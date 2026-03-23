Un avión de la Fuerza Aérea de Colombia se estrelló: llevaba a más de 120 personas

Una jornada de luto envuelve a las instituciones militares y al pueblo colombiano tras confirmarse un siniestro de proporciones catastróficas en el suroeste del territorio nacional. Este lunes, un avión perteneciente a la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) se precipitó a tierra instantes después de haber iniciado su fase de despegue, generando una emergencia de gran magnitud que ha movilizado a los más altos niveles del Gobierno y de la cúpula militar para atender la contingencia y establecer las causas del hecho.

El siniestro en Puerto Leguízamo

El evento ocurrió en la localidad de Puerto Leguízamo, situada en el departamento del Putumayo, un punto estratégico para las operaciones de la Fuerza Pública en el sur del país. La aeronave, identificada como un avión Hércules, había iniciado las maniobras de salida cuando, por razones que aún son materia de investigación, sufrió el trágico accidente que interrumpió su plan de vuelo de forma abrupta.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, fue el encargado de dar a conocer la noticia a través de sus canales oficiales en la red social X (anteriormente Twitter). Con un mensaje cargado de pesar, el funcionario expresó: "Con profundo dolor informo que un avión Hércules de nuestra @FuerzaAereaCol sufrió un trágico accidente mientras despegaba de Puerto Leguízamo (Putumayo), cuando transportaba tropas de nuestra Fuerza Pública". Hasta el momento, el Gobierno nacional se ha mantenido cauto y no ha confirmado de manera oficial la cantidad total de víctimas derivadas del impacto.

Cifras y composición del pasaje militar

Si bien las primeras informaciones consignadas por agencias internacionales como AFP mencionaban que la aeronave transportaba a unas 80 personas, datos posteriores proporcionados por las autoridades aeronáuticas han ajustado la cifra hacia arriba, revelando la verdadera dimensión del pasaje. El general Carlos Fernando Silva Rueda, comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, brindó precisiones sobre quiénes se encontraban a bordo en el momento del accidente.

Según el reporte oficial de la institución, la ocupación del avión era la siguiente:

Tripulantes: 11 personas encargadas de la operación técnica y el servicio a bordo.

11 personas encargadas de la operación técnica y el servicio a bordo. Personal militar: 114 efectivos de la Fuerza Pública que eran transportados como parte de los movimientos de tropa habituales.

114 efectivos de la Fuerza Pública que eran transportados como parte de los movimientos de tropa habituales. Total de ocupantes: 125 personas se encontraban en la aeronave al momento de la caída.

Identificación de la tripulación y mandos a bordo

A medida que avanzan las horas, el acceso a la bitácora de vuelo y al historial de la aeronave ha permitido identificar a los responsables de la operación del Hércules. Un documento revelado por el diario El Tiempo detalla los nombres de quienes integraban la cabina de mando y el resto del equipo de apoyo técnico.

La cadena de mando identificada en el vuelo estaba compuesta por:

Piloto: Mayor Jaime Alexander Fernández Camargo , quien estaba al mando de la operación.

Mayor , quien estaba al mando de la operación. Primer copiloto: Teniente Jhonier Albeiro Rodríguez Jiménez .

Teniente . Segundo copiloto: Subteniente Julian David González Herrera.

Asimismo, la bitácora oficial incluye los nombres del resto de la tripulación que acompañaba el traslado de las tropas: Natalia Rojas Velandia, Jhonathan Stid Pinzón Reyes, Javier Fernando Méndez Torres, Carlos Augusto Villa Sánchez, Valentina Lozano Castañeda, Alabeiro Mlavaer Rivero, Juan Pablo Amador Pinilla y Melqui Alejandro Rodríguez Pulecio. La identificación de estos nombres constituye el primer paso dentro de un proceso de investigación que busca dar respuestas a las familias de los uniformados y a una nación que observa con conmoción el desarrollo de las tareas de rescate en el suroeste colombiano.