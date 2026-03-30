Stuart y Teorema, clasificados para FMS Internacional 2026 como representantes de Argentina

La FMS Internacional 2026 ya va conociendo a sus protagonistas, y Argentina ya tiene a sus dos clasificados para FMS Internacional 2026: Stuart, campeón de FMS Argentina, y Teorema, subcampeón. Ambos tienen su plaza asegurada para la cita mundial del freestyle que se disputará el próximo 25 de abril en la Plaza de la Mexicanidad de Ciudad Juárez, México.

La clasificación llega, como cada año, por los puestos que otorga la FMS nacional correspondiente: el campeón y el subcampeón de cada liga ganan el acceso directo a la Internacional. Stuart no tuvo discusión: su título en FMS Argentina le reserva el billete más codiciado del circuito. Teorema, por su parte, terminó segundo y también clasifica.

"Teorema es chileno, pero clasifica vía FMS Argentina: uno de los matices que más está dando que hablar."

El matiz chileno

El detalle que no ha pasado desapercibido en la comunidad es la nacionalidad de Teorema: el MC es chileno. Compite en la liga argentina y terminó subcampeón, por lo que su clasificación es completamente legítima dentro del reglamento. Aun así, el dato genera un debate interesante: técnicamente, Argentina envía a dos clasificados para FMS Internacional 2026, pero solo uno —Stuart— ondea la bandera argentina.

La gran ausencia: Larrix, campeón vigente, fuera por ahora

El nombre que más duele en el ambiente rioplatense es el de Larrix. El MC argentino fue campeón de la FMS Internacional en 2024, lo que lo convierte en el defensor del título. Sin embargo, este año eligió competir en FMS Colombia, donde terminó en la tercera posición, sin alcanzar los dos puestos que otorgan la clasificación directa. Los cupos de Colombia se los llevaron Gazir y Valles-T.

Así las cosas, Larrix —campeón vigente del torneo más importante del freestyle hispanohablante— queda, por el momento, fuera del cartel de la FMS Internacional 2026. Un escenario que pocas personas habrían anticipado al inicio de la temporada.

Cuatro plazas sin resolver: la puerta sigue abierta

El panorama, sin embargo, no está cerrado del todo para los MCs argentinos. A falta de completar todas las ligas nacionales, todavía quedan 4 cupos por definir para la FMS Internacional 2026, y aún no se ha confirmado cómo se asignarán esas plazas. En ediciones anteriores se han utilizado formatos como invitaciones directas, torneos clasificatorios o votaciones, por lo que existe margen para que más representantes del Río de la Plata encuentren su camino a Ciudad Juárez.

Para Larrix, esas plazas son la última oportunidad de estar presente en la defensa de su corona. La comunidad argentina espera con atención el anuncio oficial de la organización.

Un cartel que ya promete

Con los clasificados para FMS Internacional 2026 conocidos hasta ahora, la competición se perfila como uno de los eventos más potentes en la historia del circuito. Junto a Stuart y Teorema, ya están confirmados nombres de la talla de Aczino, Chuty, El Menor, Gazir y Valles-T. El 25 de abril, la Plaza de la Mexicanidad de Ciudad Juárez será el epicentro del freestyle de habla hispana.

Argentina estará. Pero si solo Stuart lleva la bandera en el escenario, los fanáticos rioplatenses tendrán motivos para mirar de reojo esos cuatro cupos que aún no tienen dueño.