Trump anunció un inminente acuerdo con Irán y prevé firmarlo este domingo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que el acuerdo que negocian Washington y Teherán podría concretarse este domingo, en un movimiento que, según expresó, representaría un paso decisivo para consolidar el alto el fuego vigente y abrir una nueva etapa de diálogo entre ambas naciones.

La declaración fue realizada a través de un mensaje difundido en Truth Social, la red social utilizada habitualmente por el mandatario estadounidense para comunicar decisiones y posicionamientos políticos. En ese mensaje, Trump aseguró que el entendimiento alcanzado con Irán contempla medidas destinadas a impedir de manera permanente que el país persa pueda acceder a armas nucleares.

La posibilidad de una firma inminente generó expectativa a nivel internacional debido al impacto geopolítico que tendría un acuerdo de estas características, especialmente en una región marcada por conflictos, tensiones diplomáticas y disputas estratégicas que involucran a múltiples actores internacionales.

El anuncio realizado por Trump

A través de su publicación, Trump manifestó que el acuerdo podría quedar formalmente rubricado durante la jornada del domingo. El mandatario sostuvo que una de las consecuencias inmediatas del entendimiento sería la reapertura total del estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más importantes del mundo para el comercio energético internacional.

"Está previsto que el acuerdo se firme mañana e inmediatamente después de su firma el estrecho de Ormuz estará abierto para todos", señaló el presidente estadounidense.

La declaración fue interpretada como una muestra del optimismo que existe en Washington respecto del avance de las negociaciones, aunque desde Teherán se mostraron más cautelosos respecto de los plazos y alcances del documento.

El estrecho de Ormuz, un punto estratégico

Uno de los aspectos más relevantes del eventual acuerdo está vinculado precisamente con el futuro del estrecho de Ormuz.

Se trata de una de las rutas marítimas más estratégicas del planeta para el transporte de petróleo y gas. Por ese corredor circula una porción significativa del comercio energético mundial, por lo que cualquier alteración en su funcionamiento tiene repercusiones directas sobre los mercados internacionales.

La eventual apertura total de esta vía marítima aparece como uno de los puntos centrales del entendimiento que negocian ambas partes. Según lo expresado por Trump, la normalización del tránsito en la zona contribuiría a fortalecer la estabilidad regional y facilitaría la circulación comercial en una de las áreas más sensibles del escenario global.

Diferencias con el acuerdo firmado durante la gestión Obama

Durante su mensaje, Trump también aprovechó para marcar diferencias con el acuerdo nuclear alcanzado en 2015 durante la administración de Barack Obama. El presidente estadounidense volvió a cuestionar aquel entendimiento y sostuvo que el nuevo texto incluiría restricciones considerablemente más estrictas para impedir que Irán pueda desarrollar o adquirir armamento nuclear.

Según explicó, el objetivo es establecer mecanismos que bloqueen de manera definitiva cualquier posibilidad de acceso a armas nucleares por parte de Teherán. Asimismo, remarcó otro aspecto que considera una diferencia fundamental respecto del acuerdo anterior: la ausencia de transferencias económicas hacia Irán.

De acuerdo con sus declaraciones, el nuevo entendimiento no contemplará ese tipo de asistencia financiera, un punto que el mandatario presentó como una característica distintiva del documento actualmente en negociación.

El futuro del uranio enriquecido iraní

Otro de los aspectos mencionados por Trump está relacionado con el material nuclear almacenado por Irán. El presidente adelantó que Estados Unidos prevé intervenir en el futuro para retirar y destruir el uranio enriquecido iraní que permanece en instalaciones protegidas.

Según explicó, esa operación se llevaría adelante una vez que la situación regional alcance un escenario de mayor estabilidad. El objetivo, de acuerdo con sus declaraciones, sería eliminar cualquier riesgo asociado al eventual desarrollo de armamento nuclear.

Al mismo tiempo, Trump sostuvo que espera construir una relación de cooperación con Irán y con otros países de Oriente Medio, aunque advirtió que Estados Unidos mantiene disponibles alternativas militares en caso de que fracasen los esfuerzos diplomáticos actualmente en marcha.

El papel de Pakistán y Arabia Saudita

Las negociaciones cuentan con una importante participación internacional. El Gobierno de Pakistán, señalado como principal mediador del proceso, confirmó que existe la intención de avanzar hacia la firma de un acuerdo preliminar mediante una modalidad digital durante el domingo.

La información también fue respaldada por conversaciones mantenidas entre autoridades paquistaníes y saudíes. Según esas comunicaciones, las negociaciones se encuentran en una etapa final y podrían contribuir a generar mayores condiciones de estabilidad en Oriente Medio.

La mediación internacional aparece como uno de los elementos clave para sostener el diálogo entre las partes y acercar posiciones en torno a los puntos aún pendientes de definición.

La cautela expresada por Irán

A pesar del optimismo exhibido por Washington, desde Teherán surgieron mensajes que reflejan una postura mucho más prudente. El portavoz de la Cancillería iraní, Esmaeil Baqaei, negó que exista una fecha confirmada para la firma del acuerdo y sostuvo que el memorando de entendimiento continúa siendo analizado por las autoridades de su país.

Según explicó, todavía no existe una fecha definitiva para concretar la rúbrica del documento.

Baqaei indicó además que el texto actualmente en discusión está centrado principalmente en consolidar el fin de la guerra y no específicamente en resolver la cuestión nuclear, un punto que marca una diferencia relevante respecto de las declaraciones realizadas por Trump.

Tres meses de negociaciones diplomáticas

De acuerdo con versiones difundidas por medios estadounidenses, representantes de Estados Unidos e Irán participarán este domingo de una reunión virtual que contará con la mediación de Pakistán y Qatar. El entendimiento en discusión es el resultado de casi tres meses de negociaciones diplomáticas desarrolladas tras el conflicto que enfrentó a Irán con Israel y Estados Unidos.

Entre los principales objetivos del documento figura la extensión durante 60 días del alto el fuego que permanece vigente desde abril. Además, el acuerdo buscaría crear las condiciones necesarias para avanzar posteriormente en nuevas conversaciones vinculadas al programa nuclear iraní.

Mientras Washington mantiene una postura optimista y sostiene que la firma podría concretarse de manera inmediata, las autoridades iraníes continúan evitando confirmar una fecha específica. En ese contexto, el proceso diplomático atraviesa horas decisivas, con expectativas crecientes sobre un entendimiento que podría tener consecuencias significativas para la estabilidad regional y para el futuro de las relaciones entre Estados Unidos e Irán.