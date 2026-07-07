Venezuela: ya son 3.685 los muertos y 16.740 los heridos por los terremotos

Los terremotos que azotaron Venezuela hace casi dos semanas continúan dejando un saldo humano y material de enorme magnitud. De acuerdo con el balance divulgado este martes por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, el número de víctimas fatales ascendió a 3.685 personas, mientras que 17.907 personas permanecen desplazadas como consecuencia del desastre.

La cifra representa un incremento respecto del reporte oficial difundido el lunes, cuando se informaban 3.535 fallecidos, lo que evidencia que las labores de evaluación y actualización de datos continúan desarrollándose en las zonas afectadas.

En tanto, la cifra oficial de heridos se mantiene en 16.740 personas, reflejando la dimensión de una emergencia que sigue demandando una intensa movilización de recursos humanos y materiales.

El impacto del desastre y la magnitud de los daños

El desastre tuvo su epicentro cerca de La Guaira, al norte de Caracas, desde donde las consecuencias se extendieron provocando importantes daños en infraestructura.

El balance oficial detalla que el doble terremoto provocó:

190 edificios colapsados.

856 inmuebles con distintos niveles de daños.

Estas cifras muestran el alcance de la destrucción y explican la necesidad de mantener activos los operativos de búsqueda, rescate y asistencia a la población afectada.

La emergencia también ha requerido un amplio despliegue de personal especializado y de apoyo comunitario. Según los datos oficiales, las tareas en terreno incluyen la participación de:

29.567 efectivos de seguridad.

4.388 rescatistas internacionales.

28.362 voluntarios locales.

Como resultado de estas operaciones, 6.462 personas han sido rescatadas con vida entre los escombros, una cifra que refleja el trabajo sostenido de los equipos desplegados desde el inicio de la emergencia.

La respuesta internacional y el esfuerzo de Naciones Unidas

Mientras continúan las labores de atención en Venezuela, las Naciones Unidas avanzan en la movilización de recursos para sostener la respuesta humanitaria.

El portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, informó que la organización ha logrado recaudar 274 millones de dólares para financiar el plan de respuesta humanitaria destinado a atender la emergencia provocada por el doble terremoto que devastó al país.

La iniciativa está dirigida por la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y tiene como objetivo brindar asistencia a 5,5 millones de personas vulnerables.

Durante su rueda de prensa diaria, Dujarric precisó que:

"Hasta la fecha, el plan ha recibido 274 millones de dólares, mientras que el sector privado ha aportado más de 32 millones de dólares para ayuda humanitaria. A esto hay que sumar las donaciones en materia de bienes y servicios".

No obstante, la organización advirtió que los recursos reunidos hasta el momento aún no resultan suficientes para cubrir las necesidades existentes.

Según la información publicada por Naciones Unidas, todavía es necesario alcanzar una meta de 632 millones de dólares con el propósito de prestar una asistencia vital que salve vidas, en un contexto donde las demandas humanitarias continúan siendo elevadas.

Hospitales y escuelas, entre las infraestructuras más afectadas

El impacto del doble terremoto también ha comprometido seriamente la infraestructura destinada a servicios esenciales.

De acuerdo con un balance presentado por Unicef, al menos:

38 hospitales han sufrido daños en Caracas.

han sufrido daños en Caracas. 432 colegios resultaron afectados.

Estas consecuencias corresponden al doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5, ocurrido el pasado 24 de junio en Venezuela.

En paralelo, el país retomó este lunes las clases escolares en 18 de los 24 estados que no fueron afectados por los terremotos. Sin embargo, el organismo recordó que parte de la infraestructura educativa continúa cumpliendo funciones de emergencia.

En ese sentido, Unicef señaló que algunas escuelas utilizadas actualmente como refugios deberán ser acondicionadas y rehabilitadas antes del inicio del nuevo curso escolar en septiembre, una tarea que será determinante para restablecer la normalidad educativa.

La preocupación por la infancia y los servicios esenciales

Además de cuantificar los daños materiales, Unicef puso el foco en las consecuencias que la emergencia tiene sobre la población infantil y el funcionamiento de los servicios básicos.

El director ejecutivo de Unicef España, José María Vera, afirmó:

"La infancia en Venezuela necesita superar el impacto inmediato de los terremotos, pero al mismo tiempo debe recuperar cuanto antes el acceso a servicios esenciales".

Asimismo, advirtió que las consecuencias del desastre exceden ampliamente los daños visibles en la infraestructura.

Según expresó:

"Más allá de edificios dañados, hay hospitales que no funcionan con normalidad, escuelas interrumpidas, familias desplazadas y niños separados de sus cuidadores".

Estas declaraciones sintetizan el desafío que enfrenta la respuesta humanitaria: atender simultáneamente las necesidades derivadas de la destrucción física, el desplazamiento de miles de personas y la recuperación progresiva de servicios fundamentales como la salud y la educación.

A casi dos semanas del desastre, el balance oficial continúa actualizándose mientras prosiguen las tareas de rescate, asistencia y reconstrucción. Con miles de fallecidos, decenas de miles de heridos y desplazados, infraestructura severamente dañada y un amplio operativo nacional e internacional en marcha, Venezuela sigue afrontando una emergencia humanitaria cuya respuesta requiere recursos sostenidos y la continuidad de los esfuerzos de las autoridades, los organismos internacionales y los equipos desplegados sobre el terreno.