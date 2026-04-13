Trump advierte "aniquilación inmediata" de los barcos iraníes que ataquen el bloqueo estadounidense

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió el lunes una advertencia sin precedentes: cualquier embarcación que ataque el bloqueo naval estadounidense a los puertos iraníes y el estrecho de Ormuz será "eliminada de inmediato".

Trump amplió la declaración en su publicación en la red social Truth Social: "La Armada iraní yace en el fondo del mar, completamente aniquilada: 158 barcos", enfatizando que el poderío naval de Irán ha sido duramente afectado. Aclaró, no obstante, que no se han atacado los "buques de ataque rápido", debido a que no se consideraban una amenaza significativa.

El mandatario estadounidense subrayó la contundencia de la respuesta: "si alguno de estos barcos se acerca a nuestro bloqueo, será eliminado inmediatamente, utilizando el mismo sistema que usamos contra los narcotraficantes en barcos en alta mar. Es rápido y brutal".

La advertencia se produjo justo cuando el bloqueo estadounidense comenzó a las 10 de la mañana (hora del este de Estados Unidos), consolidando la intención de Washington de controlar el tránsito naval en la región clave del Golfo Pérsico y el Golfo de Omán.

Comunicaciones y posibilidad de acuerdo

Pese a la firme postura, Trump informó a los periodistas en la Casa Blanca que su administración había recibido una llamada de Teherán: "Tienen mucho interés en llegar a un acuerdo". Sin embargo, el presidente advirtió que si no se alcanza un entendimiento antes de que finalice el alto el fuego, "no les resultará agradable", dejando entrever la posibilidad de una escalada militar.

Alcance y aplicación del bloqueo

El bloqueo naval se aplicará de manera imparcial a los buques de todas las naciones que entren o salgan de los puertos y zonas costeras iraníes, incluyendo todos los puertos iraníes en el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán, según informó el CENTCOM en la red X.

El comando estadounidense precisó: "Las fuerzas del CENTCOM no impedirán la libertad de navegación de los buques que transiten por el Estrecho de Ormuz hacia y desde puertos no iraníes", delineando los límites de la operación y evitando confrontaciones directas con países terceros.

Reacciones y coordinación internacional

La tensión internacional se refleja en la respuesta de potencias aliadas y regionales:

Francia y Gran Bretaña: El presidente francés, Emmanuel Macron , anunció que ambos países trabajarán para reunir a otras naciones con el fin de restablecer la libre navegación en el Estrecho de Ormuz mediante una misión multinacional pacífica.

El presidente francés, , anunció que ambos países trabajarán para reunir a otras naciones con el fin de mediante una misión multinacional pacífica. Reino Unido: El Ministerio de Defensa británico desplegó planificadores militares adicionales en el Comando Central de Estados Unidos para explorar opciones que garanticen la seguridad del estrecho una vez cesen las hostilidades, después de que el primer ministro Keir Starmer aclarara que su país no hará cumplir el bloqueo estadounidense .

El desplegó planificadores militares adicionales en el para explorar opciones que garanticen la seguridad del estrecho una vez cesen las hostilidades, después de que el primer ministro aclarara que su país . Alemania: El canciller Friedrich Merz expresó al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu que Alemania podría contribuir a la libertad de navegación , pero solo tras el cese de las hostilidades .

El canciller expresó al primer ministro israelí que Alemania podría contribuir a la , pero solo tras el . China: Durante una reunión en Beijing, el ministro de Asuntos Exteriores Wang Yi sostuvo que bloquear el estrecho de Ormuz no redundaría en el interés común de la comunidad internacional, en un encuentro con Khaldoon Khalifa Al Mubarak, enviado especial de los Emiratos Árabes Unidos.

Estas declaraciones reflejan la complejidad de la situación y la necesidad de coordinación internacional ante un bloqueo que impacta la seguridad marítima global y la economía del Golfo.

Implicaciones estratégicas

El bloqueo de Estados Unidos y la advertencia directa de Trump señalan un endurecimiento de la política hacia Irán, con posibles repercusiones económicas y militares en la región. La respuesta de aliados y potencias internacionales muestra una combinación de cooperación potencial y reservas estratégicas, evidenciando que cualquier movimiento en el estrecho de Ormuz será observado con máxima atención por gobiernos de todo el mundo.

El escenario futuro dependerá del avance de las negociaciones con Teherán y de la capacidad de las naciones implicadas para coordinar una respuesta equilibrada que garantice la libertad de navegación sin escalar el conflicto militar.