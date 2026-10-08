Rusia ofreció ayuda a Irán para poner fin a la guerra de Medio Oriente

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, exhortaron a continuar y fortalecer la cooperación "estratégica" entre sus respectivos países, informó la oficina del presidente iraní y constató la Agencia Noticias Argentinas.

En una conversación telefónica, el presidente iraní enfatizó la necesidad de continuar y reforzar la cooperación bilateral en diferentes áreas entre los dos países, y agregó que continuar por ese camino favorecerá los intereses en común de las dos naciones, se indicó en una declaración publicada en el sitio de internet de la oficina del presidente iraní.

Por su parte, Putin subrayó que la colaboración entre su país e Irán en el marco del tratado de cooperación estratégica integral entre ellos continúa a pesar de los actuales acontecimientos en la región, y enfatizó la importancia de mantener relaciones y una cooperación estrechas entre Moscú y Teherán.

El mandatario de Rusia mencionó los esfuerzos de ciertos países para mediar entre Irán y Estados Unidos y por contribuir a una desescalada de tensiones en la región de Asia Occidental.

También hizo hincapié en que Rusia apoya tales esfuerzos diplomáticos y está lista para desempeñar un papel con este fin.

El 28 de febrero, Israel y Estados Unidos lanzaron ataques conjuntos contra Teherán y otras ciudades iraníes. Irán respondió lanzando oleadas de ataques con misiles y drones contra Israel y bases y activos estadounidenses en la región, además de que mantuvo el control sobre el estrecho de Ormuz.

El 8 de abril se alcanzó un acuerdo de cesar al fuego entre las partes y el 18 de junio, Irán y Estados Unidos firmaron un memorándum de entendimiento para poner fin a la guerra en la región en todos los frentes.

De acuerdo con el memorándum, los dos países debían entablar negociaciones en un lapso de 60 días, plazo que concluyó el 17 de agosto, para llegar a un acuerdo final.

Pero las partes no lograron avances suficientes para un acuerdo y las tensiones siguieron agravándose, según informaciones de Xinhua.

Declaraciones del portavoz del Ejército de Irán

De su lado, el portavoz del Ejército de Irán, Mohammad Akraminia, planteó que en caso necesario, el país llevará a cabo operaciones militares preventivas para evitar cualquier "agresión del enemigo".

El vocero señaló lo anterior en una entrevista con la agencia semioficial de noticias Fars, publicada este miércoles, al tiempo que subrayó que las fuerzas armadas iraníes habían lanzado anteriormente operaciones de este tipo contra el "enemigo".

Akraminia mencionó que el país modificó su doctrina militar de defensiva a ofensiva y la continuó en la guerra con Estados Unidos e Israel.