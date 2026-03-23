Tortura en Israel: la denuncia de la ONU por el calvario de las víctimas palestinas

Un esquema de violencia institucionalizada

La Organización de las Naciones Unidas ha puesto bajo la lupa internacional el accionar del Gobierno de Israel tras la difusión de un informe que detalla la existencia de un "entorno torturante". Según la relatora Francesca Albanese, desde octubre de 2023 se ha consolidado un entramado de abusos que no responde a incidentes aislados, sino a una práctica generalizada destinada al castigo colectivo. Este sistema combina violencia física, psicológica y sexual con condiciones de vida extremas, afectando tanto a personas en centros de detención como a la población civil en Palestina.

El documento identifica responsabilidades políticas directas y solicita investigar formalmente a tres figuras centrales del Ejecutivo israelí. Entre los señalados aparece el primer ministro, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, vinculados a las políticas de la ofensiva. Asimismo, se destaca el rol del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, quien, desde su supervisión del sistema penitenciario, habría impulsado medidas para agravar deliberadamente las condiciones de detención de los ciudadanos palestinos, convirtiendo la privación en una herramienta de gestión estatal.

El drama de las víctimas: detenciones y desapariciones

La magnitud del sistema de represión queda expuesta en las cifras presentadas por el organismo internacional, que reflejan un impacto devastador sobre la sociedad civil. Se estima que más de 18.500 palestinos han sido arrestados desde el inicio de este periodo, una cifra que incluye de manera alarmante a por lo menos 1.500 menores de edad. Miles de estos ciudadanos continúan bajo regímenes de prisión sin juicio, mientras que las denuncias por desapariciones forzadas ya superan los 4.000 casos documentados, dejando a miles de familias en la incertidumbre absoluta.

La falta de transparencia es otro de los pilares de la denuncia. El informe sostiene que las familias de las víctimas y los abogados defensores enfrentan obstáculos constantes para conocer el paradero de los detenidos. Esta situación se ve agravada por la prohibición de inspecciones a organismos internacionales, lo que genera un escenario de absoluta indefensión para los arrestados y sus allegados dentro de un sistema que impide cualquier tipo de control externo o auditoría sobre las instalaciones de reclusión.

Métodos de tortura y condiciones extremas en los centros

El documento de la ONU describe con precisión las prácticas documentadas en los centros de detención. Según Albanese, el uso de la tortura busca quebrar a las víctimas de Palestina como grupo a través de métodos que incluyen golpizas, descargas eléctricas y posiciones de estrés. Además, se han registrado denuncias por privación de alimentos, agua y sueño, junto con prácticas de humillación pública y desnudez forzada que atentan contra la dignidad humana básica.

La violencia sexual, incluso dirigida contra menores de edad, forma parte del desgarrador catálogo de abusos reportados en la investigación. A esto se suman el aislamiento prolongado y las amenazas directas a familiares como forma de presión psicológica. En el ámbito de la salud, el informe advierte sobre condiciones inhumanas como el hacinamiento extremo y la falta de higiene, mencionando casos donde los detenidos permanecen esposados durante días, incluso durante la realización de tratamientos médicos necesarios, exponiéndolos a temperaturas extremas sin protección alguna.

Para la relatora, este escenario responde a una lógica de dominación que se complementa con el desplazamiento forzado y la destrucción de infraestructura esencial en los territorios. Al restringir el acceso a alimentos y atención médica, se configura un entorno que asfixia la vida cotidiana de las víctimas, consolidando un sistema de control estructural que la ONU pide investigar de manera urgente a nivel criminal para determinar las responsabilidades de la cúpula política israelí en estos crímenes contra la humanidad.