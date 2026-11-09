Perú recibirá al Papa con una estatua monumental de 14 metros y cuatro toneladas

Perú se prepara para recibir al Papa León XIV con una escultura de dimensiones monumentales que busca expresar el vínculo entre el pueblo peruano y el Pontífice. La estatua, de catorce metros de altura y cuatro toneladas de peso, fue inaugurada este domingo en el Parque del Niño Gaelito, en el puerto del Callao, a pocos metros del océano Pacífico.

La figura representa al Papa con los brazos abiertos, vestido con la túnica papal y llevando un crucifijo. Su emplazamiento fue pensado para recibir al vicario de Cristo durante su recorrido por las calles de esa ciudad portuaria, previsto para el lunes 16, en el marco de su viaje apostólico por América del Sur.

La monumental obra constituye un homenaje a la relación de León XIV con Perú, país en el que vivió durante dos décadas, desarrolló parte de su trayectoria religiosa y aprendió a comunicarse en un español caracterizado por un tono manso y tranquilo. Ese recorrido convirtió al territorio peruano en una referencia central de su historia personal y pastoral, al punto de ser considerado su segundo hogar.

La instalación de la escultura representa, además, una expresión de reconocimiento de la comunidad del Callao hacia el Papa, quien mantuvo una relación directa con esa ciudad durante su servicio religioso.

Rafael Gutiérrez, al frente de una obra de grandes dimensiones

La estatua fue realizada por el escultor y artesano peruano Rafael Gutiérrez, de 42 años, egresado de la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú. El proyecto también contó con la coordinación artística del escultor y Deyvi Wong, además del acompañamiento de un equipo de colaboradores que participó en las distintas etapas de construcción.

Gutiérrez explicó el significado que tuvo para él asumir el desafío de representar al Pontífice en una obra de semejante escala. Según expresó, el papa León XIV "es único por lo que representa para la fe católica".

El proceso de elaboración exigió una dedicación intensiva. El escultor y su equipo trabajaron durante un mes y medio, con jornadas que llegaron a extenderse hasta dieciséis horas diarias. La dimensión de la figura, el peso de sus componentes y las características de los materiales utilizados hicieron necesario un trabajo coordinado para completar la estructura y preparar su posterior traslado.

La municipalidad del Callao impulsó la iniciativa como un homenaje a los vínculos del Papa con esa ciudad. En particular, se tuvo en cuenta que León XIV se desempeñó como administrador apostólico de la diócesis local entre 2020 y 2021, durante el período de la pandemia.

El financiamiento también contó con una contribución privada. La entidad financiera Caja Huancayo donó más de 240.000 soles para la realización de la obra, un aporte que permitió avanzar con la construcción de la escultura.

Una estructura construida con materiales especiales

Las dimensiones de la estatua obligaron a organizar su traslado en partes desde el taller de Carabayllo, donde fue construida. La logística respondió al tamaño y al peso de sus componentes: solamente la cabeza de la figura alcanza una tonelada.

La estructura fue trabajada sobre una base de tubos de acero galvanizado, complementada con malla y arcilla. Posteriormente, recibió un recubrimiento de espuma de poliuretano y fibra de vidrio, mientras que el acabado final se realizó con polvo de mármol.

La combinación de estos materiales permitió desarrollar una figura de gran tamaño, con una terminación destinada a reproducir los rasgos y la vestimenta del Pontífice. La construcción también contempló las condiciones ambientales del lugar elegido para su instalación, ubicado a pocos metros del océano Pacífico.

La escultura quedó emplazada sobre un pedestal de dos metros de altura. Su diseño fue preparado para soportar la humedad característica del entorno y vientos de hasta 120 kilómetros por hora.

Entre sus principales características técnicas se destacan:

Altura de la estatua: catorce metros.

Peso total: cuatro toneladas.

Altura del pedestal: dos metros.

Peso de la cabeza: una tonelada.

Materiales de la estructura: tubos de acero galvanizado, malla y arcilla.

Recubrimiento: espuma de poliuretano y fibra de vidrio.

Acabado: polvo de mármol.

Resistencia prevista: humedad y vientos de hasta 120 kilómetros por hora.

Por sus dimensiones, la obra sería la estatua más grande del mundo dedicada a un Papa, una característica que le otorga una dimensión singular dentro del homenaje preparado por la comunidad peruana.

El homenaje del pueblo chalaco

El alcalde del Callao, César Pérez Barriga, destacó el significado de la iniciativa y la vinculó directamente con el sentimiento de la población hacia León XIV. "Esto es una muestra de amor que da el pueblo chalaco al Papa León XIV", afirmó. La declaración resume el sentido con el que fue impulsado el proyecto municipal: reconocer la relación del Pontífice con la ciudad en la que ejerció responsabilidades eclesiásticas durante los años 2020 y 2021.

La inauguración se realizó antes de la llegada prevista del Papa al Callao, donde se espera que pueda observar la escultura durante su recorrido. También existe la expectativa de que se reúna con la comunidad y bendiga la figura, aunque esa posibilidad todavía no fue confirmada oficialmente.

De acuerdo con la información disponible, el lunes 16 León XIV recorrerá la Costa Verde en dirección a la Casa Asilo de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Durante ese trayecto podrá ver la estatua instalada en el Parque del Niño Gaelito.

Sin embargo, la eventual visita específica al lugar para bendecir la obra no aparece confirmada en el itinerario del Vaticano. Por ese motivo, la inauguración y la presencia de la escultura en el recorrido constituyen hechos concretados, mientras que la bendición permanece como una expectativa de la comunidad.

Dos décadas de vínculo entre León XIV y Perú

El homenaje tiene como trasfondo la extensa relación de Robert Prevost con el país sudamericano, anterior a su elección como papa León XIV. El sacerdote llegó a Perú en 1985 y vivió allí durante veinte años, período en el que desarrolló una parte importante de su trayectoria religiosa.

Esa experiencia explica el lugar que ocupa el país en su historia personal y pastoral. La relación construida durante esas dos décadas también se refleja en la atención que despierta su regreso, ahora como Pontífice, en el marco de su primer viaje por América Latina como patriarca de Occidente.

Entre las principales paradas de su recorrido por Perú se encuentran Lima y Chiclayo. Esta última ciudad tiene una importancia particular en su trayectoria, ya que allí fue designado obispo por el papa Francisco en 2014.

La visita permitirá que León XIV vuelva a recorrer lugares relacionados con su pasado en el país, mientras que la escultura instalada en el Callao se incorpora a las expresiones de bienvenida preparadas para su llegada.

Con sus catorce metros de altura, cuatro toneladas de peso y los brazos abiertos frente al Pacífico, la figura de Rafael Gutiérrez quedó instalada como un homenaje de grandes dimensiones. Su construcción, financiada con el impulso de la municipalidad del Callao y el aporte de Caja Huancayo, reunió el trabajo de un equipo que dedicó un mes y medio a concretar una obra concebida para expresar el reconocimiento del pueblo chalaco al Papa.