Terror en el metro de Nueva York: un hombre apuñaló a tres personas y fue abatido

La rutina de miles de pasajeros se vio abruptamente interrumpida esta tarde en la emblemática estación Grand Central Terminal, uno de los centros de transporte más importantes de New York City. En ese escenario, un hombre armado con un machete atacó a tres personas en un andén, desatando una rápida y letal intervención de la policía.

El incidente tuvo lugar en pleno Midtown Manhattan, una zona caracterizada por su alta densidad de tránsito y constante flujo de trabajadores y turistas. La violencia del episodio y su ubicación estratégica generaron una inmediata respuesta de las autoridades.

El agresor y su accionar

El atacante fue identificado como Anthony Griffin, un hombre afroamericano de 44 años que, según la información oficial, portaba un machete al momento del ataque. Antes de ser abatido, Griffin había agredido a tres pasajeros en la plataforma.

De acuerdo con los reportes, el sospechoso ya contaba con antecedentes por amenazas y ataques con objetos punzantes, lo que aporta un elemento clave para comprender la gravedad del hecho y su perfil.

Previo al ataque, Griffin se encontraba dentro de un tren del metro, donde exhibía un comportamiento errático. Posteriormente descendió al andén, donde concretó la agresión. Este detalle resulta central en la reconstrucción de la secuencia de los hechos y evidencia un patrón de conducta previo al estallido violento.

La intervención policial

La respuesta de las fuerzas de seguridad fue inmediata. Agentes de la policía de Nueva York detectaron al individuo desde una posición elevada en la estación y le ordenaron que depusiera el arma.

La comisionada Jessica Tisch brindó detalles en una rueda de prensa posterior, donde explicó:

Los agentes observaron al sospechoso desde arriba de una escalera.

Se le dio la orden clara de arrojar el machete.

El individuo desoyó la advertencia.

En ese contexto, los efectivos abrieron fuego. Griffin fue baleado y murió en el lugar.

La funcionaria también subrayó un elemento inquietante: el atacante "mostraba un comportamiento extraño y decía que era Lucifer", lo que añade una dimensión perturbadora al episodio y refuerza la descripción de su estado mental al momento del ataque.

Las víctimas: heridas, pero fuera de peligro

El ataque dejó como saldo tres personas heridas:

Dos hombres, de 84 y 65 años

Una mujer de 70 años

Los tres fueron trasladados a un hospital cercano tras el incidente. Según la información disponible, se están recuperando favorablemente, lo que constituye un dato alentador dentro de un cuadro general de extrema gravedad.

Un episodio que expone tensiones en el sistema

El hecho ocurrido en Grand Central no solo destaca por su violencia, sino también por el contexto en el que se produjo: una de las estaciones más transitadas de la ciudad, en una franja horaria de alta circulación.

La secuencia de eventos permite identificar elementos clave:

Un agresor con antecedentes violentos

Comportamiento errático previo al ataque

Uso de un arma blanca de gran tamaño (machete)

Intervención policial tras desobediencia directa

Cada uno de estos factores contribuye a dimensionar la complejidad del episodio.