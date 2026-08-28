Tensión: Washington condiciona el apoyo por las Malvinas al gasto militar de Londres

La relación entre Estados Unidos y el Reino Unido atraviesa un momento de tensión inusual luego de que Washington enviara una advertencia directa a Londres. Según la revelación publicada por medios británicos que generó un impacto diplomático inmediato y abrió interrogantes sobre el equilibrio geopolítico en el Atlántico Sur, funcionarios del Departamento de Estado transmitieron al gobierno de Andy Burnham que el compromiso británico con la defensa colectiva de la OTAN es "insuficiente" y que Washington espera un aumento sustancial del presupuesto militar.

Esta presión se enmarca en una revisión más amplia de los compromisos de defensa dentro de la OTAN. La administración de Donald Trump, que desde su regreso a la Casa Blanca endureció su postura hacia los aliados europeos, exige que los países aumenten su gasto militar para sostener la estrategia de disuasión frente a Rusia y para garantizar que Estados Unidos no cargue con la mayor parte del financiamiento de la alianza. El diario The Telegraph informó sobre esta revisión, señalando que el Reino Unido —tradicionalmente considerado uno de los socios más confiables— quedó bajo escrutinio por no cumplir de manera constante con sus metas financieras.

El umbral presupuestario y el mensaje a Downing Street

El centro de la disputa radica en el cumplimiento de las metas económicas fijadas por la alianza militar. Las exigencias de la Casa Blanca sobre este apartado comprenden los siguientes puntos clave:

Alcanzar y sostener el umbral del 2% del PBI destinado a defensa.

Superar el cumplimiento fluctuante que el Reino Unido ha demostrado en los últimos años.

Responder a la postura de que el apoyo estadounidense "no es automático", una frase que sintetizó el mensaje enviado a Downing Street según la prensa británica.

Este mensaje sorprendió al gobierno británico, especialmente porque se produce en medio de negociaciones internas sobre el presupuesto y de un debate público sobre el rol del país en la defensa europea. La posibilidad de que el respaldo a la posición británica sea revisado encendió alarmas en Londres, donde diplomáticos admitieron que la advertencia no puede ser ignorada. Además, el diario The Times confirmó la existencia de esta presión y agregó que el gobierno teme que sea utilizada por Trump como herramienta de negociación en otros frentes, tales como comercio, cooperación tecnológica y acuerdos bilaterales de seguridad. Analistas británicos consultados por el medio sostienen que la advertencia es coherente con el estilo de Trump, que suele vincular compromisos militares con beneficios diplomáticos.

El impacto en la disputa por las Islas Malvinas y la región

La advertencia de la Casa Blanca incluye un componente sumamente sensible: el respaldo histórico de Estados Unidos a la posición británica en la disputa con la Argentina por la soberanía de las Malvinas. Aunque Washington nunca reconoció formalmente la soberanía británica, sí mantuvo una política de apoyo diplomático y militar a Londres desde la guerra de 1982. Otros medios europeos recordaron que Estados Unidos ha endurecido su postura hacia los aliados desde el inicio del segundo mandato de Trump, con advertencias similares dirigidas a Alemania, España y Canadá. Sin embargo, el caso británico es especialmente sensible por la relación histórica entre ambos países y por el peso simbólico de la cuestión Malvinas en la política exterior del Reino Unido.

En Argentina, la noticia fue recibida con cautela. Fuentes diplomáticas señalaron que cualquier cambio en la posición estadounidense podría abrir una ventana de oportunidad para Buenos Aires, aunque advirtieron que Washington no ha modificado oficialmente su postura y que la advertencia debe interpretarse en el marco de la presión general de Trump sobre la OTAN. Al respecto, especialistas en relaciones internacionales remarcan que Estados Unidos ha mantenido, durante décadas, una política de "neutralidad activa" sobre la disputa, evitando pronunciamientos que favorezcan explícitamente a una de las partes.

De este modo, la advertencia estadounidense abre un nuevo capítulo en la relación entre Washington y Londres, y coloca la cuestión Malvinas en un tablero más amplio: el de la disputa por el financiamiento de la OTAN y el rol de Europa en la defensa occidental.