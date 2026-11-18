La llegada de Donald Trump a Shenzhen estuvo marcada por una escena poco habitual en la diplomacia china: el presidente Xi Jinping lo esperó personalmente al pie de la escalinata del Air Force One y lo recibió con un abrazo. El gesto constituyó una señal de cercanía entre ambos mandatarios, que se encontraron por tercera vez en persona durante este año, en la antesala de la cumbre de la Asociación Económica de Asia-Pacífico (APEC).

La decisión de Xi de encabezar personalmente la bienvenida adquirió especial relevancia por el carácter excepcional del recibimiento. El presidente chino no había recibido de manera directa a ninguno de los más de 15 mandatarios que viajaron a Shenzhen para participar de la cumbre. En ese contexto, la recepción dispensada al jefe de Estado estadounidense se convirtió en uno de los principales gestos diplomáticos de la jornada.

El encuentro también tuvo un componente de reciprocidad. Xi buscó devolver la cortesía que Trump le había demostrado en septiembre, cuando el mandatario estadounidense lo recibió en Estados Unidos al comienzo de su visita de Estado. En mayo, durante la cumbre realizada en Pekín, la responsabilidad del protocolo había quedado en manos del vicepresidente chino, Han Zheng. Esta vez, en cambio, fue el propio presidente quien decidió estar presente para recibir a su par.

Según informó la agencia Xinhua, Xi explicó el sentido de ese gesto al señalar: "China es una tierra de etiqueta, con una tradición de devolver cortesía con cortesía". La frase acompañó una recepción que buscó transmitir una señal de consideración hacia el mandatario estadounidense y abrir el camino para las conversaciones previstas.

Xi y el deseo de construir una relación estable con Estados Unidos

Durante el recibimiento en el aeropuerto, Xi Jinping manifestó su intención de sostener una relación constructiva y estratégicamente estable entre China y Estados Unidos. También expresó su deseo de mantener "profundos intercambios de ideas en los principales temas que conciernen a las relaciones China-Estados Unidos", de acuerdo con las declaraciones difundidas por Xinhua.

Por su parte, Trump agradeció la recepción y manifestó que esperaba que la visita permitiera avanzar en los vínculos bilaterales y que concluyera con resultados exitosos.

Las expresiones de ambos mandatarios se produjeron en un escenario de relaciones complejas entre Washington y Pekín. Por eso, el protocolo y los gestos públicos adquieren una dimensión particular: cada movimiento, cada decisión y cada señal de acercamiento son observados como indicadores del estado de los vínculos entre las dos principales potencias involucradas en esta reunión.

La presencia personal de Xi, el abrazo en la escalinata del avión y las declaraciones sobre la necesidad de profundizar el diálogo marcaron el inicio de una agenda diplomática que tendrá como uno de sus momentos centrales la reunión bilateral prevista para el jueves.

Honores oficiales y una ceremonia especialmente preparada

La recepción de Trump en Shenzhen incluyó una ceremonia con distintos honores oficiales. El mandatario estadounidense fue recibido con cánticos de jóvenes chinos, una guardia militar de gala, alfombra roja y un sobrevuelo de aviones militares.

La puesta en escena reforzó el carácter especial de la bienvenida. La decisión de Xi de presentarse personalmente, sumada a los honores organizados para la llegada del presidente estadounidense, contrastó con el tratamiento protocolar dispensado a los demás mandatarios que viajaron a la ciudad para participar de la cumbre de la APEC.

Trump aterrizó en Shenzhen con dos objetivos principales dentro de su agenda: participar en la reunión plenaria de la Asociación Económica de Asia-Pacífico y mantener un encuentro bilateral con Xi Jinping en un resort de lujo de la capital tecnológica china.

La visita se desarrolla en un momento en el que las relaciones entre ambos países están atravesadas por diferencias comerciales y tecnológicas. En consecuencia, el encuentro no estará limitado a las expresiones de cortesía institucional, sino que deberá abordar cuestiones concretas que afectan los intercambios económicos y el desarrollo de sectores estratégicos.

