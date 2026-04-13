Sin acuerdo entre EE.UU. e Irán: el rol clave del estrecho de Ormuz y los escenarios que se abren

El fracaso de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos dejó el alto el fuego en un limbo y volvió a colocar al estrecho de Ormuz en la primera línea del conflicto, ante la posibilidad de un doble bloqueo impuesto por ambas partes.

"Con efecto inmediato, la Armada de los Estados Unidos iniciará el proceso de bloquear a todos los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz. Cualquier iraní que nos dispare será enviado al infierno", afirmó Donald Trump este domingo en su red Truth Social.

El paso marítimo, por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial, ya estaba virtualmente cerrado por Irán. El presidente estadounidense optó, por ahora, por priorizar el bloqueo económico antes que retomar los bombardeos o avanzar en una invasión terrestre a la estratégica isla de Kharg, principal polo petrolero iraní.

Qué busca Trump con el bloqueo

La estrategia apunta a forzar a Teherán a retomar las negociaciones y aceptar sus demandas, paralizando las exportaciones de crudo iraní para asfixiar su economía, más allá de las sanciones vigentes.

Sin embargo, el gobierno iraní cuenta con un factor clave: el tiempo. Trump enfrenta internas republicanas de cara a las elecciones legislativas de noviembre, en las que se definirá el control del Capitolio.

El doble bloqueo del estrecho no solo profundizaría la crisis energética global, sino que también podría tensar la relación con China, principal comprador de petróleo iraní, que obtiene de ese país cerca del 13% de sus importaciones de crudo.

Trump incluso advirtió que impondría aranceles del 50% a productos chinos si Beijing suministra armamento a Irán, tras informes de inteligencia que señalan una posible entrega de sistemas antiaéreos.

Por qué fracasaron las negociaciones

Según el portal Axios, el diálogo se frustró por la exigencia iraní de controlar el estrecho de Ormuz y su negativa a renunciar a sus reservas de uranio enriquecido, estimadas en unos 450 kilos.

El Washington Post advirtió que la situación abre interrogantes sobre la continuidad del alto el fuego, mientras que el vicepresidente J.D. Vance evitó responder si podrían reanudarse los combates.

Entre las exigencias de Teherán figuran el cobro de peajes por el tránsito marítimo y la liberación de miles de millones de dólares en activos congelados, destinados a reparaciones de guerra.

Los escenarios posibles

Para el analista Abdulah Al-Arian, la ruptura no sorprende debido a la profunda desconfianza entre ambos países. A su juicio, el conflicto continuará de alguna forma mientras Estados Unidos mantenga la presión económica y militar.

En la misma línea, Jairo Lugo Ocando consideró que Washington no tiene hoy voluntad política para una invasión terrestre y que, en el corto plazo, podrían retomarse las negociaciones con una propuesta similar al acuerdo nuclear impulsado por Barack Obama.

Según el experto, el factor decisivo será Israel: si decide avanzar hacia una guerra total contra Irán, es probable que Estados Unidos acompañe esa escalada.