Una explosión en una fábrica de acero en Turquía deja al menos 14 muertos y 10 atrapados

Tres personas murieron, otras 14 resultaron heridas y 10 permanecen atrapadas entre los escombros tras una potente explosión registrada hoy en una fábrica de hierro y acero en la provincia occidental turca de Izmir, informaron las autoridades locales.

La explosión ocurrió sobre las 12:00 del mediodía hora local (09:00 GMT), en la planta siderúrgica HABAS del distrito de Aliaga, según un comunicado de la Gobernación de Izmir.

Según el texto, los primeros indicios señalan que la explosión se produjo cuando una grúa puente se rompió y cayó sobre un horno de arco durante un proceso de colada del acero líquido.

"De acuerdo con los primeros resultados, tres de nuestros ciudadanos han perdido la vida y un total de 14 han resultado heridos, tres de ellos en estado crítico", indicó el comunicado, añadiendo que los heridos han sido trasladados a hospitales para recibir tratamiento.

El texto también confirma que los equipos de rescate trabajan sin descanso para localizar a los diez trabajadores atrapados bajo las estructuras derrumbadas.

Por otro lado, el ministro del Interior de Turquía, Mustafa Ciftci, declaró en redes sociales que todas las unidades estatales competentes se desplegaron rápidamente en el lugar y coordinan operaciones ininterrumpidas de búsqueda, rescate y extinción de incendios.

Según el comunicado, comenzó una investigación exhaustiva para conocer las causas del incidente.