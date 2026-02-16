Ucrania y Rusia retoman las conversaciones a puertas cerradas

El Departamento Federal de Asuntos Exteriores de Suiza confirmó este lunes que la tercera ronda de conversaciones trilaterales entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania se llevará a cabo a partir del 17 de febrero en Ginebra, pero con una característica decisiva: no se permitirá la asistencia de representantes de los medios de comunicación. La decisión, comunicada a través de un comunicado citado por la Agencia Xinhua, refleja la naturaleza sensible y estratégica de estas negociaciones, que buscan profundizar en temas que trascienden los enfoques tratados en encuentros previos.

Este formato cerrado sugiere un esfuerzo deliberado por parte de los involucrados para evitar presiones externas y filtraciones, así como para crear un ambiente propicio para el debate directo y la búsqueda de acuerdos tangibles en torno al conflicto ucraniano.

Agenda más amplia: de la seguridad a los territorios

Según el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, esta tercera ronda se enfocará en una gama más amplia de temas que los tratados en Abu Dabi, incluyendo cuestiones territoriales y otros aspectos fundamentales de las demandas rusas. Peskov explicó:

"Esta vez, pretendemos debatir un abanico más amplio de cuestiones, incluyendo, de hecho, las principales que conciernen tanto a los territorios como a todo lo demás. Que, de hecho, están conectadas con las demandas que tenemos".

Este cambio de enfoque marca una evolución respecto a las rondas anteriores en Abu Dabi, donde las discusiones estuvieron centradas en cuestiones de seguridad y no involucraron a los principales negociadores rusos responsables de los temas territoriales.

Composición de la delegación rusa

Para abordar esta agenda más compleja, la delegación rusa será ampliada. Además de los funcionarios habituales, se incorporará Vladímir Medinski, asesor presidencial y principal negociador ruso, quien no participó en Abu Dabi debido a la naturaleza limitada de las conversaciones previas.

Acompañando a Medinski estarán:

Mijaíl Galuzin, viceministro de Asuntos Exteriores

Ígor Kostyukov, director de la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor General ruso

Esta ampliación evidencia la intención de Rusia de abarcar no solo seguridad, sino también asuntos territoriales y estratégicos más amplios, reforzando la relevancia de Ginebra como escenario diplomático.

La estrategia ucraniana y el alto el fuego energético

Ucrania mantendrá su equipo de alto nivel habitual, igual al de rondas anteriores, encabezado por:

Rustem Umerov, secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa

Kyrylo Budanov, jefe de gabinete del presidente Volodímir Zelenski y exjefe de la inteligencia militar

Umerov enfatizó que la delegación fue formada considerando componentes militares, políticos y de seguridad del proceso, subrayando la intención de Kiev de plantear temas estratégicos de relevancia inmediata. Entre ellos, la propuesta de un alto el fuego energético, iniciativa que Moscú ha rechazado repetidamente en el pasado, será presentada como un punto clave de discusión.

Balance de las rondas previas y resultados tangibles

Hasta el momento, los tres países han celebrado dos rondas de negociaciones en Abu Dabi:

Primera ronda: 23 y 24 de enero

Segunda ronda: 4 y 5 de febrero

Tras la segunda reunión, el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, informó que Rusia y Ucrania acordaron un intercambio de 314 prisioneros de guerra, un resultado concreto que evidencia la capacidad del diálogo trilateral para generar acuerdos humanitarios, aunque los temas estratégicos y territoriales sigan pendientes.

Expectativas y retos de Ginebra

La tercera ronda en Ginebra representa un momento crítico para el proceso de negociación, donde se evaluará si los contactos diplomáticos pueden trascender los logros humanitarios y avanzar hacia soluciones políticas y territoriales de mayor calado. La combinación de delegaciones ampliadas, agenda más extensa y carácter reservado busca maximizar la eficacia del diálogo en un contexto altamente sensible y de presión internacional.

En suma, Ginebra se posiciona nuevamente como el epicentro de la diplomacia silenciosa, con la expectativa de que la presencia de negociadores de alto nivel y el abordaje integral de los temas en disputa puedan generar avances concretos en un conflicto que continúa marcando la agenda geopolítica global.