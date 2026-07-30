Terremoto en Venezuela: la ONU prepara un plan para reconstruir las zonas devastadas

A poco más de un mes de los terremotos que devastaron el norte de Venezuela, el Gobierno venezolano y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pusieron en marcha un proceso de evaluación destinado a definir las acciones que orientarán la reconstrucción de las regiones afectadas por la tragedia.

La iniciativa representa el inicio de una nueva etapa luego del impacto provocado por los movimientos sísmicos registrados el 24 de junio, con el propósito de contar con un diagnóstico técnico que permita establecer prioridades y diseñar las políticas necesarias para la recuperación.

Durante los próximos 60 días, especialistas realizarán un relevamiento integral en las zonas alcanzadas por el desastre para elaborar un informe que contendrá recomendaciones sobre los principales aspectos vinculados con la reconstrucción. Ese documento será la base para las decisiones que deberán adoptarse en la etapa posterior a la emergencia.

Evaluación con organismos internacionales

El proceso fue denominado Evaluación de Necesidades Postdesastre y será desarrollado bajo el liderazgo del Gobierno venezolano, con el acompañamiento técnico del sistema de Naciones Unidas, la Unión Europea, el Banco Mundial y otros organismos internacionales.

El objetivo del trabajo consiste en elaborar una evaluación amplia de la situación generada por los terremotos, mediante un análisis técnico que permita dimensionar el alcance de los daños, las pérdidas ocasionadas y las necesidades existentes para avanzar hacia la recuperación.

El coordinador residente y coordinador humanitario saliente de la ONU en Venezuela, Gianluca Rampolla, explicó que la finalidad del proceso es construir "una visión común y objetiva de los daños, las pérdidas y las necesidades de recuperación" en las regiones afectadas por la catástrofe.

Según precisó, el trabajo estará a cargo de un equipo multidisciplinario, que recorrerá las áreas más afectadas para estudiar en profundidad nueve sectores socioeconómicos y elaborar recomendaciones técnicas destinadas a orientar las futuras políticas públicas de reconstrucción.

Rampolla indicó además que las tareas comenzarán formalmente este jueves con la conformación de distintas mesas de evaluación, desde donde se coordinarán los trabajos de relevamiento y análisis.

El trabajo conjunto como eje del proceso

Durante la presentación del plan, Gianluca Rampolla destacó que el éxito de esta evaluación dependerá de la capacidad de coordinación entre las instituciones nacionales y los organismos internacionales que participan de la iniciativa.

En ese sentido, remarcó la importancia del trabajo conjunto para obtener un diagnóstico que permita responder con criterios técnicos a las necesidades generadas por el desastre.

Por parte del Gobierno venezolano, el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, confirmó que al término de los dos meses previstos para el desarrollo de la evaluación será presentado un informe "detallado y realista" sobre la magnitud de los daños y sobre las prioridades que deberán atenderse durante el proceso de recuperación del país.

A su vez, la presidenta Delcy Rodríguez manifestó su confianza en que este plan conjunto permita fortalecer la cooperación con los organismos internacionales involucrados y contribuya a generar herramientas concretas para acelerar la reconstrucción de las regiones afectadas.

El impacto de los terremotos

Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, registrados el 24 de junio, provocaron una de las peores catástrofes naturales de la historia reciente de Venezuela.

De acuerdo con el último balance oficial difundido el 24 de julio, el desastre dejó un saldo de al menos 5.546 personas fallecidas, 16.740 heridos y cerca de 18.000 personas que perdieron sus viviendas. Desde la difusión de ese informe oficial, las autoridades venezolanas no volvieron a actualizar las cifras correspondientes al impacto humano de la tragedia.

La magnitud del desastre también quedó reflejada en las consecuencias sobre la infraestructura.

Según los datos difundidos por el Ejecutivo, 856 edificios resultaron afectados por los movimientos sísmicos, mientras que 190 construcciones colapsaron completamente, especialmente en el estado de La Guaira, identificado como una de las zonas más castigadas por los terremotos.

El costo económico de la catástrofe

Junto con las pérdidas humanas y los daños sobre la infraestructura, el desastre también dejó un fuerte impacto económico.

El Banco Mundial estimó que las pérdidas físicas directas ascienden actualmente a 19.600 millones de dólares, una cifra que, según aclaró el organismo, contempla únicamente los daños materiales ocasionados por los terremotos.

El organismo internacional advirtió además que una reconstrucción lenta podría comprometer el crecimiento económico venezolano durante la próxima década.

Por ese motivo, consideró fundamental avanzar con rapidez en la elaboración de un plan de recuperación sustentado en información técnica confiable, evaluaciones precisas y prioridades claramente definidas.