Rusia lanzó un nuevo ataque masivo contra Kiev: al menos 14 muertos

Un nuevo ataque masivo lanzado por Rusia contra la región de Kiev dejó al menos 14 personas muertas y decenas de heridos durante la madrugada de este lunes, en un episodio que volvió a poner de manifiesto la intensidad del conflicto entre Moscú y Kiev. El bombardeo ocurrió en la víspera de la cumbre de la OTAN que comenzará este martes en Ankara, donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto reunirse con su par ucraniano, Volodimir Zelensky, para analizar la evolución de la guerra.

Según informaron las autoridades ucranianas, las fuerzas rusas emplearon misiles balísticos para atacar la capital y sus alrededores. Se trató del segundo bombardeo sobre la zona de Kiev en menos de una semana y, de acuerdo con la información oficial, reflejó el incremento de las ofensivas de largo alcance desarrolladas por ambos bandos cuando ya transcurrieron más de cuatro años desde el inicio de la invasión rusa a gran escala.

Misiles balísticos y daños en zonas residenciales

El jefe de la administración militar de la región de Kiev, Tymur Tkachenko, confirmó el inicio del ataque a través de un mensaje publicado en Telegram. "El enemigo ataca con misiles balísticos", escribió el funcionario al informar sobre el desarrollo de la ofensiva.

Mientras tanto, el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, comunicó que los sistemas de defensa aérea comenzaron a operar para intentar interceptar los proyectiles y pidió a la población que permaneciera en los refugios debido a que la amenaza continuaba.

De acuerdo con el reporte oficial de Tkachenko, el ataque provocó cuatro incendios en edificios residenciales, alcanzando sectores donde la población se encontraba descansando.

"Lugares donde la gente simplemente dormía esta noche", expresó el funcionario al describir las consecuencias del bombardeo.

Víctimas fatales y operaciones de rescate

Las autoridades informaron que el saldo preliminar del ataque dejó diez personas fallecidas en la ciudad de Kiev y una víctima mortal en el distrito de Bucha, situado al noroeste de la capital. El balance total difundido indicó al menos 14 muertos.

Además, el bombardeo dejó 46 personas heridas en Kiev y sus alrededores, entre ellas cinco niños. Tkachenko advirtió que las cifras podrían modificarse debido a que los equipos de emergencia continuaban trabajando en los lugares afectados.

"No hay palabras que puedan aliviar este dolor. Lamentablemente, este no es el balance final. Las operaciones de rescate continúan", sostuvo. Entre los principales datos informados por las autoridades se encuentran:

Al menos 14 personas fallecidas.

46 personas heridas en Kiev y sus alrededores.

Cinco niños entre los lesionados.

Cuatro incendios registrados en edificios residenciales.

Una escalada de ataques de largo alcance

El bombardeo sobre Kiev se produjo en un contexto de creciente intensificación de las operaciones militares realizadas por ambos países.

En las últimas semanas, Ucrania incrementó sus ataques contra instalaciones energéticas ubicadas dentro del territorio ruso con el objetivo de afectar la capacidad logística y militar del Kremlin. Las ofensivas también alcanzaron sectores de Ucrania que permanecen bajo control de Moscú desde antes de la invasión iniciada en 2022.

Del lado ruso también se informaron consecuencias de esos ataques.

En la península de Crimea, anexada por Rusia, el gobernador Mikhail Razvozhayev comunicó que una ofensiva ucraniana cerca de Sebastopol provocó una interrupción temporal del suministro eléctrico. "Tras un ataque enemigo contra la infraestructura energética cerca de Sebastopol, nuestra ciudad quedó temporalmente sin electricidad", escribió en Telegram. Por otra parte, el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, afirmó que las defensas aéreas rusas derribaron varias oleadas de drones que se dirigían hacia la capital rusa.

La cumbre de la OTAN y las gestiones diplomáticas

El recrudecimiento de los ataques coincidió con los preparativos de la cumbre de la OTAN, que comenzará este martes en Ankara. La Casa Blanca confirmó que Donald Trump mantendrá una reunión con Volodimir Zelensky el miércoles con el propósito de analizar el desarrollo del conflicto.

Un alto funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato con la agencia AFP, explicó cuál será el eje principal del encuentro. "El presidente obviamente se reunirá con él para hablar sobre cómo podemos poner fin a la guerra. Esa ha sido una prioridad suya durante mucho tiempo", afirmó.

La misma fuente indicó además que, una vez concluida la reunión con el mandatario ucraniano, Trump conversará con el presidente ruso, Vladimir Putin, con la intención de intentar reactivar los contactos diplomáticos que permanecen estancados desde hace varios meses.

Los combates continúan en el este de Ucrania

Mientras la actividad diplomática intenta abrir un canal de diálogo, los enfrentamientos militares continúan sobre el terreno. El presidente Volodimir Zelensky aseguró el domingo que las fuerzas ucranianas mantienen la defensa de la ciudad estratégica de Kostiantinivka, considerada un punto clave para el control de posiciones en la región de Donetsk.

La afirmación respondió a la versión difundida por Rusia el viernes, cuando aseguró haber tomado esa localidad. Kiev rechazó esa información. "Los combates también continúan por Kostiantinivka, que Putin ya reclamó como suya, pero es evidente que nunca se atreverá a aparecer allí", declaró Zelensky durante su mensaje nocturno.

El mandatario ucraniano también advirtió que Moscú prepara nuevos ataques de gran escala antes del comienzo de la cumbre de la OTAN.

Los contactos previos entre Trump, Putin y Zelensky

Dos días antes del ataque contra Kiev, Donald Trump mantuvo conversaciones telefónicas por separado con Vladimir Putin y Volodimir Zelensky en el marco del 250.º aniversario de la independencia de Estados Unidos. Esos contactos antecedieron a una nueva ronda de gestiones diplomáticas que Washington buscará impulsar durante la reunión de la alianza atlántica.

Mientras tanto, el conflicto continúa desarrollándose tanto en el frente de combate como a través de ataques de largo alcance sobre territorio ruso y ucraniano. El nuevo bombardeo contra Kiev volvió a evidenciar la persistencia de la confrontación militar en momentos en que la comunidad internacional se prepara para una nueva instancia de diálogo en el marco de la cumbre de la OTAN.