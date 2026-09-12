Tensión en Medio Oriente: los hutíes de Yemen atacaron una base saudita con drones y misiles

Las fuerzas gubernamentales de Yemen, que tienen el apoyo de Arabia Saudita, atacaron este sábado diversas posiciones de los hutíes sobre el puerto de Moca, en el mar Rojo, lo que derivó en un bombardeo sobre el sur saudí como represalia.

La tensión en la región aumentó luego de que los hutíes, quienes ya controlaban Saná -la capital del país- también tomaran el control de Moca y otros puntos de la costa, incluido el estrecho de Bab el Mandeb, otro punto estratégico. Precisamente, el control de esa franja costera permite a los rebeldes reforzar su presencia en una de las principales rutas comerciales entre Asia y Europa.

Frente a este panorama, las fuerzas del gobierno yemení decidieron atacar a los hutíes en Moca y sus alrededores; "Las fuerzas armadas destruyeron hoy vehículos y armas y eliminaron a miembros de la milicia terrorista hutí, respaldada por Irán, cerca del puerto de Moca".

Arabia Saudita, por su parte, también realizó ataques aéreos sobre el aeropuerto de Moca, según informó el canal Almasirah, controlado por los hutíes. Sin embargo, en medio de los combates, los rebeldes afirmaron que bombardearon una instalación militar en el sur de Arabia Saudita.

Según el portavoz militar hutí Yahya Saree, el grupo utilizó drones y misiles contra la base de Sharurah, ubicada cerca de la frontera entre ambos países. No precisó cuándo se produjo el ataque.