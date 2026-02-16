Semana crucial en Medio Oriente con impacto directo en Argentina

Mientras una parte del mundo, con epicentros en Río de Janeiro, Venecia y, en menor medida, la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, baila al compás del carnaval, Medio Oriente se sacude bajo el ritmo de preocupaciones radicalmente distintas. Esta semana se perfila como un periodo particularmente intenso para la paz y el desarrollo de un área cuyos sucesos tienen la capacidad de impactar globalmente. En este tablero, Argentina no es una pieza ajena: la identificación plena del gobierno de Javier Milei con Israel asegura que lo que ocurra en la región tendrá consecuencias directas, especialmente en el plano económico.

La tensión bélica ha alcanzado un punto de ebullición. Analistas internacionales que recorren actualmente territorios judíos sintetizan la situación de forma dramática: "Es posible que Estados Unidos ataque a Irán y también es posible que Irán ataque a Israel". Oficialmente, la Cancillería israelí (Ministerio de Asuntos Externos) mantiene una postura de cautela histórica, recordando que el país vive "bajo amenazas permanentes de ataques" desde su fundación e independencia en 1948, subrayando la advertencia continua de Irán sobre "hacer desaparecer a Israel del mapa".

Sin embargo, esta semana la diplomacia y la fuerza militar juegan una carrera en paralelo:

Negociaciones en Zurich: Representantes de Irán y Estados Unidos mantendrán encuentros clave en Suiza.

Despliegue militar: Washington ha movilizado al portaaviones USS Lincoln a las proximidades del país asiático, una maniobra de recursos militares sin precedentes cercanos.

El factor Trump: Estos movimientos se interpretan como el preludio de acciones militares en territorio persa o como una herramienta de presión de Donald Trump en medio de la mesa de negociaciones.

Seguridad y la reconstrucción de Gaza

En Israel, el "baile" no es de carnaval, sino una carrera hacia los refugios. Tras los ataques de aviones estadounidenses e israelíes a las lanzaderas de misiles e instalaciones nucleares iraníes, se estima que la capacidad de fuego de Teherán se redujo a unos 1.500 kilómetros. "Si lanzan los misiles, tenemos media hora para llegar a los refugios", señalan fuentes allegadas al gobierno, quienes confían en la protección de la "Cúpula de Hierro" (Iron Dome), la coraza tecnológica que intercepta proyectiles.

A pesar de la tecnología, la población permanece intranquila tras la masacre cometida por Hamás el 7 de octubre de 2023, que dejó más de mil muertos y 251 rehenes. Aunque la respuesta de Israel desarticuló al grupo terrorista y recuperó a los rehenes y cuerpos, el costo físico y reputacional fue inmenso: la Franja de Gaza quedó destruida en un 80%. La destrucción de hospitales y escuelas —que según el ejército servían de fachada para túneles terroristas— golpeó la imagen internacional del Estado judío.

De cara al futuro, el Consejo de Paz creado por Trump se reunirá este jueves en Washington. En este evento, que contará con la presencia del presidente Javier Milei, se debatirán las condiciones para Gaza:

Desarme total de Hamás: Se calcula que aún poseen 60.000 fusiles.

Control externo: Se menciona a Indonesia y Marruecos como garantes, con la objeción de Netanyahu hacia Qatar y Turquía.

Línea Amarilla: El establecimiento de un límite para el repliegue del ejército israelí.

El destino del Ayatollah y el rol de Argentina

La caída del ayatollah Alí Khamenei es un deseo de ciertos sectores que imaginan un desenlace similar al de Nicolás Maduro en Venezuela. No obstante, desde la Cancillería israelí aclaran que una acción militar buscaría neutralizar el armamento nuclear y los misiles de largo alcance, mientras que un cambio de régimen dependería de una revolución interna. Las exigencias para una intervención incluyen el cese del financiamiento a Hezbollah y la renuncia al uso de uranio enriquecido.

En este complejo escenario, el rol de Argentina ha dado un giro radical. Yiman Cohen, director del Departamento de América Latina de la Cancillería israelí, ha sido contundente: "2026 será el año de Latinoamérica para Israel", y Argentina se posiciona como el socio estratégico principal bajo el liderazgo de Milei.

El alineamiento argentino abre puertas en sectores críticos para el desarrollo regional:

Seguridad y Ciberseguridad.

Tecnología aplicada.

Gestión de Recursos Hídricos (Agua).

Este vínculo se ve fortalecido por el giro hacia gobiernos de derecha en la región y la nueva mirada de Donald Trump, consolidando grupos de cercanía para posiciones en organismos internacionales. La definición de un nuevo orden geopolítico ya está en marcha, y sus efectos en la economía y los negocios locales comenzarán a sentirse tras esta semana clave.