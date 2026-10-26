Trump cuestionó las elecciones en Brasil y habló de que estuvieron "amañadas"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó este lunes las elecciones presidenciales de Brasil y aseguró que el proceso electoral pareció estar marcado por irregularidades. Aunque afirmó que no respaldó a ninguno de los candidatos que participaron en la segunda vuelta, calificó los comicios de "fraude" y sostuvo que el desarrollo de la votación dejó una impresión negativa ante la comunidad internacional.

"Yo no tomé partido, pero parece que es otro fraude electoral, francamente. No tomé partido, pero ha dejado una impresión terrible al mundo", expresó el mandatario estadounidense al responder preguntas de la prensa.

Trump insistió en que las elecciones deben desarrollarse de manera que sus resultados sean indiscutibles y afirmó que el proceso brasileño "tiene muy mala pinta". Además, describió los comicios como "corruptos" y cuestionó las condiciones en las que se desarrolló la jornada electoral del domingo, que terminó con la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva frente a Flávio Bolsonaro, representante de la derecha brasileña e hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

Las declaraciones fueron realizadas antes de que Trump abordara el avión presidencial Air Force One, con destino a Misisipi, donde tenía previsto participar en un mitin electoral. En ese contexto, volvió a remarcar que no había tomado partido por ninguno de los aspirantes, aunque sostuvo que la elección proyectó una imagen negativa.

"Sinceramente, no tomé partido, pero la imagen que dio es pésima. No apoyé a nadie ni respaldé nada. Pero vi las elecciones y parecían muy, muy corruptas", agregó ante los periodistas.

Las expresiones del presidente estadounidense introdujeron un nuevo cuestionamiento internacional sobre el proceso electoral brasileño, particularmente por las condiciones en las que se desarrolló la votación y por la decisión judicial que extendió el horario para sufragar.

🇺🇸🇧🇷 | URGENTE — Donald Trump dice que las elecciones en Brasil podrían haber estado amañadas. https://t.co/OppIens6JR — Agustín Antonetti (@agusantonetti) October 26, 2026

La extensión del horario de votación

Uno de los principales puntos señalados por Trump fue la decisión del Tribunal Supremo Federal de Brasil de ampliar el horario de votación en todo el país. La medida extendió la jornada electoral desde las 17.00 hasta las 19.00, debido a problemas de transporte público registrados en varias ciudades.

Según la información difundida sobre el proceso, la extensión se aplicó en respuesta a una petición de la campaña del propio Lula, quien finalmente fue proclamado mandatario electo tras imponerse en la segunda vuelta.

Trump consideró extraña esa modificación y vinculó sus críticas al procedimiento con la forma en que se realizó el recuento de los votos. En sus declaraciones, señaló que, aunque no había apoyado a ningún candidato, la manera en que se desarrolló la elección le generaba cuestionamientos.

"Me llevo muy bien con él. Simplemente creo que tiene muy mala pinta... las elecciones, la forma en la que se hizo la tabulación. La prórroga que se dio fue muy extraña", afirmó al referirse tanto al proceso electoral como a su relación con Lula.

De esta manera, el mandatario estadounidense distinguió entre su valoración personal del presidente electo y sus objeciones al desarrollo de los comicios. Sus cuestionamientos se concentraron en la extensión del horario de votación y en la forma en que se llevó adelante la tabulación, aspectos que describió como motivos de preocupación.

No obstante, las declaraciones atribuidas a Trump constituyen sus críticas al proceso y no aportan, por sí mismas, pruebas que permitan establecer que las elecciones hayan sido fraudulentas.

Lula obtuvo un cuarto mandato

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas, celebrada el domingo, terminó con la victoria de Lula, quien obtuvo así un cuarto mandato presidencial. El resultado se produjo después de que Flávio Bolsonaro se impusiera en la primera vuelta, realizada el 4 de octubre, aunque el candidato no consiguió sostener esa ventaja en el balotaje definitivo.

La victoria de Lula se presentó como un resultado contrario a los pronósticos mencionados en la información sobre los comicios. El presidente electo derrotó a Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario Jair Bolsonaro, en una contienda que concentró la atención política dentro y fuera de Brasil.

El desenlace electoral dejó a Lula nuevamente al frente del Gobierno brasileño y frustró la aspiración de Flávio Bolsonaro de imponerse en la segunda vuelta. La diferencia entre el resultado de la primera ronda y el desenlace final marcó uno de los elementos destacados de la elección.

El triunfo del dirigente brasileño también adquirió relevancia en el escenario regional por las expectativas políticas que rodeaban la candidatura de Bolsonaro y los vínculos que había establecido con sectores de la derecha internacional.