Quién es Noelia Castillo, la joven española a la que hoy le harán la eutanasia

Después de un extenso proceso judicial que atravesó distintas instancias en España e incluso a nivel europeo, Noelia Castillo Ramos, una joven de 25 años oriunda de Barcelona, recibirá la eutanasia este jueves 26 de marzo.

El caso estuvo marcado por una intensa disputa legal impulsada por su padre, quien intentó impedir el procedimiento mediante recursos judiciales. Sin embargo, todos los planteos fueron finalmente rechazados, lo que permitió que se concrete la decisión adoptada por la joven.

El pedido de eutanasia se enmarca dentro de un derecho contemplado por la legislación española, y fue evaluado por los organismos correspondientes, que determinaron que cumplía con todos los requisitos exigidos.

Una vida atravesada por la vulnerabilidad

La historia personal de Noelia Castillo está atravesada por un contexto complejo desde su infancia. Según el diario El País, creció en una familia desestructurada, con presencia de adicciones y problemas de salud mental, lo que derivó en que pasara gran parte de su niñez y adolescencia en centros de menores.

Este contexto de vulnerabilidad marcó su recorrido vital, que años más tarde se vería atravesado por un hecho determinante.

En 2022, la joven fue víctima de una violación grupal, un episodio que constituyó un punto de inflexión en su vida. El 4 de octubre de ese mismo año, luego de haber consumido cocaína, tomó la decisión de arrojarse desde el quinto piso de un edificio.

La caída le provocó una lesión irreversible, dejándola en condición de paraplejia.

Noelia Castillo Ramos antes la violación que la cambió la vida

Las secuelas físicas y el sufrimiento crónico

Desde entonces, la vida cotidiana de Noelia quedó atravesada por múltiples consecuencias derivadas de esa lesión. Entre las principales secuelas que enfrenta se encuentran alteraciones sensitivas, dolor neuropático, incontinencia fecal y dependencia para realizar actividades básicas.

Estas condiciones configuraron un cuadro clínico considerado no recuperable, caracterizado por un dolor y sufrimiento crónico e imposibilitante, además de una dependencia grave.

En ese contexto, la joven solicitó acceder a la eutanasia, argumentando la necesidad de poner fin a una situación que definió como insostenible.

El aval institucional y los requisitos legales

En julio de 2024, el pleno de la comisión correspondiente aprobó por unanimidad la prestación de ayuda para morir. La resolución se basó en la verificación de que Noelia cumplía con los criterios establecidos por la ley.

Entre los fundamentos del aval se destacaron:

Situación clínica no recuperable

Sufrimiento crónico e imposibilitante

Dependencia grave

Este pronunciamiento constituyó un punto clave en el proceso, aunque no puso fin a la controversia judicial.

La oposición familiar y la intervención judicial

El padre de la joven lideró una estrategia judicial para impedir la eutanasia. Para ello, recurrió a la organización Abogados Cristianos, que logró inicialmente que un juzgado dispusiera la suspensión momentánea del procedimiento.

Sin embargo, a lo largo de las distintas instancias judiciales, los tribunales fueron avalando la legalidad de la decisión adoptada por Noelia, rechazando cada uno de los recursos presentados.

Este recorrido consolidó el marco legal que finalmente permitirá la realización del procedimiento.

La palabra de Noelia y el impacto en su entorno

En su última entrevista, realizada en el programa "Y ahora Sonsoles" de Antena 3, Noelia Castillo expresó con claridad los motivos de su decisión y el impacto que esta generó en su familia.

"Nadie en mi familia está a favor de la eutanasia. Yo me voy y ellos se quedan aquí con todo el dolor, pero pienso en todo el dolor que he sufrido en todos estos años", afirmó.

Desde la casa de su abuela materna, también sostuvo: "Quiero irme en paz y dejar de sufrir. La felicidad de un padre, una madre o una hermana no tiene que estar por encima de la vida de una hija". Sus declaraciones reflejan la tensión entre su decisión personal y el dolor de su entorno más cercano.

La postura de la madre

Durante la misma entrevista, su madre también expresó su desacuerdo con el desenlace judicial. En sus palabras, cuestionó el rol de la Justicia en la resolución del caso.

"No tengo una varita mágica para parar esto, porque una jueza ha decidido por la vida de mi hija; esto lo están decidiendo personas que ni siquiera la han parido", manifestó.

Estas declaraciones evidencian el conflicto familiar que acompañó todo el proceso, incluso en su tramo final.

Un caso que concluye con una decisión avalada

El caso de Noelia Castillo llega a su desenlace tras un recorrido que combinó factores personales, médicos y judiciales. La intervención de organismos, tribunales y actores sociales configuró un proceso complejo, en el que finalmente prevaleció la decisión de la joven, respaldada por el marco legal vigente.

La eutanasia, prevista para este jueves 26 de marzo, se concretará tras más de dos años de litigio, en un contexto atravesado por el sufrimiento físico, las tensiones familiares y la validación institucional.