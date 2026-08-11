Terremoto en Colombia: hay al menos 169 muertos y la Cruz Roja se suma a los rescates

El terremoto de magnitud 7,4 registrado este lunes provocó una situación de emergencia de gran magnitud en Colombia. El balance preliminar presentado hasta el momento alcanza los 169 fallecidos y 570 heridos, mientras los organismos de socorro continúan trabajando en las áreas más afectadas del occidente y centro del país. A esto se suma que el Servicio Geológico Colombiano, cerca de las 3 se registró un sismo de magnitud 3,2 y profundidad 109 km en Istmina y San José del Palmar, Chocó. También se registró un evento similar en la ciudad de Santander.

Las tareas de rescate mientras permanecen activas, con equipos concentrados en la búsqueda de sobrevivientes entre estructuras derrumbadas y en la remoción de los escombros generados por el movimiento sísmico. El impacto alcanzó viviendas, edificios, hospitales, escuelas, carreteras y aeropuertos.

El informe sobre la cantidad de víctimas fue entregado por el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, quien canceló su agenda para concentrarse en la supervisión de la respuesta estatal frente a la emergencia. Ante la dimensión de los daños, el Gobierno declaró el desastre nacional y activó el Puesto de Mando Unificado (PMU) desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Se sumó la Cruz Roja y hay más ayuda intenacional

La comunidad internacional comenzó a movilizar recursos y equipos para ayudar a Colombia ante la magnitud de la emergencia. Estados Unidos anunció una ayuda de 15,5 millones de dólares destinada a refugio de emergencia, alimentos, protección y evaluación de los daños, según señaló el Departamento de Estado, que expresó su solidaridad con el pueblo colombiano y aseguró estar preparado para apoyar al Gobierno de De la Espriella mientras se determinan las necesidades sobre el terreno.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, había señalado previamente que su país seguía de cerca la situación y estaba listo para apoyar a Colombia.

Además, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunciaron, por su parte, donaciones por un total de 700.000 dólares, informó el vicepresidente colombiano, José Manuel Restrepo. El Banco Mundial aportará 200.000 dólares de cooperación no reembolsable para la evaluación de daños, mientras que el BID destinará 500.000 dólares, de los cuales 350.000 estarán disponibles de forma inmediata para la Cruz Roja y otros 150.000 se dedicarán a apoyo técnico.

A esos recursos se suman otros 500.000 dólares de ayuda humanitaria anunciados por CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

La prioridad inmediata tras el terremoto que sacudió este lunes el oeste de Colombia es salvar vidas de víctimas que aún haya entre los escombros, destacó la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (FICR), que ha activado su respuesta de emergencia en el país. La Cruz Roja Colombiana ha activado su sala nacional de crisis y los equipos de búsqueda y rescate de los departamentos de Antioquia, Quindío y Caldas están desplegados y operativos, indicó la federación en un comunicado.

Toque de queda y refuerzo del operativo en Cali

La situación en Cali llevó a las autoridades locales a adoptar medidas adicionales ante el riesgo de alteración del orden público. El alcalde Alejandro Éder decretó un toque de queda desde las 8:00 p. m. hasta las 6:00 a. m., luego de que se registraran reportes sobre amenazas de saqueos en diferentes zonas de la capital del Valle del Cauca.

La medida fue acompañada por un refuerzo de la presencia de seguridad. Éder confirmó la militarización de sectores como las comunas 17 y 19, donde se desplegaron patrullajes conjuntos entre la Policía y el Ejército.

Al mismo tiempo, Cali recibirá 92 rescatistas adicionales destinados a intervenir en edificios que colapsaron como consecuencia del terremoto. Del total de efectivos que llegarán para reforzar las tareas:

60 rescatistas llegarán desde Bogotá.

llegarán desde Bogotá. 32 integrantes pertenecen a las Fuerzas Militares.

pertenecen a las Fuerzas Militares. El objetivo será reforzar las tareas de búsqueda en edificios colapsados.

Las autoridades remarcaron además que las primeras 48 horas son decisivas para intentar encontrar personas con vida debajo de los escombros.

Viviendas destruidas y edificios colapsados

La dimensión de los daños materiales también forma parte del balance preliminar presentado por el Gobierno nacional. Hasta el momento, el terremoto provocó daños en 1.575 viviendas y destruyó completamente 37.

A esto se suma el colapso de 61 edificios residenciales y comerciales. En ciudades como Pereira, Cali y Manizales se registraron construcciones con derrumbes totales o parciales y, en algunos casos, personas quedaron atrapadas en el interior. Entre los daños más importantes registrados se encuentran los siguientes:

Manizales: colapsó una de las torres de la catedral y se produjeron daños graves en ese monumento histórico.

colapsó una de las torres de la catedral y se produjeron daños graves en ese monumento histórico. Cali: se desplomaron más de 20 estructuras.

se desplomaron más de 20 estructuras. Barrio El Lido, Cali: un edificio colapsó por completo.

Los daños en las edificaciones obligaron a mantener las tareas de búsqueda y rescate en diferentes puntos, mientras los equipos especializados trabajan sobre las estructuras afectadas.

Hospitales afectados y pacientes atrapados

El terremoto también tuvo consecuencias sobre la infraestructura sanitaria. En Cali, el Hospital Universitario del Valle sufrió un colapso parcial, mientras que siete grandes instituciones sanitarias debieron ser evacuadas debido a fallas estructurales.

La situación generó dificultades adicionales para la atención médica, debido a que algunas unidades de cuidados intensivos quedaron inaccesibles. En el departamento del Valle del Cauca, además, se registraron pacientes atrapados bajo los escombros. La afectación de centros sanitarios se suma así a los daños registrados en viviendas y edificios y complejiza la respuesta de emergencia en las zonas donde el terremoto produjo mayores consecuencias.

El impacto también alcanzó al sistema educativo. Al menos 52 escuelas resultaron afectadas, entre ellas una institución ubicada en Nilo, Cundinamarca, que sufrió daños estructurales graves.

Carreteras dañadas y corredores cerrados

La infraestructura vial colombiana también sufrió importantes consecuencias. El terremoto provocó daños en al menos 18 vías principales, donde se registraron derrumbes y fracturas.

Las mayores afectaciones en este sector se concentran principalmente en Chocó, Risaralda y Valle del Cauca. Ante la necesidad de realizar inspecciones técnicas, la Agencia Nacional de Infraestructura dispuso el cierre temporal del túnel de Sumapaz y del puente Mariano Ospina.

Los daños en las rutas constituyen otro de los desafíos de la emergencia, debido a que los derrumbes y las fracturas afectan la infraestructura vial mientras continúan las tareas de rescate y asistencia en las zonas golpeadas.

Siete aeropuertos suspendieron sus operaciones

La emergencia también alcanzó la infraestructura aérea. En total, siete aeropuertos suspendieron sus operaciones como consecuencia de los daños y de las inspecciones necesarias. Los aeropuertos afectados fueron:

Cali .

. Pereira .

. Manizales .

. Quibdó .

. Armenia .

. Cartago .

. Buenaventura.

Entre los hechos más graves se encuentra lo ocurrido en el aeropuerto internacional Matecaña de Pereira, donde colapsó parte de la infraestructura y ese hecho provocó víctimas fatales.

La suspensión de operaciones en siete terminales aéreas se suma a las dificultades generadas por los daños en las rutas, las estructuras edilicias y otros puntos de infraestructura afectados por el sismo.