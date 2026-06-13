Un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán podría firmarse en las próximas 24 horas

El Gobierno de Pakistán aseguró que el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán podría quedar firmado en las próximas 24 horas, en lo que representa uno de los avances diplomáticos más importantes desde el inicio del conflicto entre ambas naciones.

La expectativa generada por las negociaciones también es seguida con atención en Argentina y en provincias como Catamarca, debido al impacto que cualquier escalada o distensión en Medio Oriente puede tener sobre los mercados internacionales, los precios de la energía y la economía global.

"Estamos más cerca que nunca de un acuerdo de paz. Con la finalización probablemente en las próximas 24 horas, Pakistán se prepara para la firma electrónica del acuerdo inmediatamente después, seguida de conversaciones técnicas la próxima semana", afirmó el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, a través de la red social X.

Las declaraciones coinciden con lo expresado el viernes por el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, quien sostuvo que el entendimiento con Estados Unidos estaba "más cerca que nunca" y que la firma podría concretarse "en uno o dos días".

La firma sería digital

Según explicó Araghchi, el acuerdo no será rubricado mediante una ceremonia presencial, como se había especulado en algunos sectores, sino a través de un mecanismo digital.

"La firma se realizará en la primera fase de forma digital. Cada parte firmará a distancia y luego se anunciará que este memorando de entendimiento ha sido firmado por ambas partes", señaló el canciller iraní en declaraciones a la televisión estatal IRIB.

El funcionario también pidió prudencia ante las versiones periodísticas y solicitó evitar especulaciones que puedan afectar el tramo final de las negociaciones.

Qué contempla el Memorándum de Islamabad

El documento, denominado Memorándum de Islamabad, fue definido por el canciller iraní como un acuerdo favorable para los intereses de su país.

Aunque consta de apenas dos páginas, Araghchi explicó que su redacción demandó más de dos meses de negociaciones y revisiones permanentes entre las partes involucradas.

El funcionario aclaró que algunos de los temas más sensibles aún no forman parte del texto. Entre ellos se encuentran el programa de enriquecimiento de uranio iraní y los mecanismos para la reconstrucción de ciudades afectadas por los ataques de Estados Unidos e Israel.

Ambas cuestiones serían abordadas en futuras instancias de negociación una vez consolidado el entendimiento inicial.

Persisten las tensiones en el estrecho de Ormuz

Pese al optimismo manifestado por los negociadores, la situación en la región continúa siendo delicada.

Araghchi advirtió que existen sectores interesados en frustrar el proceso de paz y señaló directamente a Israel como uno de los principales opositores al acuerdo.

"Si quieren que vayamos a la guerra, estamos preparados", sostuvo el canciller iraní.

En paralelo, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que fuerzas iraníes lanzaron múltiples drones de ataque contra embarcaciones comerciales que transitaban por el estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más importantes del mundo para el transporte de petróleo.

Según el organismo militar estadounidense, todos los drones fueron interceptados y derribados, mientras que el tránsito marítimo continúa operando con normalidad.

Además, CENTCOM indicó que mantiene controles estrictos sobre la actividad comercial vinculada a Irán y aseguró haber redirigido 139 buques comerciales y desactivado nueve embarcaciones desde el pasado 13 de abril.

Versiones contrapuestas sobre fondos iraníes congelados

Otro de los puntos que genera controversia es la situación de los activos iraníes bloqueados en el exterior.

Mohsen Rezaei, asesor militar del líder supremo Mojtaba Jamenei, afirmó que Washington habría aceptado liberar parte de esos fondos como parte de las conversaciones.

Sin embargo, la administración del presidente Donald Trump rechazó esa versión.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, calificó como "información falsa" los reportes sobre una eventual liberación de recursos económicos.

"Los iraníes no están recibiendo dinero en efectivo, y no se están liberando fondos simplemente por firmar un acuerdo o asistir a una reunión", sostuvo Vance a través de la red social X.

Mientras continúan las negociaciones, la comunidad internacional permanece atenta a un posible anuncio que podría marcar un punto de inflexión en uno de los conflictos más sensibles de la política internacional contemporánea.