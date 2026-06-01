Trump proyecta la reapertura del estrecho de Ormuz para la próxima semana

La posibilidad de un nuevo entendimiento diplomático en Medio Oriente volvió a ocupar el centro de la escena internacional luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que confía en alcanzar un acuerdo con Irán para extender el alto el fuego y avanzar en la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz durante la próxima semana.

Las declaraciones fueron realizadas en una entrevista concedida a ABC News, donde el mandatario estadounidense se mostró optimista respecto de las negociaciones en marcha y sostuvo que, pese a las dificultades inherentes a un proceso de estas características, existen avances concretos que podrían traducirse en resultados en el corto plazo.

La apuesta por una solución diplomática

Durante el diálogo con la cadena estadounidense, Trump expresó su expectativa de que las conversaciones permitan consolidar un escenario de mayor estabilidad en la región.

"Hoy hubo un pequeño problema, pero lo solucioné muy rápidamente, como probablemente ya habrán notado", señaló el presidente, al referirse a una situación de tensión que, según explicó, amenazó con alterar el delicado equilibrio alcanzado en los últimos días.

Sus palabras reflejan la intención de la Casa Blanca de sostener los canales de negociación abiertos y evitar una escalada que complique el objetivo central de las conversaciones: alcanzar un acuerdo que permita extender el alto el fuego y generar las condiciones para la reapertura del estrecho de Ormuz.

El incidente que puso en riesgo la calma

Según explicó Trump, el inconveniente estuvo relacionado con el malestar de los iraníes por los ataques de Israel contra el Líbano.

De acuerdo con el mandatario, esa situación generó tensiones que requirieron una intervención inmediata para impedir un deterioro mayor del escenario regional.

En ese contexto, Trump reveló haber mantenido contactos directos con las partes involucradas.

"Así que hablé con Hezbolá y les dije que no dispararan, y hablé con Bibi (el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu) y les dije que no dispararan, y ambos dejaron de dispararse entre sí", afirmó.

La declaración muestra el papel que el presidente estadounidense asegura haber desempeñado para contener los enfrentamientos y restablecer la calma en un momento particularmente sensible para la región.

Un acuerdo que podría superar una victoria militar

Más allá de la coyuntura inmediata, Trump sostuvo que el entendimiento que se busca alcanzar con Irán podría representar un resultado incluso más importante que una victoria obtenida por la vía militar.

El mandatario reconoció la complejidad del proceso y remarcó que las diferencias acumuladas entre las partes convierten cualquier negociación en una tarea especialmente difícil.

"No es algo sencillo", afirmó.

A continuación, profundizó sobre los desafíos que enfrenta el diálogo:

Se trata de negociaciones con un país que describió como "muy grande".

Existe una "hostilidad tremenda", según sus propias palabras.

Las dificultades alcanzan tanto a Irán como a Estados Unidos.

A pesar de ello, aseguró que las conversaciones están permitiendo avanzar hacia los objetivos planteados.

"Estamos hablando de un país muy grande, de ellos, un país enorme, que está haciendo un trato. Hay una hostilidad tremenda, la verdad", expresó.

El presidente agregó que el proceso presenta obstáculos para ambas partes.

"Así que no es algo fácil para ellos. De hecho, tampoco es fácil desde nuestro punto de vista. Pero estamos consiguiendo lo que necesitamos conseguir", sostuvo.

El estrecho de Ormuz, en el centro de las negociaciones

Uno de los aspectos más relevantes mencionados por Trump fue la posibilidad de concretar un memorando de entendimiento destinado a reabrir el estrecho de Ormuz.

Consultado sobre los tiempos previstos para la finalización y aprobación de ese documento, el presidente respondió con una estimación concreta.

"Creo que estamos hablando de la próxima semana", señaló.

La declaración sitúa el horizonte temporal de las negociaciones en un plazo relativamente breve y refleja la confianza del mandatario en la posibilidad de alcanzar consensos que permitan avanzar hacia la implementación del acuerdo.

Los puntos pendientes

Pese al optimismo expresado durante la entrevista, Trump dejó en claro que el proceso aún no está concluido.

El presidente explicó que todavía no ha otorgado su consentimiento definitivo porque restan cuestiones por resolver dentro de la negociación.

"Todavía tengo que conseguir algunos puntos más", afirmó.

Esa observación evidencia que, aunque las conversaciones avanzan y existe una expectativa favorable respecto de su desenlace, aún quedan aspectos pendientes antes de formalizar el memorando de entendimiento y concretar la reapertura del estrecho de Ormuz.

Una semana clave para el futuro de las negociaciones

Las declaraciones de Trump delinean un escenario en el que la diplomacia y la negociación ocupan un lugar central. El mandatario sostiene que logró contener un episodio de tensión vinculado a los ataques de Israel contra el Líbano mediante contactos con Hezbolá y con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, y al mismo tiempo proyecta avances significativos en el diálogo con Irán.