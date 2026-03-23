"Será controlado conjuntamente": Trump propone gestión compartida del estrecho de Ormuz con Irán

En un giro diplomático y estratégico de proporciones globales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha planteado una resolución disruptiva para el conflicto en el Golfo Pérsico. Durante una jornada marcada por declaraciones de alto impacto, el mandatario estadounidense afirmó este lunes que el estrecho de Ormuz estará "abierto muy pronto" y manifestó su intención de que esta vía marítima, vital para el comercio energético mundial, quede bajo un esquema de control conjunto entre Estados Unidos e Irán. Esta propuesta surge en un contexto de extrema volatilidad, donde la administración republicana busca redefinir la seguridad en la región tras fases críticas de enfrentamiento armado que han alterado el equilibrio de poder en Oriente Medio.

El futuro del estrecho y la negociación bilateral

Al ser consultado por la cadena CNN sobre los plazos para normalizar el tránsito en la zona, Trump fue tajante al asegurar que la reapertura sucederá en el corto plazo, siempre que las conversaciones con la contraparte iraní mantengan su curso actual. Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el mandatario vincula la operatividad del estrecho directamente al éxito de las mesas de diálogo que se desarrollaron durante el último fin de semana, las cuales, a su criterio, han mostrado señales claras de una reducción en la escalada de violencia que ha caracterizado la zona en los últimos meses. La definición de este nuevo orden compartido fue expresada por Trump con una frase que ya genera ecos en las cancillerías internacionales al afirmar que el paso será controlado conjuntamente.

El presidente fue más allá al personalizar la relación de poder que imagina para la custodia de la ruta, señalando textualmente que el manejo quedará entre él y el ayatola, independientemente de quién sea el próximo en ocupar ese cargo. Estas palabras no solo sugieren una institucionalización de la presencia estadounidense en aguas territoriales históricamente disputadas, sino que también anticipan una transición profunda en el liderazgo teocrático de Irán. La propuesta de una administración compartida representa un cambio radical en la política exterior de Washington, pasando de una postura de bloqueo a una de coadministración estratégica en uno de los puntos de estrangulamiento más importantes del planeta.

El diagnóstico del conflicto y la transición de poder

Uno de los puntos más sensibles de las declaraciones presidenciales se centró en la situación política interna de la nación persa. Donald Trump afirmó con seguridad que habrá una forma muy seria de cambio de régimen, fundamentando esta visión en el resultado de los ataques iniciales del conflicto. Según el relato del mandatario, las operaciones militares de su gestión lograron eliminar a gran parte de la cúpula iraní en sucesivas etapas, lo que deriva automáticamente en una reconfiguración del poder. En una conversación mantenida con la senadora Collins, Trump profundizó en la caracterización de sus actuales interlocutores, describiendo a las personas con las que está tratando como sujetos muy razonables y firmes, a pesar del historial de hostilidades.

Bajo su análisis, las figuras que permanecen dentro de la estructura de poder iraní son respetadas y, según sus palabras, es posible que una de ellas sea exactamente lo que la administración estadounidense está buscando para establecer un orden estable que ponga fin a las hostilidades. El mandatario aseguró que Estados Unidos ha logrado eliminar a la cúpula de poder de forma sistemática durante la fase uno, la fase dos y en gran parte la fase tres de la campaña militar, lo que ha generado un vacío que ahora permite este tipo de negociaciones con los nuevos mandos emergentes en Teherán.

El enigma del interlocutor y la diplomacia de enviados

El mandatario confirmó que Estados Unidos mantiene una línea directa con una persona clave del régimen iraní, aunque se preocupó por aclarar que no se trata del actual líder supremo, Mojtaba Jamenei. La identidad de este contacto se mantiene bajo un estricto hermetismo, pero Trump enfatizó su relevancia dentro de un sistema que ha quedado severamente afectado tras las acciones bélicas. El presidente describió al hombre con el que dialogan como el más respetado y un líder natural, reconociendo que la situación actual es un poco complicada dado que la mayoría de los mandos previos fueron eliminados durante el conflicto.

En estas conversaciones de alto nivel han participado activamente sus enviados especiales Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes actúan como las piezas fundamentales de la diplomacia de Trump para alcanzar este acuerdo histórico. Este escenario plantea una paradoja geopolítica de gran escala, donde mientras el presidente habla de un cambio de régimen producto de la fuerza militar, simultáneamente apuesta por una gestión compartida del recurso estratégico más importante de la región. El éxito de esta ambiciosa propuesta dependerá finalmente de la solidez de ese interlocutor anónimo y de la capacidad de los enviados estadounidenses para consolidar un pacto de control mutuo que garantice la estabilidad de los mercados energéticos globales.