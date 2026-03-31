Violencia escolar en Chile: revisarán las mochilas y habrá detectores de metales

Chile se prepara para enfrentar una ola de violencia escolar que en los últimos días sumó episodios de extrema gravedad y obligó al gobierno a acelerar un paquete de medidas de control en los establecimientos educativos.

La decisión fue anunciada este lunes, en coincidencia con la conmoción regional por la muerte de un alumno baleado por un compañero en una escuela de Santa Fe, y quedó atravesada por dos hechos recientes ocurridos en territorio chileno: el asesinato de una inspectora escolar en una escuela del norte del país y el intento de otro estudiante de ingresar armado a clases en la ciudad de Curicó, en el centro de Chile. Estos episodios fueron los que llevaron al Ejecutivo a avanzar con nuevas herramientas de prevención y vigilancia.

Las medidas que impulsa el gobierno

El presidente José Antonio Kast confirmó que su administración promoverá nuevas medidas de control, las cuales incluirán cambios en reglamentos y proyectos de ley destinados a reforzar la seguridad escolar.

Entre las principales acciones que se preparan aparecen:

Instalación de detectores de metales

Revisión obligatoria de mochilas

Modificaciones en reglamentos internos

Impulso de proyectos de ley específicos

La ministra de Educación, María Paz Arzola, explicó que ya existe una ley en proceso de promulgación que facultará a los colegios a incorporar tecnología de control en sus accesos. "Hoy día hay una ley que está aprobada que permite que los establecimientos que así lo requieran puedan poner artefactos tecnológicos como, por ejemplo, detectores de metales", afirmó la funcionaria.

A estas herramientas se sumaría la revisión de mochilas en las puertas de los establecimientos educativos, una medida que el gobierno busca instrumentar para impedir el ingreso de armas y otros elementos de riesgo.

El crimen en Calama y el nuevo caso en Curicó

El detonante inmediato de este endurecimiento fue el ataque ocurrido el viernes pasado en el Instituto Obispo Silva Lezaeta, en la ciudad de Calama, norte del país. Allí, un alumno de cuarto año mató con un cuchillo a una inspectora educativa. El episodio dejó además al menos cuatro personas heridas, entre ellas un adulto y tres estudiantes.

La gravedad del caso sacudió a toda la comunidad educativa y abrió una discusión urgente sobre los mecanismos de prevención en las escuelas. Como si ese hecho no hubiera sido suficiente, este mismo lunes se registró otro episodio alarmante: un alumno de secundaria fue detenido tras intentar ingresar a la escuela con un arma de fuego en Curicó, en el centro de Chile.

La postura del Colegio de Profesoras y Profesores

El anuncio oficial encontró una respuesta inmediata desde el sector docente. El presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar, sostuvo que las medidas propuestas resultan insuficientes frente a la dimensión del problema. "Suponer que esa va a ser la solución de fondo de un problema que es mucho más estructural, grave y profundo, me parece que se queda muy corto", señaló.

El dirigente reclamó que la crisis sea abordada desde una perspectiva integral, incorporando factores que exceden la seguridad física en los accesos.

Entre los puntos planteados mencionó la salud mental, la convivencia escolar y la participación de las familias.

La posición del gremio docente pone sobre la mesa que el debate no solo pasa por la incorporación de tecnología o controles, sino por las causas profundas que explican el crecimiento de la violencia en el ámbito escolar.

El llamado del Presidente a padres

En ese contexto, Kast remarcó que el escenario actual obliga a aceptar decisiones que antes encontraban mayor resistencia. "Se van a requerir medidas que antes eran muy resistidas. Tenemos que pedirle a los padres, y tenemos que lograr que todos tengamos conciencia de que vamos a tener que tomar ciertas medidas para resguardar a los otros alumnos", afirmó.

La frase sintetiza el nuevo clima que atraviesa el sistema educativo chileno: una discusión urgente sobre seguridad, prevención y convivencia, impulsada por hechos recientes que alteraron de manera profunda la percepción sobre la violencia dentro de las escuelas.