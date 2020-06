Según la NASA, un enorme asteroide rozará la Tierra la próxima semana

La NASA reveló que un enorme asteroide rozará el planeta Tierra la próxima semana. Se estima que el asteroide, denominado 441987 (2010 NY65), mide entre 140 y 310 metros de diámetro. Teniendo en cuenta esa estimación, indican que sería tres veces más grande que el Big Ben de Londres.

La roca espacial está programada que pase cerca el 24 de junio a las 07:44 BST, momento en el que estará a 2,3 millones de kilómetros de la Tierra. A pesar de que eso puede sonar lejano, la NASA lo clasifica como un “enfoque cercano”.

Durante el paso, el asteroide viajará a velocidades asombrosas de hasta 12.89 kilómetros/segundo. Afortunadamente, las posibilidades de que 441987 (2010 NY65) nos golpeen son extremadamente bajas.

¿Es preocupante el acercamiento del asteroide?

“Nadie debería estar demasiado preocupado por el impacto de un asteroide o cometa en la Tierra”, explicó la NASA. Y agregó: “La amenaza para cualquier persona por accidentes automovilísticos, enfermedades, otros desastres naturales y una variedad de otros problemas es mucho mayor que la amenaza de los NEO (objetos cercanos a la Tierra)”.

No obstante, la agencia espacial no descartó la posibilidad de que un asteroide choque con nuestro planeta en el futuro cercano. “Durante largos períodos de tiempo, las posibilidades de que la Tierra se vea afectada no son insignificantes, por lo que se justifica alguna forma de seguro NEO”, señalaron.

“En este momento, nuestro mejor seguro recae en los científicos de NEO y sus esfuerzos para encontrar primero estos objetos y luego rastrear sus movimientos hacia el futuro. Primero tenemos que encontrarlos y luego vigilarlos”, añadieron.