Alerta: EEUU ordenó la suspensión de una IA por seguridad nacional

El gobierno de Estados Unidos obligó a Anthropic a desconectar el acceso a dos de sus modelos de inteligencia artificial más avanzados, Fable 5 y Mythos 5, mediante una directiva de control de exportaciones sustentada en autoridades de seguridad nacional. La empresa acató la orden de inmediato, pero hizo público su desacuerdo con la justificación, en lo que constituye uno de los choques regulatorios más sonados hasta la fecha entre Washington y un desarrollador de modelos de frontera.

Según la propia compañía, la directiva llegó el viernes 12 de junio de 2026 a las 5:21 p. m., hora del este. La carta oficial no detallaba la preocupación concreta de seguridad nacional que motivaba la medida, un punto que Anthropic señaló de forma expresa en su comunicado.

Una orden de alcance global

En la práctica, la orden prohíbe el acceso a Fable 5 y Mythos 5 a cualquier ciudadano extranjero, esté dentro o fuera del territorio estadounidense. La restricción alcanza incluso a los empleados extranjeros de la propia Anthropic. Ese detalle resulta clave para entender por qué la suspensión terminó siendo tan abrupta y generalizada: la empresa afirmó que la única manera de garantizar el cumplimiento inmediato y total fue cortar el servicio de ambos modelos para todos sus clientes, en todo el mundo y sin excepciones.

El resto de los modelos de Anthropic —incluida la familia Claude— no se vio afectado y continúa operando con normalidad para todos los usuarios. La interrupción quedó circunscrita exclusivamente a Fable 5 y Mythos 5. En la práctica, las nuevas sesiones que tenían a Fable como modelo seleccionado pasaron a ejecutarse sobre el modelo predeterminado del usuario u Opus 4.8.

Los controles de exportación de tecnología suelen aplicarse cuando un gobierno considera que una herramienta avanzada podría usarse de forma sensible fuera de su supervisión directa. Lo inusual en este caso es que la medida no se tradujo en una restricción parcial o geográfica, sino en un apagado total de dos productos ya desplegados comercialmente.

El supuesto "jailbreak" en el centro del conflicto

Aunque la carta del gobierno no especificó el motivo, Anthropic afirmó que, según su interpretación, las autoridades creen haber tomado conocimiento de un método para eludir las salvaguardas —un "jailbreak", en la jerga del sector— de Fable 5. La empresa dijo haber revisado una demostración concreta de esa técnica.

Tras analizarla, su conclusión fue que el método servía para detectar un número reducido de vulnerabilidades menores que ya eran conocidas, relativamente simples y que, según sostuvo, otros modelos disponibles públicamente pueden encontrar sin necesidad de saltarse ninguna protección. La compañía mencionó de forma explícita a GPT-5.5 de OpenAI como ejemplo de modelo con capacidades comparables, y agregó que ese tipo de funciones lo emplean a diario los equipos de defensa encargados de mantener seguros sus sistemas.

Anthropic describió el caso compartido por el gobierno como algo que, en esencia, consiste en pedir al modelo que lea una base de código determinada y corrija fallos de software. Insistió en que, hasta el momento, no ha recibido el reporte de ningún jailbreak no universal que haya derivado en un daño concreto, y que los intentos notificados produjeron respuestas benignas o hallazgos de poca relevancia.

Las diferencias entre Fable 5 y Mythos 5

Ambos modelos comparten la misma arquitectura subyacente y se diferencian principalmente en sus controles de salida. Fable 5 incorpora clasificadores diseñados para bloquear respuestas en áreas de alto riesgo, como la ciberseguridad, lo que permite su disponibilidad pública. Mythos 5, en cambio, opera con algunas de esas restricciones eliminadas y se ofrece solo a un conjunto de organizaciones evaluadas por separado.

Anthropic recordó que, antes del lanzamiento, sometió los modelos a miles de horas de pruebas de "red-teaming" en colaboración con el propio gobierno de Estados Unidos, el Instituto de Seguridad de IA del Reino Unido (UK AISI) y diversas organizaciones de terceros. Según la compañía, ninguno de esos evaluadores encontró un jailbreak universal —es decir, un método capaz de desactivar de forma amplia las protecciones y desbloquear un abanico extenso de capacidades.

La empresa reconoció, no obstante, que la resistencia perfecta a este tipo de ataques probablemente no es alcanzable hoy para ningún proveedor, y que toda la industria es vulnerable a jailbreaks no universales. Por eso, explicó, adoptó para Fable 5 una estrategia de "defensa en profundidad": hacer que las elusiones sean estrechas o muy costosas de producir y complementarlas con un monitoreo exhaustivo para detectar y bloquear ataques exitosos. Dentro de esa lógica encaja la exigencia de una retención de datos de clientes de 30 días, una medida que, admitió, le ha generado fricción y costos reales frente a sus usuarios.

El rechazo de Anthropic al criterio de Washington

El punto más duro del comunicado fue el desacuerdo frontal con la lógica de la orden. Anthropic sostuvo que el hallazgo de un jailbreak potencial, estrecho y no universal, no justifica retirar del mercado un modelo comercial ya desplegado para cientos de millones de personas. Advirtió además que, si ese mismo estándar se aplicara a toda la industria, el resultado sería prácticamente paralizar cualquier nuevo lanzamiento de modelos de frontera por parte de todos los proveedores relevantes.

La compañía matizó que no se opone a la supervisión estatal en sí misma: afirmó creer que el gobierno debería tener la capacidad de bloquear despliegues inseguros, pero a través de un proceso legal transparente, justo, claro y basado en hechos técnicos. A su juicio, la intervención actual no se ajusta a esos principios, y su crítica apunta menos a la idea de fiscalización que a la forma en que —según su relato— se ejecutó esta decisión.

Anthropic señaló que, hasta la fecha, el gobierno solo le ha proporcionado evidencia verbal sobre el supuesto jailbreak. La empresa pidió disculpas a sus clientes por la interrupción, calificó el episodio como un malentendido y aseguró que ya trabaja para restaurar el acceso lo antes posible. También adelantó que compartiría más detalles técnicos dentro de las siguientes 24 horas, lo que sugiere que buscará sostener su postura en el terreno de los hechos y no solo en el comunicacional.

Un precedente para el debate regulatorio

Más allá del choque puntual, el caso deja planteada una pregunta delicada para toda la industria de la inteligencia artificial: qué nivel de evidencia y qué tipo de proceso deben exigirse antes de bloquear el despliegue de un modelo avanzado. La controversia ilustra también una tensión recurrente, ya que las mismas herramientas útiles para la defensa informática —identificar errores, vulnerabilidades o fallos de código— pueden percibirse como peligrosas desde una óptica regulatoria.

El episodio añade una interrupción al negocio de Anthropic en un momento delicado y reabre el debate sobre el equilibrio entre seguridad nacional, innovación y acceso global, un terreno que todavía carece de consensos sólidos. Por ahora, Fable 5 y Mythos 5 permanecerán fuera de servicio mientras la compañía intenta revertir la decisión; el resto de sus modelos sigue operando con normalidad.