A golpes de puño agredió a su pareja: fue detenido

Un procedimiento policial desarrollado en el sector sur de la Capital terminó con la aprehensión de un hombre de 43 años, señalado como presunto autor de un hecho de violencia de género.

La intervención se produjo luego de que efectivos del Grupo de Intervención Rápida (GIR-Sur) fueran alertados por el SAE-911 y se trasladaran hasta inmediaciones del barrio Virgen Niña, donde se habría producido el episodio. Al llegar al lugar, los policías se entrevistaron con una mujer de 49 años, quien manifestó que su pareja la habría agredido físicamente.

De acuerdo con lo expresado por la mujer ante los efectivos, la agresión habría consistido en golpes de puño en el rostro.

La detención

Tras tomar conocimiento de lo manifestado por la mujer, los efectivos del GIR-Sur procedieron a intervenir ante el supuesto hecho de violencia. La información oficial señala que, de inmediato, los policías aprehendieron al presunto autor, un hombre de 43 años de edad, quien habría sido señalado por la víctima como su pareja y como la persona que la habría agredido.

El procedimiento se produjo a partir del alerta recibido mediante el sistema de emergencias SAE-911, que permitió la intervención de los efectivos policiales en las inmediaciones del barrio Virgen Niña.

Luego de concretarse la aprehensión, el hombre de 43 años fue trasladado y alojado en la Seccional Décima, dependencia que corresponde por jurisdicción. La situación quedó bajo intervención de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, que tomó participación en las actuaciones derivadas del supuesto hecho.

Asistencia a la víctima

En el marco de la información difundida sobre el procedimiento, también se recordó la existencia de líneas de asistencia destinadas a mujeres víctimas de violencia familiar y de género.

Las personas que atraviesen situaciones de este tipo pueden comunicarse con la línea gratuita 144 o con el 911. De acuerdo con la información proporcionada, ambas vías de comunicación permiten solicitar asistencia y realizar un pedido de intervención. La llamada es anónima y se encuentra disponible durante las 24 horas del día, los 365 días del año.

Los canales de comunicación indicados son: