Tragedia en Chile: al menos 16 muertos en un incendio de un hogar geriátrico

Al menos 16 personas murieron y otras 10 debieron ser evacuadas tras incendiarse un geriátrico en Chile, informaron medios internacionales.

La tragedia ocurrió en la región de La Araucanía, más precisamente en Pitrufquén, donde se quemó el hogar denominado "El Edén", precisaron distintos medios.

Intervinieron siete dotaciones de bomberos y equipos del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) de diferentes nosocomios de Villa Comuy.

Las causas que originaron las llamas todavía se investigan, lo mismo que las de otro episodio similar que afectó el jueves a la escuela de Mogo, en la comuna de Kadutu, y se saldó con 27 víctimas fatales.