Un alfajor argentino fue elegido como el mejor del mundo por un ranking internacional

Los alfajores ocupan un lugar central en la cultura gastronómica argentina, y esa tradición acaba de recibir una nueva consagración internacional. La plataforma TasteAtlas, referencia global en el universo culinario, eligió al alfajor de chocolate tradicional de la fábrica El Nazareno como el mejor del mundo, al ubicarlo en el primer puesto de su ranking internacional.

El reconocimiento se produjo durante la actualización realizada en marzo, cuando la guía posicionó al producto cordobés en la cima del listado de las mejores galletitas del mundo, una categoría en la que el alfajor argentino volvió a destacarse por encima de elaboraciones tradicionales de otros países.

Una fábrica familiar

El producto distinguido pertenece a El Nazareno, una empresa familiar originaria de Traslasierra, en la provincia de Córdoba, que inició su actividad en el rubro de los dulces en 1982. Con más de cuatro décadas de historia, la firma consolidó una identidad basada en la elaboración artesanal, el uso de ingredientes naturales y la búsqueda de un equilibrio preciso entre masa, relleno y cobertura.

La permanencia en el mercado durante más de 40 años se tradujo en una estructura comercial sólida: actualmente la empresa cuenta con 13 sucursales, de las cuales 12 funcionan en Córdoba y una en Merlo, San Luis, además de disponer de canales digitales para envíos a todo el país a través de su sitio web oficial, lo que amplía su alcance más allá de sus puntos de venta físicos.

Las claves del reconocimiento

El análisis de TasteAtlas puso el foco en dos pilares fundamentales del producto premiado: el dulce de leche y la cobertura de chocolate, elementos que definieron la valoración del jurado y de la audiencia especializada.

Según la descripción difundida por la plataforma, el diferencial del alfajor radica en:

Un dulce de leche cremoso

Sabor lácteo intenso

Dulzura natural no invasiva

Cobertura de chocolate suave y golosa

Sutil toque amargo que equilibra el relleno

Ese balance entre intensidad y armonía fue determinante para que el alfajor de chocolate tradicional se quedara con el máximo reconocimiento dentro del ranking global.

Una oferta que va más allá del clásico

Aunque el mayor premio quedó en manos del alfajor de chocolate tradicional, el catálogo de la fábrica cordobesa ofrece otras variedades que también sobresalen dentro de su propuesta comercial.

Entre los sabores destacados figuran chocolate blanco, nougat, nougat negro, chocolate con frambuesa, chocolate con naranja y chocolate con frutilla.

La amplitud de opciones refuerza el perfil de una marca que logró mantener una escala artesanal de excelencia, al tiempo que diversificó su oferta sin resignar identidad.

El dominio argentino en el ranking

El informe de TasteAtlas no solo distinguió a El Nazareno. El top 5 del listado internacional también incluyó a otras marcas argentinas de fuerte reconocimiento, confirmando el peso específico del país en la producción de este dulce.

La nómina se completa con:

El alfajor Intenso Negro de Guolis

El alfajor de La Olla de Cobre

El de frambuesa y merengue de Señor Alfajor

El clásico marplatense de Alfajores Malfatti

La presencia de varias etiquetas nacionales entre las primeras posiciones refuerza el lugar de la Argentina como referencia mundial en la elaboración de alfajores, un producto en el que el dulce de leche y el chocolate siguen siendo protagonistas absolutos.

Tradición, calidad y prestigio internacional

La elección de este producto por parte de expertos globales y de la comunidad de TasteAtlas vuelve a poner en primer plano la tradición argentina en la elaboración de postres y dulces artesanales.

El listado refleja cómo la calidad del producto nacional compite con éxito en escenarios internacionales, y destaca el aporte de fabricantes que, desde una lógica familiar y artesanal, sostienen estándares de excelencia capaces de trascender fronteras.