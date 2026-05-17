Tragedia en Australia: una joven argentina murió tras el vuelco de un micro turístico

La muerte de Serena Andreatta, una joven argentina de 26 años oriunda de Rosario, conmocionó tanto a su entorno como a la comunidad argentina en el exterior luego de que se confirmara que fue la única víctima fatal del vuelco de un micro turístico ocurrido en el noreste de Australia. El accidente, que también dejó a más de 29 pasajeros heridos, es investigado por las autoridades del estado de Queensland.

El hecho ocurrió el jueves por la tarde sobre la autopista Bruce Highway, a la altura de la localidad de Gumlu, cuando el vehículo operado por FlixBus realizaba el trayecto entre Cairns y Airlie Beach, dos de los destinos más transitados por viajeros y turistas en la región.

Según la información difundida por las autoridades locales, el micro se salió de la ruta y terminó volcado a un costado de la carretera. Las circunstancias exactas del siniestro todavía no fueron determinadas y forman parte de una investigación en curso.

Un operativo de emergencia de gran magnitud

Tras el accidente, se desplegó un amplio operativo de rescate en una zona considerada de difícil acceso. Ambulancias, helicópteros sanitarios y personal especializado trabajaron durante horas para asistir a los pasajeros heridos y trasladarlos a distintos centros de salud.

Serena Andreatta fue derivada a un hospital luego del vuelco, pero murió como consecuencia de las heridas sufridas. Su identidad fue confirmada oficialmente recién en las últimas horas.

En el micro viajaban otras 29 personas, en su mayoría turistas extranjeros, que sufrieron lesiones de distinta gravedad. Varios de ellos fueron trasladados a hospitales ubicados en Townsville, Ayr y Bowen, mientras que algunos permanecían internados en estado delicado.

El episodio generó una fuerte movilización de los servicios de emergencia australianos debido a la magnitud del impacto y a la complejidad del operativo sobre la ruta.

Quién era Serena Andreatta

La historia personal de Serena Andreatta refleja una vida marcada por los viajes, la búsqueda de nuevos horizontes y el desarrollo profesional en distintos países.

Nacida en Rosario, tenía doble ciudadanía argentina e italiana. Entre 2018 y 2020 estudió en la Universidad Nacional de Rosario, etapa durante la cual también trabajó tanto en un restaurante como en una inmobiliaria.

En mayo de 2020 decidió trasladarse a Italia. Allí comenzó desempeñándose como recepcionista y posteriormente desarrolló una empresa de asesoramiento vinculada a la obtención de ciudadanía italiana, un servicio orientado principalmente a argentinos interesados en gestionar su documentación europea.

Su recorrido personal estuvo profundamente ligado a los viajes y a la experiencia internacional. Había visitado distintos destinos de Europa, América y Asia, consolidando un perfil nómade y cosmopolita.

Durante 2025 permaneció más de seis meses en el sudeste asiático, especialmente en Vietnam y Tailandia. En ese período residió en la isla de Koh Tao, donde además obtuvo una certificación en buceo, una de las actividades que formaban parte de sus intereses personales.

Australia era una nueva etapa de ese recorrido. Había llegado al país el 17 de abril de este año y, luego de permanecer varios días en Sídney, continuó viajando por distintas regiones australianas. Personas cercanas describieron esa experiencia como "el viaje de su vida".

El conductor y las primeras hipótesis

El vehículo involucrado en el accidente era conducido por un hombre de 70 años. El chofer sufrió heridas leves, fue hospitalizado y posteriormente recibió el alta médica.

De acuerdo con la investigación abierta por las autoridades de Queensland, el conductor deberá prestar declaración para aportar detalles sobre lo ocurrido en los momentos previos al vuelco.

Hasta el momento, las primeras evaluaciones descartaron algunas de las hipótesis iniciales. Según indicó la empresa FlixBus, el accidente no habría estado relacionado con exceso de velocidad. Además, los controles de alcohol y drogas realizados al conductor dieron resultados negativos.

Sin embargo, las pericias continúan para establecer qué provocó que el micro abandonara la calzada y terminara volcado al costado de la autopista.

Una investigación abierta y numerosas preguntas

Mientras avanzan las tareas periciales, el caso mantiene abierta una serie de interrogantes sobre las condiciones en las que se produjo el accidente y las circunstancias que derivaron en el vuelco del vehículo.

Las autoridades australianas trabajan ahora en la reconstrucción de la secuencia del siniestro, analizando factores mecánicos, humanos y de infraestructura vial para determinar responsabilidades y esclarecer el hecho.

La tragedia dejó además un fuerte impacto entre familiares, allegados y viajeros que compartían el recorrido con Serena Andreatta, una joven cuya vida estuvo atravesada por el deseo de conocer el mundo y construir proyectos en distintos países. Su muerte, ocurrida en medio de un viaje por Australia, se convirtió en el desenlace más dramático de un accidente que aún busca respuestas.