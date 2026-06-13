Trump anunció que Estados Unidos eliminó al líder del Tren de Aragua

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó esta noche que Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como "Niño Guerrero", fue abatido durante un ataque de las fuerzas estadounidenses contra la organización criminal Tren de Aragua, de origen venezolano.

Según el mandatario, la muerte del líder ocurrió en lo que definió como un "ataque cinético rápido y letal", ejecutado por el ejército estadounidense. El operativo, agregó, estuvo encabezado por el Comando Sur y fue realizado en coordinación con autoridades venezolanas, con quienes —según sus palabras— Washington mantiene una cooperación "muy buena".

Trump no precisó ni el momento exacto ni el lugar del ataque, pero aseguró que la acción formó parte de una estrategia más amplia para desarticular redes criminales transnacionales.

En su mensaje publicado en redes sociales, el presidente sostuvo:

"Los terroristas del Tren de Aragua ya no tienen refugio seguro en Venezuela ni en ningún otro lugar y, bajo mi liderazgo, encontraremos a estos despiadados asesinos y narcotraficantes en cualquier momento, en cualquier lugar y los enviaremos a las profundidades del infierno, a donde pertenecen".

El posteo fue acompañado por un video en el que se observa una explosión en una edificación, presuntamente vinculada al operativo militar.

La muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores

El fallecido ha sido identificado como Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido ampliamente por su alias "Niño Guerrero", señalado como uno de los principales líderes del Tren de Aragua, organización criminal de origen venezolano.

De acuerdo con la información difundida, Guerrero era considerado una figura central dentro de una estructura delictiva con expansión regional y múltiples actividades ilícitas.

Entre los elementos asociados a su figura se destacan:

Nombre completo: Héctor Rusthenford Guerrero Flores

Alias: "Niño Guerrero"

Rol: Uno de los principales líderes del Tren de Aragua

Organización: Tren de Aragua, de origen venezolano

Trump afirmó que la organización que encabezaba es "una de las más sanguinarias del planeta", reforzando el tono de confrontación directa que ha caracterizado su mensaje tras el operativo.

El rol del Comando Sur y la coordinación internacional

El ataque fue atribuido al Comando Sur de Estados Unidos, unidad militar responsable de operaciones en América Latina y el Caribe. Según el mensaje presidencial, la acción habría sido coordinada con autoridades venezolanas, aunque no se ofrecieron detalles adicionales sobre los términos de dicha cooperación.

Trump subrayó que la operación representa un golpe directo contra estructuras criminales que, según su visión, operan sin restricciones geográficas. En su declaración, insistió en que la política de seguridad estadounidense apunta a eliminar cualquier espacio de refugio para este tipo de organizaciones.

El mandatario sostuvo además que, bajo su liderazgo, Estados Unidos continuará localizando y atacando a integrantes del crimen organizado "en cualquier momento y en cualquier lugar".

El Tren de Aragua: acusaciones previas y alcance internacional

El Tren de Aragua ha sido señalado por las autoridades estadounidenses como una organización delictiva de alto impacto, con operaciones transnacionales.

En diciembre del año anterior, la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York había presentado cargos contra Guerrero. En esa acusación se lo señalaba por:

Ordenar, dirigir y facilitar actos de terrorismo dentro de Estados Unidos

Participar en actividades criminales transnacionales

Liderar una estructura delictiva de alcance internacional

El caso judicial lo describía como una figura clave en la expansión del grupo, vinculado a múltiples actividades ilícitas de gran escala.

En su mensaje, Trump retomó esa caracterización al afirmar que las fuerzas estadounidenses han hecho justicia "para las víctimas, sus familias y sus seres queridos", en referencia a la operación que terminó con la vida del líder criminal.

Un mensaje político y militar de alto impacto

El anuncio no solo confirma la muerte de un presunto líder criminal, sino que también se inscribe en una narrativa de confrontación directa contra organizaciones delictivas transnacionales.

El presidente estadounidense utilizó su declaración para enfatizar el alcance global de la operación y reforzar la idea de que Estados Unidos no permitirá espacios seguros para estructuras como el Tren de Aragua.

El episodio, marcado por la falta de detalles operativos específicos, deja sin embargo un mensaje claro desde la Casa Blanca: la estrategia contra el crimen organizado transnacional entra en una fase de máxima intensidad, con operaciones militares directas y una retórica de eliminación total de las redes criminales.