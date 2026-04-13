Trump criticó al Papa y agita el debate sobre la guerra en Irán

La escalada verbal entre Donald Trump y el Papa León XIV sumó un nuevo capítulo luego de que el mandatario estadounidense utilizara sus redes sociales para lanzar duras críticas contra el líder de la Iglesia católica.

Trump apuntó contra el pontífice al sostener que el primer papa estadounidense debería "dejar de complacer a la Izquierda Radical", en una declaración que profundizó una disputa pública que viene creciendo al ritmo de la guerra en Irán.

El presidente fue todavía más allá al describir a León XIV como "DÉBIL con el crimen y terrible en política exterior", una frase que elevó la tensión política y simbólica entre dos de las figuras más influyentes del escenario internacional. Más tarde, durante una conversación con reporteros en la Base Conjunta Andrews, tras aterrizar en el Air Force One, reforzó ese posicionamiento: "No creo que esté haciendo un muy buen trabajo. No soy fan del papa León".

La crítica del Papa a la "ilusión de omnipotencia"

La respuesta política de Trump llegó después de una fuerte señal pública del Vaticano sobre el conflicto en Medio Oriente. Durante un servicio de oración en la Basílica de San Pedro, el papa León XIV denunció la "ilusión de omnipotencia" que, según expresó, está alimentando la guerra entre Estados Unidos e Israel en Irán, y convocó a los líderes políticos a buscar una salida pacífica que ponga fin a las hostilidades.

Si bien en su oración el pontífice no mencionó de forma explícita ni a Estados Unidos ni a Trump, el tono del mensaje y la referencia a la escalada bélica fueron leídos como una crítica directa a la administración republicana.

El eje del mensaje papal se centró en el rechazo a la lógica de la fuerza y a la exaltación del poder militar, en un momento especialmente delicado del conflicto.

Un mensaje implícito hacia Washington

El contenido del pronunciamiento de León XIV adquirió mayor peso por el contexto en el que se produjo. Desde Washington, la guerra fue justificada por la administración estadounidense en términos de superioridad militar y fundamentos religiosos, un enfoque que contrasta con el llamado del Vaticano a la paz y a la moderación.

En ese marco, el mensaje del Papa pareció orientado a cuestionar precisamente esa narrativa de poder, al advertir sobre los riesgos de una conducción internacional basada en la autosuficiencia y la agresividad.

La referencia a la "ilusión de omnipotencia" condensó ese diagnóstico y abrió un nuevo frente de tensión diplomática y moral entre la Santa Sede y la Casa Blanca.

Negociaciones en Pakistán

El cruce entre Trump y León XIV se desarrolla en paralelo a un tablero geopolítico extremadamente sensible. Mientras suben las tensiones discursivas, Estados Unidos e Irán mantienen negociaciones directas en Pakistán, en medio de un alto el fuego frágil que todavía no logra disipar el riesgo de una nueva escalada militar.

La simultaneidad entre el frente diplomático y la confrontación pública con el Vaticano potencia la dimensión global del episodio: por un lado, las conversaciones buscan contener el conflicto; por el otro, la confrontación entre el presidente estadounidense y el Papa introduce una nueva presión política sobre el escenario internacional.

Una disputa que excede lo religioso

El enfrentamiento entre Trump y León XIV ya desborda el plano estrictamente religioso para instalarse en el centro del debate sobre la guerra en Irán, el uso del poder militar y la legitimidad moral de las decisiones políticas.

La dureza del mensaje presidencial, sumada a la crítica papal sobre la deriva bélica, configura una escena en la que liderazgo político, influencia espiritual y geopolítica quedan profundamente entrelazados.

Con las negociaciones todavía abiertas en Pakistán y el cese del fuego bajo tensión, el choque entre la Casa Blanca y el Vaticano se proyecta como uno de los ejes más sensibles de la crisis internacional.