París rindió homenaje a la familia Bibas: inauguraron un paseo en el parque Monceau

El municipio de París inauguró un paseo en el parque Monceau, uno de los espacios emblemáticos de la capital francesa, para honrar la memoria de Shiri Bibas y sus hijos Ariel y Kfir, integrantes de una familia argentino-peruana que fueron secuestrados el 7 de octubre de 2023 en Israel y fallecieron durante su cautiverio después de haber sido capturados por el grupo islámico Hamas.

La inauguración del sendero constituye, según lo expresado durante la ceremonia, el primer reconocimiento permanente dedicado a la familia Bibas en Europa. El acto contó con la presencia del Consejo Representativo de las Instituciones Judías de Francia (Crif) y de la asociación Woman United for Peace.

Durante la ceremonia, el alcalde de París, Emmanuel Grégoire, reafirmó que el deber de memoria representa para la ciudad "un compromiso esencial en la lucha contra el olvido". El homenaje tuvo como eje la necesidad de mantener presente la historia de Shiri, Ariel y Kfir y el significado que adquirió su caso después de los ataques del 7 de octubre de 2023.

Grégoire estuvo acompañado, entre otros, por el presidente del Consejo Representativo de las Instituciones Judías de Francia, Yonathan Arfi. En ese marco, el alcalde sostuvo que Shiri Bibas y sus dos hijos fueron "vilmente asesinados por terroristas durante lo que constituye el pogromo más mortífero de la historia reciente".

Ariel y Kfir, símbolos del ataque

Los Bibas se convirtieron en uno de los principales símbolos del ataque perpetrado por Hamas. Ariel y Kfir tenían 4 años y 9 meses, respectivamente, cuando fueron secuestrados junto a su madre en el kibutz Nir Oz, en Israel.

La resolución aprobada el martes por unanimidad por el Consejo de París, después de un minuto de silencio en el hemiciclo, definió a la "inocencia vulnerada de Ariel y Kfir Bibas" como un símbolo del odio antisemita asociado a los ataques masivos del 7 de octubre de 2023. La decisión del municipio parisino implicó además una excepción a la norma que establece que una vía pública solo puede llevar el nombre de una persona cuando hayan transcurrido al menos cinco años desde su fallecimiento.

El caso de Kfir adquirió una particular dimensión por su edad. Con apenas 9 meses al momento de su secuestro, era el rehén más joven de las 251 personas capturadas aquel día. Tanto él como su hermano Ariel y su madre Shiri fallecieron durante el cautiverio.

El padre de los niños, Yarden Bibas, también fue capturado durante la incursión. Sin embargo, sobrevivió y fue liberado en febrero como parte de los acuerdos alcanzados entre Israel y Hamás.

La presencia argentina en el homenaje

El nuevo paseo recibió el jueves la visita de los embajadores Ian Sielecki, representante argentino en Francia, y Joshua Zarka, embajador de Israel en el país europeo. Sielecki depositó un bouquet de flores en el sendero y realizó un homenaje junto a su par israelí. El diplomático argentino remarcó el particular significado que la tragedia de la familia Bibas tuvo para la Argentina.

"Para la Argentina, la tragedia de la familia Bibas tiene un significado particularmente profundo. Su historia conmovió a toda nuestra sociedad y su asesinato motivó que el presidente Milei declarara dos días de duelo nacional. El dolor de la familia Bibas es también el dolor de la Argentina", expresó.

El embajador destacó además el valor simbólico de que París haya incorporado de manera permanente los nombres de Shiri, Ariel y Kfir a uno de sus espacios públicos. "La inauguración de este sendero en París, el primer homenaje permanente a la familia Bibas en Europa, tiene un enorme valor simbólico. Que una de las grandes capitales mundiales inscriba sus nombres de manera permanente en su espacio público significa que su memoria trasciende las fronteras y ya pertenece a la conciencia universal", afirmó Sielecki.

En ese sentido, sostuvo que el lugar representa, frente a quienes buscan "justificar, relativizar u olvidar el horror", una afirmación de la memoria, la dignidad humana y el rechazo al antisemitismo.

"El dolor de la familia Bibas es también el dolor de la Argentina"

Sielecki también subrayó que la presencia argentina en el homenaje no constituye, según sus palabras, un gesto distante frente a una tragedia ocurrida fuera del país. "Por eso, rendirles homenaje humildemente aquí, en representación de la Argentina, tiene un significado especial: es reafirmar que nuestro país no considera esta tragedia un hecho lejano ni una causa ajena", manifestó.

El embajador definió a Shiri, Ariel y Kfir como símbolos universales de las víctimas inocentes del terrorismo y del odio antisemita.

También vinculó la posición expresada en París con la política exterior argentina. "La Argentina del Presidente Milei no calla frente al terrorismo, no relativiza el antisemitismo y no renuncia al deber de recordar", afirmó Sielecki. Según expresó, ese compromiso "constituye una política de Estado y ocupa un lugar central en nuestra agenda internacional", especialmente durante el ejercicio de la presidencia argentina de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA).

"La memoria de Shiri, Ariel y Kfir nos impone una responsabilidad que trasciende las fronteras", concluyó el embajador.

Un homenaje y una polémica interna

La inauguración del sendero se produjo además en un contexto de cuestionamientos políticos alrededor de la posición del Ayuntamiento de París respecto del conflicto.

El pasado mes de junio, el Ayuntamiento de París concedió la ciudadanía de honor a la población civil y a los periodistas palestinos. La decisión generó críticas de sectores de derecha, que reprocharon al alcalde una postura que consideraban "desequilibrada" y que, a su juicio, excluía a las víctimas israelíes del conflicto.

En ese escenario, el homenaje a la familia Bibas incorporó un reconocimiento permanente a tres víctimas israelíes con vínculos argentinos y peruanos, a través de un espacio público de la capital francesa.

Las cifras de la guerra

La ceremonia y las referencias al ataque del 7 de octubre también se inscriben en un conflicto marcado por un elevado número de víctimas.

Los ataques perpetrados por Hamas en territorio israelí el 7 de octubre de 2023 causaron la muerte de 1.221 personas en Israel, en su mayoría civiles, según un recuento de la AFP basado en datos oficiales. La ofensiva lanzada posteriormente por Israel en Gaza, en represalia por aquellos ataques, dejó más de 74.200 muertos, de acuerdo con el Ministerio de Salud del territorio palestino, bajo control de Hamás y cuyas cifras son consideradas fiables por la ONU.

En medio de esas cifras y de las distintas posiciones que atraviesan el conflicto, la ciudad de París decidió inscribir los nombres de Shiri, Ariel y Kfir Bibas en un lugar permanente de su espacio público. El sendero del parque Monceau quedó así como un espacio destinado a preservar su memoria y como el primer homenaje permanente dedicado a la familia en Europa, mientras la Argentina estuvo representada por su embajador, quien remarcó que la tragedia de los Bibas mantiene un significado particular para la sociedad argentina.