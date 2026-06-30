Un sismo de magnitud 6,1 grados sacudió el noroeste de México

Un sismo de magnitud 6,1 se registró hoy martes en el noroeste de México, generando una inmediata movilización de las autoridades de seguridad y de protección civil. El Servicio Sismológico Nacional (SSN) de México fue el organismo encargado de emitir el reporte oficial del evento sísmico, detallando que el epicentro se ubicó en aguas del golfo de California.

Para comprender la ubicación exacta y la naturaleza de este movimiento, el organismo técnico proporcionó las coordenadas geográficas precisas y los parámetros medidos durante la liberación de energía:

Magnitud: 6,1

Ubicación del epicentro: A 116 kilómetros al suroeste de Guasave, en el estado de Sinaloa.

Coordenadas: Latitud 24.712 y Longitud -109.130.

Profundidad: 5,0 kilómetros.

La combinación de una magnitud considerable y una profundidad de apenas 5,0 kilómetros propició que las ondas sísmicas viajaran con fuerza hacia las costas e interiores de las entidades federativas más cercanas a la cuenca marítima.

Impacto y percepción ciudadana en las localidades afectadas

El movimiento telúrico se sintió con diferentes niveles de intensidad a lo largo de la región costera y urbana del noroeste del país. De acuerdo con los reportes emitidos por los propios usuarios en las redes sociales y los balances de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), los efectos se dividieron según la distancia geográfica del epicentro.

En la localidad de Guasave, el sismo fue percibido de manera fuerte. Ante la intensidad del movimiento, se ordenaron de inmediato evacuaciones preventivas en diversos edificios públicos con el fin de resguardar la integridad de los trabajadores y ciudadanos presentes.

Por otro lado, en Culiacán, la capital del estado de Sinaloa, la percepción del fenómeno fue clasificada como moderada. De igual forma, los reportes oficiales indicaron que el sismo se sintió de manera ligera en la ciudad de Los Mochis, así como en distintas localidades del vecino estado de Baja California Sur. En estas últimas zonas geográficas también se procedió a la activación inmediata de los protocolos de revisión correspondientes para descartar cualquier anomalía.

A pesar del susto generalizado y la dispersión del movimiento en múltiples ciudades, las autoridades confirmaron que en ninguno de los casos se han reportado, hasta el momento, afectaciones directas a la población o daños estructurales a la infraestructura pública y privada.

Respuesta gubernamental y descarte de amenaza de tsunami

La reacción de los órdenes de gobierno fue inmediata tras el reporte del Servicio Sismológico Nacional. La gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, utilizó sus cuentas oficiales en redes sociales para confirmar el registro del fenómeno climatológico y geológico. La mandataria estatal informó a la ciudadanía que instruyó formalmente al personal de Protección Civil estatal a activar de manera urgente los protocolos de revisión y monitoreo en todo el territorio para evaluar el estado de las estructuras y asegurar el bienestar de los habitantes.

Paralelamente, una de las mayores preocupaciones ante un sismo de magnitud superior a 6,0 con epicentro en el mar es la posibilidad de alteraciones marítimas peligrosas. Ante este escenario, el Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina intervino de forma oportuna para evaluar las condiciones del océano.

Tras los análisis de rigor, la dependencia federal descartó variaciones importantes en el nivel del mar a consecuencia del sismo. Gracias a este diagnóstico, se determinó oficialmente que no existe ningún riesgo para la operación portuaria de la región ni para la seguridad de la población costera que habita en las inmediaciones del golfo.

El contexto geológico: México en el Cinturón de Fuego del Pacífico

Este suceso no es un hecho aislado, sino una consecuencia directa de la ubicación geográfica y la naturaleza tectónica del territorio mexicano. México se ubica en una de las zonas de mayor actividad sísmica del mundo, una condición derivada directamente de la interacción constante de múltiples bloques de la corteza terrestre.

El territorio nacional se encuentra influenciado por la dinámica de cinco estructuras tectónicas principales:

Placa de Norteamérica

Placa del Pacífico

Placa de Rivera

Placa de Cocos

Placa del Caribe

Esta compleja interacción de bloques se enmarca dentro del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una vasta región caracterizada por concentrar algunas de las fuerzas geológicas más activas del planeta. Esta particular condición geológica es la responsable directa de que el país registre miles de sismos cada año. Si bien la gran mayoría de estos movimientos telúricos diarios son de baja magnitud y resultan completamente no perceptibles por la población, eventos como el ocurrido hoy martes en el golfo de California recuerdan la constante liberación de energía a la que está sujeta la región.