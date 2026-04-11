Tensión en Medio Oriente: negociaciones entre EE.UU. e Irán en Pakistán mientras continúan los ataques en Líbano

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, aterrizó en Pakistán para participar en negociaciones orientadas a alcanzar un acuerdo de paz con Irán, en el marco del conflicto en Medio Oriente. El funcionario ya se encuentra en una base aérea cercana a Islamabad, donde se desarrollarán las conversaciones diplomáticas.

En paralelo, el conflicto continúa en la región. Israel intensificó sus ataques en el sur del Líbano y sus cazas sobrevolaron la capital, Beirut, luego de que la Presidencia libanesa confirmara un primer contacto telefónico con Israel para avanzar en un eventual alto el fuego.

Según informó la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN), las fuerzas israelíes bombardearon distintas localidades del sur del país, entre ellas Mansouri, Jouya, Qantara y Tebnine. En este último caso, un ataque impactó cerca de un hospital público, aunque hasta el momento no se reportaron víctimas.

La agencia estatal también señaló que aviones de guerra israelíes rompieron la barrera del sonido en dos oportunidades al sobrevolar Beirut y los suburbios del sur conocidos como Dahye, una de las zonas más afectadas desde el inicio de las hostilidades con Hezbollah el pasado 2 de marzo.

En este contexto, el gobierno de Pakistán reiteró su disposición a facilitar las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. El ministro de Asuntos Exteriores, Ishaq Dar, expresó su expectativa de que ambas partes participen de manera constructiva en el diálogo y remarcó la voluntad de su país de avanzar hacia una "solución duradera y permanente" del conflicto.