Tragedia en Venezuela: los terremotos ya provocaron más de 4.900 muertes

La cuantificación de los daños personales ha registrado un aumento significativo en el último reporte. De acuerdo con las cifras oficiales difundidas el jueves a través de la página web del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, el número de personas fallecidas como consecuencia directa de los terremotos se ha elevado a 4.930.

Este nuevo balance representa una variación al alza respecto al reporte precedente, el cual situaba la cifra de víctimas fatales en 4.829. La actualización de estos datos refleja el avance continuo de las labores de evaluación tras los sismos ocurridos el pasado 24 de junio. Aquel día, la región norte-centro del país fue azotada por dos potentes terremotos que registraron magnitudes de 7,2 y 7,5 en la escala de Richter, liberando una energía sísmica de consecuencias devastadoras para la población.

Desplazamiento y red de asistencia social

Más allá de la pérdida irreparable de miles de vidas, el impacto material ha obligado a una movilización sin precedentes de personas damnificadas. La Vicepresidencia del Área Social, en un reporte oficial divulgado el jueves por la agencia de noticias Xinhua, informó que un total de 21.210 personas que perdieron sus viviendas han sido trasladadas y reubicadas de manera segura.

Para gestionar este contingente de desplazados, las autoridades han constituido y habilitado una red de 107 refugios temporales. Estos espacios de acogida transitoria tienen como prioridad brindar resguardo y atención a las familias afectadas mientras se evalúan los daños estructurales y habitacionales a largo plazo.

Radiografía territorial del desastre

La distribución geográfica de los ciudadanos albergados evidencia que el impacto de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 se concentró de manera crítica en la región norte-centro, afectando de forma dispar a distintas entidades federales. Los datos detallados de la infraestructura de refugios y la población atendida se estructuran de la siguiente manera:

Estado costero de La Guaira (norte-centro): Identificado oficialmente como el territorio más afectado por los sismos, en esta región costera se han establecido 28 refugios o campamentos transitorios, los cuales actualmente albergan a un total de 10.577 personas.

Ciudad de Caracas: En la capital del país, la emergencia ha requerido la ubicación y asistencia de 10.908 personas en diferentes refugios habilitados.

Estado de Miranda: El balance oficial registra un total de 3.603 ciudadanos que han sido trasladados a los albergues temporales de esta entidad.

Estado de Aragua: En esta región se reporta la atención y resguardo de 702 ciudadanos afectados por la catástrofe.

La información consolidada este jueves por la Vicepresidencia del Área Social y la presidencia de la Asamblea Nacional permite dimensionar un desastre que, a tres semanas de su inicio el 24 de junio, sigue demandando la máxima atención institucional para la contención de los daños y el soporte de las miles de familias damnificadas.