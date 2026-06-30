Tragedia en Venezuela: la ONU prevé asistir a 500.000 personas en refugios

Los recientes movimientos telúricos que azotaron a Venezuela la semana pasada han desencadenado una emergencia humanitaria de proporciones críticas. Ante este escenario, la organización de las Naciones Unidas ha proyectado una movilización a gran escala con el objetivo de asistir a medio millón de personas que se encuentran actualmente en los refugios instalados a lo largo del territorio afectado. Esta estimación fue presentada formalmente este martes por Stephanie Hochstetter, directora del Programa Mundial de Alimentos (PMA) para el país sudamericano.

La gravedad de la situación quedó de manifiesto durante la rueda de prensa diaria del portavoz del secretario general de la ONU. Hochstetter intervino a través de videoconferencia desde La Guaira, localidad identificada como la zona cero del desastre sísmico. Las dimensiones de la catástrofe, según los datos oficiales suministrados por el Gobierno venezolano y reportados por la cadena estadounidense CNN, reflejan un balance trágico que ya acumula al menos 1.943 muertos y 10.571 heridos.

Respuesta inmediata frente a la devastación

La magnitud del evento sísmico no solo se mide en la lamentable pérdida de vidas humanas y la cantidad de heridos, sino también en el impacto directo sobre las condiciones cotidianas de la población. La directora de la oficina local del PMA explicó detalladamente los pasos iniciales que se han tomado para mitigar el impacto del desastre en las familias afectadas. Hasta el momento de su comparecencia, los equipos de asistencia ya han repartido paquetes de alimentos de emergencia a 1.200 personas.

A pesar de este avance inicial, la organización es consciente de que la demanda de ayuda experimentará un crecimiento exponencial. Las proyecciones institucionales apuntan a que la cifra se multiplique en los próximos meses a medida que se consolide el censo de damnificados y se evalúen los daños a largo plazo. Conscientes de la escala del desafío financiero que esto representa, las Naciones Unidas han realizado un llamado inicial de US$ 50 millones, una cifra significativa pero que, según avanzó la propia Hochstetter, "no cubrirá la totalidad del desastre".

"La necesidad de alimentos, agua potable, refugio y servicios básicos es inmediata y crítica", alertó la funcionaria, enfatizando la urgencia con la que deben coordinarse los recursos internacionales y locales.

Logística de suministros y capacidades operativas

Para hacer frente a las demandas de la población civil en los refugios y en las zonas residenciales afectadas, el PMA ha diseñado una estrategia de distribución diversificada que se adapta a las condiciones materiales de cada grupo familiar. Las líneas de acción técnica e insumos disponibles se estructuran bajo los siguientes parámetros:

Comida lista para consumir: Destinada de forma inmediata a quienes no poseen medios para la preparación de insumos.

Alimentos para cocinar en los hogares: Suministros dirigidos a las familias que conservan la capacidad física de cocinar, pero que enfrentan severas dificultades para acceder de forma regular a los mercados o centros de abastecimiento tradicionales.

Reservas en el terreno: La agencia de la ONU cuenta actualmente con un inventario de 3.000 toneladas métricas de alimentos disponibles para repartir de manera inmediata dentro del país.

Cobertura proyectada: Con estas reservas existentes, el organismo estima que se podrá abastecer a más de 10.000 familias durante un periodo de dos meses.

Complementando estas existencias, el PMA se encuentra ejecutando compras a nivel local, una maniobra operativa viable debido a que Venezuela se mantiene como un país en el que hay alimentos disponibles en los circuitos comerciales. De manera simultánea, se está ejecutando una estrecha labor de coordinación con el equipo en Colombia, territorio donde el programa cuenta con existencias estratégicas que poseen la ventaja de que se pueden reasignar rápidamente hacia las fronteras y puntos de distribución venezolanos.

Vulnerabilidad social y aislamiento comunitario

La evaluación de daños realizada por los expertos en ayuda humanitaria revela una profunda preocupación por el agravamiento de las condiciones socioeconómicas previas al desastre. Los terremotos han golpeado de forma indiscriminada a un tejido social donde los recursos ya eran limitados para los sectores más frágiles de la población.

En palabras de la directora del programa, los terremotos han afectado de forma severa a un espectro amplio de la sociedad civil, incluyendo a familias que, de manera previa al desastre, ya tenían dificultades para costearse los alimentos básicos. Con la llegada del fenómeno natural, el panorama se ha tornado considerablemente más complejo. En la actualidad, con sus medios de subsistencia destrozados y las infraestructuras gravemente dañadas, muchas de estas personas se enfrentan al peligro muy real de verse sumidas en una situación aún más difícil.

Esta vulnerabilidad estructural no se distribuye de manera uniforme en el territorio. Hochstetter hizo especial hincapié en que el riesgo de exclusión de la ayuda y empeoramiento de las condiciones de vida se agudiza de forma alarmante en las comunidades más alejadas. En estas regiones periféricas o de difícil acceso geográfico, las consecuencias del terremoto podrían llegar a ser sustancialmente peores, un fenómeno directamente vinculado a la falta de asistencia oportuna y a las barreras logísticas que imponen las vías terrestres dañadas.

Cooperación institucional en la zona cero

A pesar de las complejidades logísticas y operativas que caracterizan a las zonas de desastre, la gestión de la ayuda humanitaria ha encontrado canales de articulación política estables en el terreno. La operatividad del PMA se ha centralizado estratégicamente en núcleos neurálgicos para garantizar que los flujos de alimentos y servicios básicos lleguen a los destinos correctos sin dilaciones burocráticas.

Con respecto al marco legal y político en el que se inscriben estas operaciones de socorro, Hochstetter aclaró el origen de su base de operaciones actual. Según explicó detalladamente, el punto del PMA desde el cual se encuentra trabajando activamente en La Guaira fue solicitado de manera expresa por el Gobierno interino de Delcy Rodríguez. En este sentido, la alta funcionaria de la organización internacional no dudó en destacar y poner en valor la plena colaboración que se ha establecido entre las agencias de las Naciones Unidas y las autoridades gubernamentales interinas para agilizar los procesos de asistencia y asegurar el soporte a las víctimas del seísmo.