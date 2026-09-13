Ucrania y Rusia protagonizaron la primera batalla naval entre drones acuáticos

Ucrania afirmó este sábado que el Sargan 3000, uno de sus drones marítimos, destruyó a un dron naval ruso durante un enfrentamiento desarrollado en el mar Negro. Según la Armada ucraniana, el episodio constituye el primer combate naval entre dos embarcaciones no tripuladas de la historia.

La operación fue desarrollada por las Fuerzas Navales ucranianas en colaboración con la Dirección General de Inteligencia (GUR). Esta última fue la encargada de identificar al MBEK ruso que terminó enfrentándose con el Sargan 3000. El dispositivo ucraniano está concebido como una plataforma de combate flotante. Cuenta con un rifle automático RWS Protector de 12,7 milímetros y permite disparar de manera remota tanto ametralladoras como misiles.

El enfrentamiento representa un cambio en la dinámica de las operaciones militares, al trasladar al ámbito marítimo una modalidad de combate que hasta ahora había tenido una presencia especialmente visible en tierra: la confrontación entre dispositivos no tripulados.

En este caso, no se trató simplemente de un dron atacando a un buque de guerra tripulado. Fueron dos embarcaciones no tripuladas las que se enfrentaron directamente en el agua, en una modalidad que la Armada ucraniana presentó como inédita.

El avance de los drones marítimos ucranianos

Ucrania ha comenzado a utilizar cada vez más drones marítimos en sus operaciones tanto en el mar Negro como en el mar de Azov. El crecimiento de esta modalidad forma parte del escenario en el que se produjo el enfrentamiento entre el Sargan 3000 y el dispositivo ruso.

Según datos citados de The Kyiv Independent, solamente durante la campaña del mar de Azov la Armada ucraniana golpeó 105 buques rusos. La actividad también incluyó operaciones contra embarcaciones vinculadas con la guardia fronteriza rusa. En julio, los ucranianos reivindicaron el hundimiento del Izumrud, un buque de la guardia fronteriza rusa, junto al puerto de Novorosíisk, en el mar Negro.

El desarrollo de estas operaciones muestra cómo los dispositivos marítimos no tripulados adquirieron un papel cada vez más relevante dentro de las acciones ucranianas sobre ambos mares.

El propio Sargan 3000 fue presentado por las autoridades ucranianas como parte de una nueva generación de plataformas destinadas a operar sin tripulación.

Sargan 3000 y el nuevo arsenal marítimo

En abril, cuando fue presentado junto con otros dispositivos, un comunicado de la presidencia ucraniana describió al Sargan 3000 como un complejo de combate marítimo no tripulado y destacó sus características operativas.

El comunicado señaló que se trata de una plataforma polivalente que superó las pruebas y entró en servicio en la Armada de Ucrania. También destacó su gran maniobrabilidad y su capacidad para desarrollar misiones de ataque. La presentación incluyó además al drone kamikaze de superficie polivalente Sea Baby y al drone marítimo de ataque polivalente Magura V5.

Las autoridades ucranianas describieron al Magura V5 como "el primer dron del mundo en hundir un buque de guerra". En ese marco, el Sargan 3000 aparece como una plataforma diferente dentro del conjunto de sistemas marítimos no tripulados empleados por Ucrania. Su configuración le permite funcionar como una embarcación de combate desde la que sus armas son operadas de manera remota.

Una guerra que también se intensifica desde el aire

El enfrentamiento marítimo entre los drones se produce mientras Ucrania enfrenta una intensificación de la campaña aérea de Rusia, que incluye misiles balísticos y drones a reacción.

Los ataques de Moscú tuvieron como objetivo la red eléctrica ucraniana de cara al invierno, dentro de una campaña que, según las autoridades, busca también desmoralizar a la población civil. Este sábado, los ataques rusos provocaron la muerte de ocho civiles y dejaron docenas de heridos en las localidades de Zaporiyia, Krivói Rog, Kramatorsk, en Donetsk, Zhitómir y Odesa.

El escenario de la guerra, de este modo, combina diferentes modalidades de operaciones: mientras Rusia intensifica los ataques aéreos, Ucrania desarrolla y utiliza nuevos sistemas no tripulados en los espacios marítimos.

El episodio protagonizado por el Sargan 3000 y el MBEK ruso se inscribe dentro de esa transformación del campo de batalla, con dispositivos capaces de realizar operaciones sin necesidad de llevar tripulaciones a bordo.

Rusia dice estar dispuesta a negociar

En paralelo con estos acontecimientos militares, Rusia sostuvo que está dispuesta a mantener negociaciones, aunque dejó claro que no prevé suspender sus operaciones durante ese proceso. El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergey Lavrov, afirmó este sábado que Rusia está "lista para negociaciones", pero aclaró que la denominada "operación militar especial", expresión utilizada por Moscú para referirse a la guerra en Ucrania, "no se suspenderá durante este período de negociaciones".

Las declaraciones se producen mientras también aparecen distintas señales vinculadas con una eventual reunión entre los líderes de ambos países.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo al canal alemán Deutsche Welle que estaría dispuesto a reunirse con el presidente ruso, Vladímir Putin, si ambos fueran invitados a la cumbre del G20, que se celebrará en diciembre en Miami.

Sin embargo, el asesor de política exterior de Putin, Yuri Ushakov, indicó este sábado que la posibilidad de que el mandatario ruso asista a esa cumbre todavía no había sido discutida.

A su vez, el vocero del Kremlin, Dimity Peskov, sostuvo que si Zelenski "realmente quiere reunirse con Putin, Putin ya ha dicho que podría volar a Moscú". Esa posibilidad fue rechazada por Kiev.

La advertencia de Putin

El escenario diplomático se completa con las declaraciones realizadas por Putin el viernes durante la cumbre de los BRICS en India, donde advirtió contra un eventual envío de tropas europeas a Ucrania.

"Ahora hablan de que están considerando enviar tropas a Ucrania. Eso significa una guerra con Rusia", afirmó el líder ruso. Putin también negó que Rusia represente una amenaza para Europa y sostuvo que "no existe tal amenaza y nunca la ha habido".

Así, mientras en el terreno militar Ucrania reivindica un episodio que presenta como la primera batalla naval entre dos embarcaciones no tripuladas y profundiza el uso de drones marítimos, el frente político mantiene abiertas las posibilidades de negociación, aunque sin que Rusia contemple detener su ofensiva durante ese proceso.

El Sargan 3000, equipado para operar de forma remota y capaz de utilizar ametralladoras y misiles, protagonizó en el mar Negro un enfrentamiento que Ucrania considera histórico. El episodio se produce en un conflicto donde las operaciones no tripuladas ganan espacio y donde, simultáneamente, continúan los ataques aéreos, las víctimas civiles y las declaraciones cruzadas sobre una eventual salida negociada.