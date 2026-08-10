Sismos en Venezuela: suben a 6.301 los muertos y reportan más de 9.500 inmuebles de alto riesgo

El panorama humano y material dejado por la catástrofe natural que azotó al país continúa actualizándose de manera oficial. El balance oficial por los sismos del 24 de junio en Venezuela aumentó a 6.301 muertos, según informó hoy el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

Esta nueva cifra representa un incremento significativo en comparación con los registros previos de la tragedia. La cifra previa, difundida el 3 de agosto, era de 6.125 víctimas mortales, lo que evidencia el constante proceso de actualización y conteo que las autoridades gubernamentales llevan adelante en las zonas impactadas por el fenómeno natural.

La génesis de la catástrofe: El doblete sísmico del 24 de junio

La magnitud de la tragedia tiene su origen directo en los eventos geológicos ocurridos en pleno desarrollo de mediados de año. El 24 de junio, Venezuela sufrió dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, los cuales sacudieron profundamente el territorio nacional.

Los epicentros de estos movimientos telúricos estuvieron localizados de manera específica en regiones clave del país:

El sismo de mayor magnitud o uno de ellos tuvo su epicentro en el estado de Yaracuy, situado en la región oeste.

El otro movimiento telúrico tuvo su epicentro en el estado de La Guaira, ubicado en la zona centro.

Los temblores no se limitaron exclusivamente a estas dos demarcaciones geográficas, sino que su onda expansiva y severidad ocasionaron importantes daños materiales e infraestructura afectada en una amplia extensión del territorio, abarcando los estados de Miranda, Aragua, Caracas, Carabobo y Falcón.

Estado de la infraestructura habitacional y evaluación técnica

Paralelamente al doloroso balance de pérdidas humanas, las autoridades han desplegado operativos técnicos para catastrar el estado de las edificaciones y brindar soluciones habitacionales a los damnificados. Hasta el momento, el boletín oficial mantiene en 287 la cantidad de viviendas entregadas a los afectados por el doblete sísmico.

El esfuerzo técnico de evaluación de daños ha abarcado un universo considerable de construcciones civiles en las regiones golpeadas. Los datos oficiales desglosan el estado de la infraestructura de la siguiente manera:

Total de viviendas evaluadas: 53.314 edificaciones inspeccionadas por los equipos técnicos.

Viviendas habitables: 31.336 inmuebles que no presentan daños críticos y pueden ser habitados con normalidad.

Viviendas con restricciones: 12.411 construcciones que presentan algún tipo de afectación que limita su uso temporal o parcial.

Viviendas de alto riesgo: 9.567 edificaciones fueron etiquetadas bajo esta categoría de alto riesgo, aunque las autoridades aclararon que dicha clasificación no implica necesariamente su demolición total, dejando abierta la posibilidad de análisis estructurales específicos para cada caso particular.