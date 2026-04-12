Trump anunció que EE.UU. también bloqueará el estrecho de Ormuz

La escalada verbal y militar entre Estados Unidos e Irán sumó un nuevo capítulo luego de que Donald Trump anunciara el bloqueo del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más sensibles y estratégicas del mundo, tras el fracaso de las negociaciones de paz vinculadas al armamento nuclear iraní.

El mandatario estadounidense eligió Truth Social para difundir un extenso comunicado en el que confirmó la decisión de avanzar con una medida de fuerza inmediata y, al mismo tiempo, dejó una advertencia sin matices hacia Teherán. Según detalló, las conversaciones avanzaron sobre múltiples aspectos, pero se derrumbaron en el punto que consideró central: el armamento nuclear.

El punto de quiebre: el desacuerdo por el programa nuclear

En el inicio de su mensaje, Trump explicó que la reunión diplomática había mostrado avances parciales, aunque terminó frustrándose por la falta de consenso en el tema principal. "La reunión fue bien, se llegó a un acuerdo sobre la mayoría de los puntos, pero el único punto realmente importante, el armamento nuclear, no se aprobó".

A partir de ese quiebre, el presidente anunció que, con efecto inmediato, la Armada de los Estados Unidos iniciará el bloqueo de todos los buques que intenten atravesar el estrecho.

Bloqueo total a los barcos que entren o salgan del estrecho de Ormuz

Intercepción de embarcaciones en aguas internacionales

Destrucción de minas colocadas en la zona

Participación de otros países en el operativo

Respuesta militar directa ante cualquier ataque iraní

Trump definió la situación como un caso de "extorsión internacional", al sostener que Irán condicionó la libre circulación marítima con la amenaza de posibles minas en la zona.

La acusación de "extorsión internacional"

En otro tramo de su publicación, el mandatario afirmó que el régimen iraní se limitó a sugerir la presencia de explosivos en el corredor marítimo, sin que existiera confirmación de terceros. "Puede que haya una mina por ahí", reprodujo Trump sobre la postura iraní.

Frente a ese escenario, remarcó que ningún país, y en especial Estados Unidos, aceptará condicionamientos de esa naturaleza.

"Esto es extorsión internacional", sentenció, al tiempo que aseguró que los líderes estadounidenses "jamás se dejarán extorsionar".

La definición política del episodio fue acompañada por un endurecimiento operativo. Trump indicó que dio la orden específica a la Armada para que "busque e intercepte a todos los buques en aguas internacionales que hayan pagado un peaje a Irán", al considerar ilegítimo cualquier cobro por la circulación en esa vía.

La amenaza militar más dura contra Irán

El tono del comunicado se volvió aún más severo cuando el presidente estadounidense anticipó la reacción ante cualquier tipo de agresión. "¡Cualquier iraní que nos dispare, o a embarcaciones pacíficas, será destruido!"

La frase condensó el nivel de tensión que domina la nueva postura de Washington. Trump no solo habló de interceptaciones navales, sino también de la eliminación de minas en el estrecho y de una ofensiva directa contra cualquier acción hostil.

En su mensaje, además, insistió en que Irán conoce cómo desactivar el conflicto, al asegurar que la crisis ya provocó una devastación interna en ese país.

Entre los puntos que mencionó, destacó:

La desaparición de la Armada iraní

La desaparición de la Fuerza Aérea

La inutilidad del sistema antiaéreo y del radar

La muerte de Jomeini y la mayoría de sus líderes

La persistencia de la ambición nuclear como eje del conflicto

Cada una de estas afirmaciones fue presentada por Trump como parte de la presión estratégica para forzar un cambio de posición de Irán en torno al desarrollo de armas nucleares.

El bloqueo "comenzará en breve"

Sobre el cierre del comunicado, el presidente ratificó que la medida ya está en marcha y que el operativo no será exclusivamente estadounidense. "El bloqueo comenzará en breve. Otros países participarán en este bloqueo", advirtió.

La inclusión de aliados en la maniobra fue presentada como una señal de mayor alcance geopolítico y militar. Trump insistió en que "no se permitirá que Irán se beneficie de este acto ilegal de extorsión", al tiempo que vinculó directamente la presión económica con el objetivo de impedir que Teherán obtenga recursos para avanzar en su programa nuclear.

El mensaje concluyó con una advertencia final sobre la capacidad militar estadounidense: "En el momento oportuno, estamos completamente preparados y nuestras Fuerzas Armadas acabarán con lo poco que queda de Irán".

Con esa definición, el mandatario cerró un pronunciamiento que combina fracaso diplomático, presión naval, bloqueo comercial y amenaza militar directa, marcando un punto de máxima tensión tras el colapso de las negociaciones sobre el armamento nuclear.