Los chips y las restricciones tecnológicas

Uno de los principales puntos de tensión entre Washington y Pekín está relacionado con las medidas adoptadas recientemente por Estados Unidos para limitar el acceso de empresas chinas a chips avanzados estadounidenses y de países aliados, entre ellos Taiwán y Corea del Sur.

Las restricciones están vinculadas con el desarrollo de la inteligencia artificial, un sector estratégico en el que el acceso a tecnología avanzada constituye uno de los ejes de la disputa entre las potencias.

El encuentro bilateral previsto para el jueves estará atravesado por esas diferencias. Las decisiones de Washington sobre las exportaciones de componentes tecnológicos representan un asunto central para las empresas chinas, mientras que las posiciones de ambos gobiernos forman parte de una relación comercial que busca sostener una tregua.

En ese escenario, Trump podría insistir en la necesidad de normalizar las exportaciones chinas de tierras raras, además de reclamar un incremento de las importaciones de productos agrícolas estadounidenses.

Esos dos planteos aparecen como posibles herramientas para consolidar el entendimiento comercial con Pekín. Por un lado, la normalización de las exportaciones de tierras raras constituye una cuestión de interés para los intercambios entre ambos países. Por otro, el aumento de las compras chinas de productos agrícolas estadounidenses permitiría incorporar otro componente a la negociación económica.

La agenda tecnológica y comercial, por lo tanto, será uno de los principales condicionantes de la reunión entre Trump y Xi, en un contexto donde las señales de distensión deberán convivir con diferencias concretas sobre exportaciones, restricciones y acceso a insumos estratégicos.

La guerra en Irán, Ucrania y el desarme nuclear

La cumbre también tendrá una dimensión geopolítica que excede la relación bilateral entre Estados Unidos y China. Los líderes de las potencias se reunirán para debatir sobre la guerra en Irán, la invasión a Ucrania y el desarme nuclear, tres asuntos que forman parte de los principales desafíos internacionales mencionados en la agenda del encuentro.

Estos temas estarán presentes en las conversaciones previstas durante las históricas 48 horas de actividad diplomática en Shenzhen. La coincidencia de los mandatarios en la ciudad permitirá abordar cuestiones que involucran a distintas potencias y que se desarrollan en un escenario internacional atravesado por tensiones políticas, militares y estratégicas.

La reunión se presenta así como un espacio de diálogo en el que confluyen tanto los intereses comerciales y tecnológicos de Washington y Pekín como los conflictos internacionales que requieren la participación de los principales actores globales.

Putin se suma a un encuentro trilateral histórico

Otro de los acontecimientos centrales de estas 48 horas en Shenzhen será la participación del presidente ruso, Vladímir Putin, quien también llegó a la ciudad para asistir a la cumbre.

Según la agenda informada, Trump y Xi mantendrán un encuentro trilateral con Putin al cierre de la jornada. La reunión reunirá a los líderes de Estados Unidos, China y Rusia en un mismo espacio de diálogo, en el marco de una cumbre atravesada por cuestiones comerciales, tecnológicas y geopolíticas.

La presencia del mandatario ruso amplía el alcance de las conversaciones y suma una dimensión adicional a los encuentros previstos entre Trump y Xi. La agenda internacional incluye la guerra en Irán, la invasión a Ucrania y el desarme nuclear, asuntos que estarán entre los temas de debate de los líderes.

De esta manera, la llegada de Trump y el recibimiento personal de Xi marcaron el comienzo de una secuencia diplomática de alto nivel en Shenzhen. La reunión bilateral del jueves y el posterior encuentro trilateral con Putin concentrarán la atención sobre las posibilidades de diálogo entre las potencias, en un contexto de tensiones comerciales, restricciones tecnológicas y conflictos internacionales.

El abrazo en la escalinata del Air Force One y las declaraciones de los presidentes sobre la necesidad de profundizar los vínculos constituyeron las primeras señales de la cumbre. Sin embargo, el desarrollo de las conversaciones estará condicionado por los temas concretos que enfrentan a los países: desde el acceso a chips avanzados y la comercialización de tierras raras hasta los conflictos armados y las discusiones sobre desarme nuclear.