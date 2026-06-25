Tragedia sísmica en Venezuela: ya son 235 los muertos y hay más de 1500 heridos

El impacto de los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, registrados la noche del miércoles, dejó un saldo confirmado de al menos 235 personas fallecidas y 4.300 heridos, según el balance oficial difundido por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

Los movimientos telúricos afectaron principalmente a Caracas, la capital venezolana, y al estado de La Guaira, donde se concentra buena parte de la destrucción más severa. Las cifras oficiales también detallan un panorama crítico de emergencia humanitaria:

235 muertos

4.300 heridos

157 personas desaparecidas

200 personas atrapadas bajo los escombros

En paralelo, el propio Jorge Rodríguez advirtió que una cifra difundida en línea por la página Desaparecidos Terremoto Venezuela estima hasta 44.300 desaparecidos, un dato que contrasta de forma significativa con el registro oficial.

La Guaira, epicentro del desastre y declarada zona de emergencia

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declaró al estado de La Guaira como zona de desastre natural, en respuesta a la magnitud de los daños registrados en el territorio.

En ese distrito, las autoridades reportaron:

Edificios residenciales y comerciales colapsados total o parcialmente

Escenas de saqueos a comercios

Viviendas destruidas

Intervención continua de rescatistas y cuerpos de seguridad

La situación en La Guaira se agravó con la sucesión de aproximadamente 138 réplicas en las horas posteriores a los sismos principales, lo que complicó las tareas de rescate y aumentó la inestabilidad de las estructuras dañadas.

Destrucción estructural y familias damnificadas

El jefe del Parlamento venezolano informó además que al menos 250 edificios resultaron afectados o destruidos, lo que dimensiona la escala del impacto urbano de los terremotos.

A ello se suma el registro de 2.927 familias damnificadas, que enfrentan la pérdida de viviendas, bienes materiales y condiciones básicas de seguridad tras el colapso de múltiples estructuras.

Las labores de búsqueda se mantienen activas en distintos puntos de las zonas afectadas, con especial énfasis en los lugares donde aún permanecen personas bajo los escombros.

Rescate contrarreloj y medidas de emergencia

En el marco de la crisis, Jorge Rodríguez anunció la habilitación de una línea telefónica adicional al sistema estatal "VENApp", con el objetivo de centralizar los reportes de personas desaparecidas.

El funcionario instó a los familiares a formalizar las denuncias de manera inmediata y subrayó la urgencia de las operaciones de rescate al afirmar:

"Estamos en una carrera denodada contra el tiempo para rescatarlos vivos".

Este mensaje resume la presión operativa que enfrentan los equipos de emergencia, que trabajan entre estructuras colapsadas, inestabilidad del terreno y la persistencia de réplicas.

Saqueos en medio de la crisis y llamado a la calma

En medio del desastre, se registraron también episodios de tensión social. Decenas de personas asaltaron el jueves varios comercios destruidos en La Guaira, aprovechando la devastación provocada por los sismos.

Según el reporte del diario El Nacional, mientras rescatistas, bomberos y fuerzas de seguridad continuaban con la búsqueda de sobrevivientes, se produjeron irrupciones en locales parcialmente destruidos o abandonados. De estos establecimientos fueron sustraídos:

Alimentos

Medicamentos

Productos de higiene

Electrodomésticos

Las autoridades identificaron a La Guaira como una de las áreas más afectadas por la catástrofe, con múltiples edificios residenciales y comerciales colapsados total o parcialmente.

Frente a este escenario, Jorge Rodríguez formuló un llamado a la población a mantener la "calma y la unidad nacional", en un contexto donde la emergencia humanitaria se combina con la urgencia de rescatar sobrevivientes y estabilizar las zonas afectadas.