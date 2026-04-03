Sorpresa: Cuba indultó a más de 2.000 presos por Semana Santa

El gobierno de Cuba, encabezado por Miguel Díaz-Canel, anunció este jueves el indulto de 2.010 presos en el marco de las celebraciones religiosas por Semana Santa, una medida que fue presentada oficialmente como "un gesto humanitario y solidario".

La decisión fue comunicada por el propio régimen de Cuba, que en su mensaje oficial sostuvo que la liberación se inscribe en una "práctica habitual" del sistema de justicia penal cubano y en lo que definió como la "trayectoria humanitaria de la Revolución". Según la información difundida desde La Habana, esta es la segunda excarcelación de personas privadas de libertad en lo que va del año, también vinculada al contexto de la Semana Santa.

La segunda excarcelación en menos de un mes

El nuevo indulto adquiere relevancia por su magnitud y por la cercanía temporal con una medida similar adoptada semanas atrás.

2.010 presos fueron liberados este jueves.

fueron liberados este jueves. Se trata de la segunda excarcelación en menos de un mes .

. A mediados de marzo , otros 51 prisioneros habían recuperado la libertad.

, otros habían recuperado la libertad. Esa primera medida se concretó a instancias de una mediación con los Estados Unidos.

El anuncio de este jueves fue definido como sorpresivo, tanto por el volumen de personas alcanzadas como por las escasas precisiones ofrecidas por el gobierno cubano respecto del universo exacto de beneficiados.

Sin lista de nombres

Uno de los puntos centrales de la medida fue la falta de información pública sobre las identidades de los liberados.

Hasta el momento, no trascendió ninguna lista oficial con los nombres de los 2.010 presos excarcelados, ni tampoco se difundieron los delitos específicos por los que habían sido condenados.

La única caracterización brindada por la comunicación oficial fue que se trata de "reos que han cumplido una parte importante de su sanción y han mantenido buena conducta", un criterio que el régimen utilizó como base para la elaboración del listado.

Qué delitos quedaron excluidos

Aunque no se conocieron los nombres, el comunicado sí detalló con precisión qué tipos de condenados fueron excluidos del indulto.

Quedaron descartadas las personas condenadas por agresión sexual, pederastia con violencia, asesinato, homicidio, drogas, hurto y robo con violencia o fuerza, delitos cometidos con utilización de armas, casos con menores víctimas, corrupción de menores, delitos contra la autoridad y reincidentes y multirreincidentes.

Este detalle fue uno de los pocos elementos técnicos concretos difundidos por La Habana en torno a la medida.

Jóvenes, mujeres, mayores y extranjeros

El régimen cubano sí dejó trascender algunos rasgos generales sobre la composición de la nómina. Entre los beneficiados figuran jóvenes, mujeres, adultos mayores de 60 años, extranjeros y ciudadanos cubanos residentes en el exterior.

La amplitud de perfiles incluidos refuerza el carácter masivo de la medida, aunque la ausencia de identidades puntuales mantiene bajo reserva el alcance individual del beneficio.

El quinto indulto desde 2011

El gobierno cubano también ubicó esta decisión dentro de una serie histórica de medidas similares. Según la información oficial, el indulto anunciado este jueves representa el quinto desde 2011, año en el que Cuba realizó el primer indulto de esta etapa.

De acuerdo con el balance difundido por el propio régimen:

Desde 2011

Se realizaron cinco indultos

Fueron beneficiados 11.000 presos en total

Ese dato fue utilizado por La Habana para subrayar la continuidad de esta política dentro de su sistema judicial y penitenciario.