Trump advirtió que una escalada entre Argentina y Reino Unido por Malvinas sería un "desastre potencial"

Donald Trump advirtió que un conflicto entre Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas sería un "desastre potencial" y aseguró que podría intervenir para intentar resolver la disputa si alguno de los dos países solicitara su ayuda.

El presidente de Estados Unidos realizó las declaraciones durante su gira por Dublín, donde fue consultado por periodistas sobre la situación entre ambos países.

"Estoy seguro de que me llamarán para intervenir en ese desastre potencial, pero si lo hacen, probablemente podré solucionarlo", afirmó Trump.

El mandatario sostuvo además que Argentina y el Reino Unido actualmente están "enfadados" entre sí y recordó que, cuando era niño, los británicos "entraron y se apoderaron" de las Islas.

Sin embargo, puso en duda que Londres estuviera dispuesto a realizar actualmente una operación militar para defender el archipiélago.

"(Los británicos) tienen un pequeño problema con la inmigración, con la energía y otros problemas que resolver, así que no sé si van a estar dispuestos a viajar tan lejos", manifestó, en referencia a la distancia entre el Reino Unido y las Islas Malvinas.

El antecedente de las declaraciones de Trump

Las nuevas declaraciones del presidente estadounidense se producen pocos días después de que volviera a referirse públicamente a la cuestión de las Malvinas.

A fines de agosto, Trump había sugerido que Estados Unidos podría retirar su respaldo a la soberanía británica sobre las Islas, una posición que generó atención tanto en Argentina como en el Reino Unido.

Ahora, sus dichos vuelven a colocar la disputa territorial en el centro de la agenda internacional, aunque el mandatario planteó su eventual intervención como una posibilidad condicionada a un pedido de alguno de los dos países.

Las medidas anunciadas por Milei

En Argentina, el Gobierno de Javier Milei anunció en los últimos días una serie de medidas para reforzar el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.

La decisión se produjo en el marco de los avances del proyecto petrolero offshore Sea Lion, impulsado por empresas que operan en aguas próximas al archipiélago.

Milei anunció el envío al Congreso de un proyecto para endurecer las sanciones contra empresas nacionales y extranjeras vinculadas con la explotación de hidrocarburos en las Islas y ordenó a la Cancillería avanzar con nuevas acciones contra esas actividades.

"Si hoy no actuamos con firmeza y celeridad, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar", advirtió el Presidente.

A partir de esa decisión, el Gobierno argentino inició procesos sancionatorios contra 60 personas y empresas a las que vincula con actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas.

Además, impulsó una denuncia penal contra Navitas y Rockhopper, entre otras compañías, por operar con licencias que el Gobierno argentino considera ilegítimas.

La disputa por la soberanía de las Malvinas continúa así atravesada por el reclamo diplomático argentino, la actividad hidrocarburífera en el área y las posiciones de los gobiernos de Argentina, Reino Unido y Estados Unidos.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.