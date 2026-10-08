Mortal ataque ruso contra dos ómnibus civiles en Ucrania: 33 muertos

Treinta y tres personas murieron como consecuencia de un ataque con una bomba planeadora rusa contra dos autobuses civiles en la ciudad de Kramatorsk, ubicada en la línea del frente en Ucrania.

La cifra de víctimas fue informada por los equipos de rescate, mientras que el jefe de la región de Donetsk, Vadym Filashkin, confirmó que otras 18 personas resultaron heridas.

Filashkin acusó a Rusia de haber atacado un autobús que transportaba pasajeros con la intención de matar al mayor número posible de civiles. La denuncia se produjo después del impacto contra los vehículos, en un episodio que dejó una escena de destrucción y numerosas víctimas en la carretera.

Las imágenes difundidas por la fiscalía local mostraron la estructura metálica de uno de los autobuses en llamas, rodeada de escombros y con algunas de las víctimas sobre la carretera.

El ataque vuelve a colocar a la población civil en el centro de una escalada de violencia que, según los datos mencionados, viene registrando un fuerte incremento en todo el territorio ucraniano.

Qué es una bomba planeadora

El ataque fue perpetrado con una bomba planeadora, también denominada glide bomb. Se trata de un tipo de bomba convencional a la que se incorporan elementos que permiten ampliar su capacidad de desplazamiento y orientación. De acuerdo con la descripción incluida en la información del caso, una bomba planeadora es generalmente un proyectil no guiado de aviación al que se le añaden alas desplegables y sistemas de guía.

Entre los mecanismos de orientación se encuentran:

Sistemas de guía por GPS o satélite.

Sistemas de guía inercial.

Alas desplegables incorporadas a una bomba convencional.

La utilización de este tipo de armamento en el ataque contra los autobuses civiles forma parte del contexto de una intensificación de las acciones rusas en Ucrania y del aumento de las bajas entre la población civil.

Kramatorsk, dentro del cinturón de fortalezas

La ciudad de Kramatorsk se encuentra en una zona estratégica del frente y forma, junto con la vecina Sloviansk, parte del denominado "cinturón de fortalezas".

Según la información proporcionada, Rusia intenta apoderarse de este conjunto de ciudades como parte de la reivindicación del presidente Vladimir Putin sobre toda la región industrial ucraniana del Donbás. La ubicación de Kramatorsk y el carácter estratégico atribuido al área permiten encuadrar el ataque dentro de un escenario en el que las operaciones militares y sus consecuencias alcanzan directamente a las poblaciones civiles.

Sin embargo, el hecho concreto señalado por las autoridades es el impacto contra dos autobuses destinados al transporte de civiles, con un saldo de 33 muertos y 18 heridos.

Una escena de destrucción y víctimas en la carretera

Las imágenes difundidas por la fiscalía local aportaron una dimensión visual a la magnitud de la tragedia. En ellas se observaba la estructura metálica del autobús envuelta en llamas, además de los restos provocados por el impacto.

Los escombros quedaron dispersos alrededor del lugar del ataque y algunas de las víctimas permanecían en la carretera. El saldo informado hasta el momento es:

33 personas fallecidas.

18 personas heridas.

Dos autobuses civiles atacados.

Kramatorsk , ciudad ubicada en la línea del frente, como escenario del ataque.

, ciudad ubicada en la línea del frente, como escenario del ataque. Utilización de una bomba planeadora rusa.

El jefe de la región de Donetsk, Vadym Filashkin, señaló que el objetivo del ataque habría sido provocar la mayor cantidad posible de víctimas civiles, una acusación que coloca el episodio dentro de una de las expresiones más graves de la violencia que afecta a la población no combatiente.

El ataque ocurre en medio de una escalada

El ataque del jueves se produjo después de un drástico aumento de los ataques rusos en todo el país y de un fuerte incremento de las bajas civiles.

El dato adquiere una dimensión todavía mayor al observar las cifras mencionadas por la Organización de las Naciones Unidas. Según la ONU, en Ucrania murieron más civiles hasta agosto de este año que durante todo 2025.

La comparación muestra que la violencia contra la población civil experimentó un incremento significativo en el período señalado. En ese contexto, el ataque contra los dos autobuses de Kramatorsk suma nuevas víctimas a un escenario caracterizado por la continuidad de los ataques y el impacto directo sobre ciudades y comunidades.

El saldo de 33 muertos y 18 heridos convierte al episodio en un ataque de enorme gravedad, especialmente por tratarse de vehículos que transportaban pasajeros civiles.