Tragedia en el inicio del Mundial: falleció un hincha tras sufrir un infarto en el Estadio Azteca

La fiesta deportiva que marcó el comienzo del Mundial 2026 quedó atravesada por un episodio trágico ocurrido en las inmediaciones del Estadio Azteca, escenario del partido inaugural entre México y Sudáfrica por la primera fecha del Grupo A. Un aficionado alemán de 81 años murió este jueves luego de sufrir un infarto cuando se disponía a ingresar al recinto deportivo.

El hecho se produjo en medio de la llegada masiva de espectadores para presenciar uno de los encuentros más esperados del calendario futbolístico internacional. De acuerdo con la información difundida por las autoridades, el hombre se desvaneció poco después de atravesar uno de los accesos al estadio, generando una inmediata movilización de los equipos de emergencia que se encontraban desplegados en la zona.

Una emergencia en medio del operativo del partido inaugural

Según los reportes oficiales, el aficionado recibió asistencia médica apenas se produjo el colapso. Los servicios de emergencia actuaron de forma inmediata en un intento por estabilizar su estado de salud mientras permanecía en el lugar.

La gravedad de la situación quedó reflejada en distintos videos que comenzaron a circular a través de redes sociales. Las imágenes mostraban a personal médico realizando maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras intentaban recuperar los signos vitales del hombre.

El episodio generó preocupación entre quienes se encontraban en las inmediaciones del estadio, especialmente por el contexto en el que ocurrió: la apertura de una Copa del Mundo y la presencia de miles de aficionados concentrados alrededor del recinto deportivo.

Los primeros informes oficiales

Tras la emergencia, las autoridades difundieron una primera versión sobre el estado del aficionado. En un comunicado inicial, la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México informó que el hombre, identificado únicamente como un ciudadano extranjero, había sido trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada.

En esa instancia, el reporte oficial señalaba que el paciente se encontraba estable y que continuaba bajo observación médica. La comunicación buscó dar cuenta de la rápida respuesta de los servicios de emergencia y del procedimiento seguido tras el incidente.

Entre los datos informados inicialmente se destacaban:

La nacionalidad extranjera del aficionado.

Su traslado a un centro médico especializado.

La atención inmediata recibida por parte de los servicios de emergencia.

La condición reportada como estable en las primeras horas posteriores al episodio.

Sin embargo, con el correr de las horas, la evolución del cuadro resultó desfavorable.

La confirmación del fallecimiento

Más tarde, la Sala de Crisis de la capital mexicana emitió una actualización oficial que modificó el panorama informado previamente y confirmó la muerte del aficionado alemán.

Las autoridades detallaron que la emergencia se produjo en un sector específico del complejo deportivo y precisaron el recorrido sanitario realizado tras el incidente.

"Se presentó una situación de crisis en la Rampa 2 del Estadio Banorte, en Ciudad de México, cuyo resultado fue que un masculino de aproximadamente 80 años, de nacionalidad alemana, fue trasladado al Instituto Nacional de Cardiología. Se confirma su fallecimiento", señalaron las autoridades.

La declaración oficial permitió reconstruir los principales elementos del episodio: