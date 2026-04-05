Terror en India: colapsó una rueda de la fortuna y 37 personas cayeron al vacío en una feria repleta

Escenas de horror, dramatismo y pánico se vivieron en un parque de diversiones de India, donde una de sus principales atracciones colapsó de manera repentina y provocó la caída al vacío de 37 personas. El episodio ocurrió en una feria itinerante instalada en el estado de Uttar Pradesh, al norte del país, en un momento en que el predio se encontraba completamente lleno de visitantes.

La atracción siniestrada era la popular "Rueda de la fortuna", una estructura vertical de 18 metros de altura, equipada con carros suspendidos en su interior que ofrecen vistas panorámicas mientras gira lentamente.

Lo que debía ser una experiencia recreativa terminó convertido en un escenario de caos absoluto cuando, tras un desperfecto aún bajo investigación, la enorme rueda se vino abajo con todas las personas que estaban a bordo.

Hasta el momento, no se reportaron víctimas fatales, aunque la gran mayoría de los heridos fue trasladada de urgencia a centros asistenciales de la zona, y algunos permanecen en grave estado.

🚨 INDIA 🇮🇳‼️ | TERROR EN PARQUE DE DIVERSIONES: Rueda gigante de 18 metros de altura se derrumbó con 80 personas a bordo.



Más de 40 personas, incluyendo mujeres y niños, están grave. La atracción solo había completado dos vueltas antes del incidente. pic.twitter.com/Zt9B6N3pFi \— XAlertNow (@xalertnow) April 4, 2026

El momento exacto del colapso

Las imágenes del accidente, que rápidamente se viralizaron en redes sociales, fueron registradas por el celular de un turista que se encontraba ocasionalmente en el parque. El video muestra el instante preciso en que la estructura colapsa, generando escenas de profundo dramatismo entre quienes observaban la atracción.

Los testimonios recogidos en el lugar coinciden en que la rueda sufrió la falla luego de un par de vueltas desde su apertura, un dato que ahora resulta central para reconstruir la secuencia del siniestro. Habitualmente, este tipo de juegos está impulsado por motores eléctricos y se caracteriza por un movimiento lento y estable, pensado para permitir a los pasajeros contemplar el paisaje desde la altura. Sin embargo, en esta ocasión, el sistema falló y derivó en el desplome completo de la estructura.

Investigación abierta

El reporte policial indicó que el caso continúa en etapa investigativa. Las autoridades buscan determinar si se trató de una falla mecánica o si el colapso pudo haber sido deliberado.

Por ahora, una de las certezas es que la estructura se desplomó con todos sus ocupantes, lo que multiplicó la gravedad de la emergencia y derivó en una rápida intervención policial y sanitaria. Las primeras hipótesis recabadas por las autoridades apuntan a:

Inspección técnica insuficiente

Posibles permisos de funcionamiento desactualizados

Problemas de mantenimiento

Eventuales fallas en los protocolos de seguridad

Estos elementos colocan bajo fuerte cuestionamiento el funcionamiento de las ferias itinerantes y sus sistemas de control, especialmente en atracciones mecánicas de gran porte.

Evacuación, pánico y suspensión total

Tras el siniestro, la policía acordonó el área de inmediato y dispuso la suspensión de todas las actividades relacionadas con atracciones mecánicas dentro de la feria. En pocos minutos, el parque fue evacuado, aunque durante ese operativo se vivieron nuevas escenas de desesperación y temor entre los asistentes, impactados por la magnitud del accidente.

El episodio volvió a poner en jaque los protocolos de seguridad y el mantenimiento en los parques de diversiones de la región, especialmente en el caso de instalaciones temporales que dependen de revisiones constantes y permisos vigentes para operar.

Mientras avanza la investigación, las imágenes del colapso continúan circulando y reflejan con crudeza el momento en que una jornada de entretenimiento se transformó en una situación límite marcada por el terror, la incertidumbre y el debate sobre los controles de seguridad.