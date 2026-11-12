Tras declaraciones de EE.UU. Panamá reafirma su soberanía sobre el Canal interoceánico

El gobierno de Panamá reafirmó su soberanía sobre el Canal interoceánico y rechazó las afirmaciones del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, quien sostuvo que ambos países comparten el control de esta importante vía para el comercio marítimo internacional.

La controversia se instaló este miércoles, cuando las declaraciones del funcionario estadounidense motivaron una respuesta pública de las autoridades panameñas, que buscaron dejar en claro cuál es el marco de control, administración y operación del Canal. Desde el gobierno señalaron que la soberanía sobre esta infraestructura estratégica corresponde exclusivamente a Panamá y que no existe un esquema de control compartido con Estados Unidos.

La respuesta oficial estuvo a cargo del ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, quien se refirió al tema durante la inauguración de la XII Conferencia de la Red Interamericana de Catastro y Registro de la Propiedad. En ese ámbito, el canciller respondió directamente a los comentarios de Hegseth y estableció la posición del gobierno panameño respecto de la administración de la vía.

"No hay control de ningún país, solo Panamá controla el Canal", expresó el funcionario, en una declaración con la que buscó despejar cualquier interpretación sobre una eventual participación estadounidense en el ejercicio de la autoridad sobre el paso interoceánico.

Martínez-Acha Vásquez destacó que la soberanía corresponde exclusivamente al Estado panameño y recordó que la operación y administración del Canal están bajo responsabilidad de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). De esta manera, el gobierno rechazó la posibilidad de que los acuerdos de cooperación internacional puedan interpretarse como una forma de control conjunto.

La Autoridad del Canal de Panamá y la defensa de la soberanía

Uno de los principales aspectos señalados por el canciller fue la responsabilidad institucional de la Autoridad del Canal de Panamá. Según explicó, este organismo tiene a su cargo la operación y administración de la vía, mientras que la soberanía sobre el territorio y el Canal corresponde a Panamá.

La aclaración adquiere relevancia frente a las declaraciones del funcionario estadounidense, debido a que introduce una distinción entre los mecanismos de cooperación internacional en materia de seguridad y el ejercicio efectivo del control sobre una infraestructura estratégica.

En ese sentido, Martínez-Acha Vásquez remarcó que la participación de otros países en iniciativas de colaboración no modifica las atribuciones panameñas ni supone una transferencia de responsabilidades sobre el Canal.

El ministro también vinculó la defensa de esta posición con la historia nacional y con el proceso de lucha que permitió a Panamá alcanzar el control de una vía considerada fundamental para el comercio marítimo internacional. La soberanía sobre el Canal, desde esa perspectiva, representa una conquista histórica que el país considera necesario preservar.

Los acuerdos internacionales de cooperación en seguridad

Durante sus declaraciones, el canciller también hizo referencia a los vínculos de cooperación que Panamá mantiene con diferentes países para fortalecer la seguridad marítima.

Entre las naciones mencionadas se encuentran Estados Unidos, Reino Unido, República de Corea, Japón, Colombia y España. Estos acuerdos forman parte de los mecanismos de colaboración que el gobierno panameño sostiene con distintos socios internacionales en materia de seguridad.

Sin embargo, el funcionario fue enfático al diferenciar esos entendimientos de cualquier supuesto ejercicio compartido del control del Canal. La cooperación, según explicó, tiene como finalidad fortalecer la seguridad marítima, pero no representa una cesión de soberanía ni modifica la estructura de administración de la vía interoceánica.

De esta manera, Panamá reconoció la existencia de acuerdos de colaboración con diferentes países, incluido Estados Unidos, pero rechazó que esos instrumentos puedan utilizarse para sostener que Washington participa en el control del Canal.

La posición oficial apunta a mantener claramente delimitadas las responsabilidades nacionales y los compromisos de cooperación internacional. Mientras los acuerdos permiten coordinar acciones vinculadas con la seguridad marítima, la operación y administración continúan bajo la responsabilidad exclusiva de la Autoridad del Canal de Panamá.

Patsy Lee también rechazó la postura de Estados Unidos

La respuesta a las declaraciones de Pete Hegseth también llegó desde el ámbito legislativo. La diputada de la Asamblea Nacional, Patsy Lee, cuestionó las afirmaciones del funcionario estadounidense y sostuvo que la idea de un control compartido no se corresponde con la realidad jurídica y administrativa de Panamá.

La legisladora defendió la responsabilidad exclusiva del país sobre la operación de la vía y señaló que la Constitución asigna esa función a la Autoridad del Canal de Panamá.

"Afirmar que Estados Unidos controla el Canal junto con Panamá es falso. Solo Panamá opera el Canal, y nuestra Constitución le asigna esa responsabilidad a la Autoridad del Canal de Panamá. El Canal está abierto al mundo y lo administramos los panameños", subrayó Lee.

Con esas palabras, la diputada insistió en que la administración del Canal constituye una atribución panameña y que su funcionamiento no debe confundirse con los acuerdos de cooperación que el país mantiene con otras naciones.

Sus declaraciones coincidieron con la posición expresada por el canciller Martínez-Acha Vásquez y reforzaron el rechazo institucional a la posibilidad de que Estados Unidos ejerza algún tipo de control conjunto sobre la vía interoceánica.

Una conquista histórica que Panamá busca preservar

En una entrevista con la agencia Xinhua, Patsy Lee profundizó sus cuestionamientos y consideró que las declaraciones de Hegseth evidencian un desconocimiento de la soberanía y la autodeterminación del pueblo panameño.

La legisladora recordó que la administración del Canal es el resultado de una extensa lucha protagonizada por varias generaciones de panameños. Desde su perspectiva, el control nacional sobre esta infraestructura no constituye una situación circunstancial, sino una conquista histórica que debe ser defendida y preservada.

"Fue una conquista de generaciones. Hoy nos toca defenderla conociendo nuestros derechos, exigiendo cuentas a quienes gobiernan y tomando nuestras propias decisiones como país", concluyó.

La declaración puso el acento en la responsabilidad de la sociedad y de las instituciones panameñas frente a la defensa de la soberanía nacional. Lee planteó que esa tarea requiere conocer los derechos del país, exigir rendición de cuentas a las autoridades y preservar la capacidad de tomar decisiones propias.