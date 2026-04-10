Trump presiona a Irán: apertura del estrecho de Ormuz y desarme nuclear

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que el estratégico estrecho de Ormuz "se reabrirá pronto", independientemente de la cooperación de Irán, en una afirmación que combina expectativa diplomática con una clara advertencia geopolítica. La declaración, realizada en la Base Andrews, se enmarca en un momento de máxima tensión, con negociaciones inminentes y movimientos militares en curso.

"Creo que todo avanzará bastante rápido. Y si no, podremos resolverlo de una forma u otra", expresó el mandatario, dejando entrever que Washington contempla tanto una salida negociada como otras alternativas para garantizar el libre tránsito por este paso clave, actualmente bloqueado por Irán.

El estrecho de Ormuz, vital para el comercio internacional, se convierte así en uno de los ejes visibles de una disputa más amplia, donde la seguridad energética y el equilibrio militar se entrelazan con la cuestión nuclear.

El núcleo del conflicto: "Nada de armas nucleares"

Trump fue categórico al definir la prioridad de su administración: impedir que Irán desarrolle armamento nuclear. Según sus propias palabras, este objetivo constituye "el 99 % del asunto".

Durante su intervención, remarcó:

"Nada de armas nucleares" como condición central del acuerdo.

como condición central del acuerdo. La intención de alcanzar un entendimiento que limite de forma efectiva las capacidades nucleares iraníes.

La convicción de que otros aspectos del conflicto, como el bloqueo del estrecho, se resolverán como consecuencia directa de ese acuerdo.

Al ser consultado sobre si el eventual pacto incluiría la situación en Ormuz, Trump respondió con seguridad: "Sí, pero eso se abrirá automáticamente", reforzando la idea de que la resolución del frente nuclear desencadenará una normalización más amplia.

Negociaciones en Pakistán: una cuenta regresiva de 24 horas

En paralelo a sus declaraciones, se confirmó que una delegación estadounidense, encabezada por el vicepresidente JD Vance, se dirige a Pakistán para iniciar conversaciones con representantes iraníes. Este encuentro aparece como un punto de inflexión en la crisis.

Trump estableció un plazo inmediato para evaluar resultados:

"Lo sabremos dentro de unas 24 horas. Lo descubriremos pronto", afirmó, subrayando el carácter urgente y decisivo de las negociaciones.

Este margen temporal acotado refleja tanto la presión política como la volatilidad del escenario, donde cada gesto diplomático convive con señales de posible confrontación.

Preparativos militares: la presión detrás de la diplomacia

En una entrevista telefónica concedida al New York Post y citada por CNN y CBS News, Trump reveló que Estados Unidos ya está reforzando su capacidad militar en la región. Según indicó, los buques de guerra estadounidenses están siendo equipados con armamento de última generación.

Entre sus declaraciones más contundentes, destacó:

"Estamos cargando los barcos con la mejor munición y las mejores armas jamás fabricadas" .

. La afirmación de que este arsenal es "incluso mejor" que el utilizado previamente.

La advertencia implícita de que estos recursos podrían emplearse si las negociaciones fracasan.

Trump recordó además la efectividad de operaciones anteriores al señalar que, con armamento previo, "los hicimos pedazos", en una frase que refuerza el tono disuasivo de su mensaje.

Desconfianza hacia Irán: discursos contradictorios

A pesar de la apertura al diálogo, el mandatario estadounidense expresó fuertes dudas sobre la credibilidad de Irán. Según explicó, existen contradicciones entre los mensajes oficiales y las declaraciones públicas del país persa.

"Estamos tratando con personas de las que no sabemos si dicen la verdad o no", sostuvo Trump, evidenciando un clima de desconfianza que condiciona cualquier avance.

El presidente detalló estas inconsistencias:

En conversaciones directas, Irán asegura que está eliminando su programa nuclear.

Sin embargo, en declaraciones a la prensa, manifiesta su intención de continuar enriqueciendo uranio.

"Directamente ante nosotros, afirman que se están deshaciendo de todas las armas nucleares, que ya no queda nada. Pero luego acuden a la prensa y dicen: 'No, nos gustaría enriquecer (uranio)'", explicó.

La conclusión de Trump fue tan directa como el resto de sus intervenciones:

"Así que ya lo averiguaremos", una frase que sintetiza la incertidumbre de un proceso donde el tiempo, la presión militar y la diplomacia se combinan en un equilibrio inestable.

Un escenario abierto

Con negociaciones a punto de comenzar, un ultimátum implícito sobre la mesa y movimientos militares en marcha, la situación entre Estados Unidos e Irán atraviesa un momento crítico. La posible reapertura del estrecho de Ormuz y el futuro del programa nuclear iraní no solo definirán la relación entre ambos países, sino que también tendrán impacto global.

En este contexto, las próximas 24 horas, tal como anticipó Trump, se presentan como un período decisivo para determinar si prevalece la vía diplomática o si el conflicto escala hacia escenarios más complejos.