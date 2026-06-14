VIDEO: una joven falleció en Brasil tras un salto sin seguridad desde 40 metros

La muerte de una joven de 21 años durante una actividad de salto extremo conmocionó a Brasil y generó una investigación sobre las responsabilidades de quienes organizaban la práctica. La tragedia ocurrió en el municipio de Limeira, en el interior del estado de San Pablo, cuando la víctima fue lanzada desde una altura de 40 metros sin contar con el equipo de seguridad necesario para realizar la actividad.

La joven fue identificada como Maria Eduarda Rodrigues de Freitas y participaba de una jornada de rope jump, una modalidad de salto con cuerda que se realiza desde estructuras elevadas y que requiere la utilización de sistemas de seguridad específicos para evitar accidentes.

El episodio tuvo lugar en el conocido Puente del Esqueleto, una estructura ubicada en una zona de rocas y sierras donde habitualmente se desarrollan este tipo de actividades. Lo que debía ser una experiencia recreativa terminó convirtiéndose en una tragedia fatal debido a una presunta falla humana durante la preparación del salto.

El momento del accidente

De acuerdo con la información difundida por las autoridades locales, Maria Eduarda Rodrigues de Freitas participaba de una actividad organizada por dos empresas responsables de los saltos en la zona.

Según se informó, los instructores olvidaron colocarle el equipo de seguridad indispensable para realizar el salto. Como consecuencia de esa omisión, la joven fue lanzada desde una altura aproximada de 40 metros sin la protección necesaria para evitar el impacto. La secuencia quedó reflejada parcialmente en videos que comenzaron a circular en redes sociales. En las imágenes se observa a varias personas intentando trasladar a la joven hasta el punto desde donde se realizaría el salto.

Segundos después de que fuera lanzada al vacío, la situación derivó en escenas de desesperación. Testigos presentes en el lugar comenzaron a advertir que faltaba la cuerda de seguridad, mientras se escuchaban gritos de alarma entre quienes observaban la actividad.

Según reportó la agencia Noticias Argentinas, fueron esos instantes posteriores al lanzamiento los que permitieron advertir la magnitud del error ocurrido durante la preparación del salto.

HORRIFIC FOOTAGE: A 21-year-old woman was pushed off a 40-meter bridge in Limeira, Brazil by bungee jump workers who failed to attach her safety rope. She died from the fall. pic.twitter.com/KdZ51iZ2ab — Open Source Intel (@Osint613) June 13, 2026

Una investigación en marcha

Tras el accidente se inició una investigación para determinar las responsabilidades de los organizadores y de todas las personas involucradas en la actividad. Las autoridades informaron que dos de los sospechosos intentaron escapar inmediatamente después de ocurrido el hecho. Ambos se dirigieron hacia una zona boscosa cercana al lugar del accidente con la aparente intención de evitar ser localizados.

Sin embargo, posteriormente fueron encontrados durante un operativo de búsqueda desplegado por las fuerzas de seguridad. Como parte de las actuaciones judiciales, un total de seis personas fueron detenidas y trasladadas para prestar declaración ante la policía.

Los investigadores trabajan ahora para reconstruir con precisión cómo se desarrolló la actividad, cuáles eran los protocolos de seguridad previstos y de qué manera se produjo la falla que terminó provocando la muerte de la joven.

El operativo de emergencia

Luego del accidente se desplegó un amplio operativo de asistencia en el Puente del Esqueleto. Hasta el lugar acudieron equipos del Cuerpo de Bomberos y profesionales del Servicio de Atención Móvil de Urgencias, quienes intentaron intervenir tras recibir el alerta sobre lo sucedido.

Pese a la rápida llegada de los servicios de emergencia, los rescatistas constataron que Maria Eduarda Rodrigues de Freitas había fallecido en el lugar del accidente.

La magnitud de las lesiones sufridas durante la caída impidió cualquier posibilidad de asistencia médica posterior.

La tragedia ocurrida en Limeira generó una fuerte conmoción y abrió una investigación destinada a esclarecer las circunstancias exactas que derivaron en la muerte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas. Mientras avanzan las actuaciones judiciales y las declaraciones de los involucrados, las autoridades buscan determinar las responsabilidades por una falla que tuvo consecuencias fatales durante una actividad que requería estrictas medidas de seguridad.